SON DAKİKA | CHP’de Özgür Özel’e sessiz öfke! 20 isim Kılıçdaroğlu’na şikayet etti

CHP'li siyaset bilimci Bülent Gürsoy: CHP bugün kuruluş ilkelerine uymuyor...

CHP'de şu an bir zihniyet problemi var. CHP devlet kurmuş, devletin bütün unsurlarını ve değerlerini üzerinde barındıran bir partidir. Böyle bir partinin genel başkanı, devletin hukuki ve mali düzeni konusunda sıra dışı yaklaşımlar gösteremez. "Devletin bir cebinden aldım, diğer cebine koydum" gibi basit bir bakış açısı CHP genel başkanına yakışmaz. Bunu özellikle Uşak olayı için söylüyorum. Uşak Belediyesi'nin bir iştirakinden CHP Genel Başkanı'nın makam aracının iç tasarımının ödenmesi ve gerekirse kamu zararının karşılanacağına dönük ifadeler, "Nasıl olsa devletin bir cebinden diğer cebine geçiyor" mantığıyla izah edilemez. Devletin bir cebi CHP'ye yasal olarak ödeme yapıyorsa bunun yasal olarak harcanması gerekir. Uşak halkının ihtiyaçları için Uşak'a aktarılan gelirler usullere uygun olmayan şekilde herhangi bir partinin herhangi bir harcamasına harcanamaz. Bu zihniyette hastalıklı bir durum var. İBB ve diğer davalarda da Özgür Özel'in benzer tavırlar gösterdiğini görüyoruz. CHP'nin bugün kuruluş ilkelerine uymuyor olması, bunun da bizzat genel başkan tarafından yapılıyor olması kabul edilemez.