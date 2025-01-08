Son dakika: CHP’de yine taciz skandalı! İşe başlar başlamaz, kadınların hangisi evli, hangisi bekar diye sordu

Belediyede işe başladığı gün kendisini Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olarak tanıtan ve sosyal medyada Kılıçdaroğlu'yla birlikte fotoğrafları bulunan Mustafa Buçan iddiaya göre ilk iş gününden itibaren, çalıştığı birimdeki kadın personellerin hangilerinin evli hangilerinin bekar olduğunu öğrenmeye çalıştı. Buçan, bir süre sonra kanalda muhabir olarak çalışan E.S'yi sosyal medya hesabından takip etmeye başladı.