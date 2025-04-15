Giriş Tarihi: 15.04.2025 07:30
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025
07:31
SON DAKİKA | CHP'de ‘Özel’ torpil furyası! Basın danışmanının eşine bir kıyak daha
Son dakika haberi: CHP'deki torpil furyasının sonu gelmiyor. Son olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, basın danışmanının eşine Çankaya'daki Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi müdürlüğünü hediye ettiği bildirildi. CHP lideri, geçen sene de Türkiye Belediyeler Birliği'ne (TBB) yapılacak yeni atamalar kapsamındaki torpil girişimiyle gündem olmuştu.