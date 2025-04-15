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Haberler Galeri SON DAKİKA | CHP'de ‘Özel’ torpil furyası! Basın danışmanının eşine bir kıyak daha
Giriş Tarihi: 15.04.2025 07:30 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 07:31

SON DAKİKA | CHP'de ‘Özel’ torpil furyası! Basın danışmanının eşine bir kıyak daha

Son dakika haberi: CHP'deki torpil furyasının sonu gelmiyor. Son olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, basın danışmanının eşine Çankaya'daki Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi müdürlüğünü hediye ettiği bildirildi. CHP lideri, geçen sene de Türkiye Belediyeler Birliği'ne (TBB) yapılacak yeni atamalar kapsamındaki torpil girişimiyle gündem olmuştu.

MURATHAN YILDIRIM
SON DAKİKA | CHP’de ‘Özel’ torpil furyası! Basın danışmanının eşine bir kıyak daha

Son dakika haberi: "CHP'li belediyelerde kayırmacılığa izin verilmeyecek" sözü ile hafızalara kazınan Özgür Özel, bu kez kendi basın danışmanına torpil geçti. Özgür Özel'in, basın danışmanı Şevket Yaman'ın eşi Şebnem Yaman'a referans olarak Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'ne müdür olarak atanmasını sağladığı iddia edildi.

SON DAKİKA | CHP’de ‘Özel’ torpil furyası! Basın danışmanının eşine bir kıyak daha

Özgür Özel, geçen sene Şebnem Yaman'ı "junior danışman" olarak Türkiye Belediyeler Birliği'ne de aldırmaya çalışmış, söz konusu skandal basına sızınca geri adım atmak zorunda kalmıştı.

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SON DAKİKA | CHP’de ‘Özel’ torpil furyası! Basın danışmanının eşine bir kıyak daha

TBB SKANDALI UNUTULMADI

Geçen sene, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkan seçildiği Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) yeni yapılanmasına CHP'nin torpil girişimi damga vurmuştu. Yeni yönetimin seçilmesiyle yeni bir personel ekibi için düğmeye basılmış, bu kapsamda CHP tarafından TBB'ye bir torpil listesi gönderildiği ortaya çıkmıştı.

SON DAKİKA | CHP’de ‘Özel’ torpil furyası! Basın danışmanının eşine bir kıyak daha

Söz konusu listede CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve ABB Başkanı Mansur Yavaş da dahil olmak üzere CHP'li birçok ismin kendi eş, dost ve yakınlarına referans olduğu görülmüştü. Basına sızan torpil listesinde Özgür Özel'in, Şebnem Yaman için bir kez daha referans olması dikkat çekmişti.

SON DAKİKA | CHP’de ‘Özel’ torpil furyası! Basın danışmanının eşine bir kıyak daha

HER YOLU DENEDİLER

Listede başvuru yapan isimlerin yanında yazılar ve referanslar da yer alırken, Şebnem Yaman için, "Genel Başkanımızın basın danışmanının eşi, kurumsal iletişim ekibinde junior yetiştirilmek üzere ekibe katılabilir" notu dikkat çekmişti.