  • SON DAKİKA | CHP'de Özgür Özel'e sessiz öfke! 20 isim Kılıçdaroğlu’na şikayet etti

Son dakika haberi: Yolsuzluk şüphelilerini savunmaya devam eden ve hakarete varan mesajlarıyla gündem olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e parti içerisindeki 'sessiz öfke' büyüyor. Son 2 hafta içerisinde 20'ye yakın belediye başkanının eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile iletişime geçerek Özgür Özel'i şikâyet ettiği ve "Parti yönetilemiyor" serzenişinde bulunduğu öğrenildi.

MURATHAN YILDIRIM

Son dakika haberi: Hemen hemen her hafta yeni bir itirafla çalkalanan CHP'de sular durulmuyor. Özkan Yalım ve Gökhan Böcek'in itirafları doğrultusunda, parti içerisindeki yolsuzluk iddiaları Özgür Özel ile CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya kadar uzandı. Kaostan kurtulamayan parti yönetimi, bir yandan da parti içi sert eleştirilerin hedefinde yer alıyor.

Daha önce Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a küfür ve hakaret dolu mesajları ortaya çıkan, son olarak Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a "Kocanı boşa, parti senin arkanda durur" mesajını attığını itiraf eden Özgür Özel'e yönelik olarak arka plandaki memnuniyetsizlik artıyor.

20 BAŞKANDAN ŞİKAYET

Bu kapsamda son 2 haftada 20'ye yakın belediye başkanının eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile iletişime geçerek bir anlamda içini döktüğü ve Özel'in mevcut politikalarını şikayet ettiği bildirildi.

Kılıçdaroğlu ile görüşen belediye başkanları arasında 2-3 dönemdir görevine devam eden isimlerin de yer aldığı aktarıldı.

Belediye başkanlarının Özgür Özel'e güvenmediğini belirten partili kaynaklar; yolsuzluk ve ahlak dışı ilişki şüphelisi isimlerin savunulmaya çalışılması, belediyelerin taleplerine yönelik genel merkezin umursamaz tutumu, mesaj skandalları ve eleştiriye tahammülsüzlük gibi sebeplerin bu konuda en önemli gerekçeler olduğunu belirtiyor.

Genel merkezin tepki çeken politikaları sebebiyle 2024 yerel seçimlerinden bu yana partiden istifa eden belediye başkanı sayısı 20'ye yaklaşırken, bunlardan 15'i AK Parti'ye katılma kararı aldı. CHP'de "Yolsuzlardan arınalım" dediği için ihraç edilen üye sayısının ise 1800'ü aştığı öğrenildi.

CHP'li siyaset bilimci Bülent Gürsoy: CHP bugün kuruluş ilkelerine uymuyor...

CHP'de şu an bir zihniyet problemi var. CHP devlet kurmuş, devletin bütün unsurlarını ve değerlerini üzerinde barındıran bir partidir. Böyle bir partinin genel başkanı, devletin hukuki ve mali düzeni konusunda sıra dışı yaklaşımlar gösteremez. "Devletin bir cebinden aldım, diğer cebine koydum" gibi basit bir bakış açısı CHP genel başkanına yakışmaz. Bunu özellikle Uşak olayı için söylüyorum. Uşak Belediyesi'nin bir iştirakinden CHP Genel Başkanı'nın makam aracının iç tasarımının ödenmesi ve gerekirse kamu zararının karşılanacağına dönük ifadeler, "Nasıl olsa devletin bir cebinden diğer cebine geçiyor" mantığıyla izah edilemez. Devletin bir cebi CHP'ye yasal olarak ödeme yapıyorsa bunun yasal olarak harcanması gerekir. Uşak halkının ihtiyaçları için Uşak'a aktarılan gelirler usullere uygun olmayan şekilde herhangi bir partinin herhangi bir harcamasına harcanamaz. Bu zihniyette hastalıklı bir durum var. İBB ve diğer davalarda da Özgür Özel'in benzer tavırlar gösterdiğini görüyoruz. CHP'nin bugün kuruluş ilkelerine uymuyor olması, bunun da bizzat genel başkan tarafından yapılıyor olması kabul edilemez.

Muhalif tutumu sebebiyle kısa süre önce chp'den ihraç edilen gazeteci Mustafa Yavuz:

Özgür Bey maalesef konuştukça batıyor. Yalan Özgür Özel'in ağzına yuva yapmış. VIP araç konusunda sürekli farklı beyanlar verdi ve en sonunda bunu kabul etmek zorunda kaldı. Uşak Belediyesi'nin parası, Uşak halkının vergileriyle oluşuyor. CHP ise merkezden para alan bir siyasi parti. Bunu bile bilmeyecek kadar gerçeklerden kopuk durumda. CHP genel başkanı, sabah söylediği yalanı akşam kabul etmek zorunda kalacak kadar aciz duruma düşmüştür. Özgür Özel için yalan söylemek, anlık bir olaya dönüşmüş durumda. Partiyi yalan söyleyerek idare etmeye çalışıyorlar. Uşak Belediyesi'nin 3 kuruşluk parasına kadar düşmüş vaziyetteler. Hani halkın değerlerine bağlıydınız siz? Lüks araçlarda ne işiniz var sizin? Kendisi derhal istifa etmelidir. Zaten şaibeli bir şekilde seçilmişti, o makamda da daha fazla oturmaması gerekiyor.

