SON DAKİKA | CHP’de ‘Özel’ torpil furyası! Basın danışmanının eşine bir kıyak daha

Söz konusu listede CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve ABB Başkanı Mansur Yavaş da dahil olmak üzere CHP'li birçok ismin kendi eş, dost ve yakınlarına referans olduğu görülmüştü. Basına sızan torpil listesinde Özgür Özel'in, Şebnem Yaman için bir kez daha referans olması dikkat çekmişti.



