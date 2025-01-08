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Haberler Galeri Son dakika: CHP’de yine taciz skandalı! İşe başlar başlamaz, kadınların hangisi evli, hangisi bekar diye sordu
Giriş Tarihi: 08.01.2025 06:35 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 07:31

Son dakika: CHP’de yine taciz skandalı! İşe başlar başlamaz, kadınların hangisi evli, hangisi bekar diye sordu

Son dakika haberi: Daha önce de çok kez taciz skandallarıyla gündeme gelen CHP'de yine bir taciz skandalı patlak verdi. Bursa Büyükşehir Belediyesinde geçen ay BBB TV (Bursa Büyükşehir Belediye TV) sorumlusu olarak göreve başlayan 50 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Mustafa Buçan, aynı televizyon kanalında muhabir olarak çalışan 23 yaşındaki E.S. isimli genç kızı mesajlarla taciz etti.

MUHARREM DOĞANTEZ
Son dakika: CHP’de yine taciz skandalı! İşe başlar başlamaz, kadınların hangisi evli, hangisi bekar diye sordu

Son dakika haberi: Bursa Büyükşehir Belediyesinde geçen ay Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Bozbey tarafından işe alınan ve BBB TV'de (Bursa Büyükşehir Belediye TV) metin yazarı ve tv sorumlusu olarak çalışmaya başlayan CHP'li Mustafa Buçan'ın, aynı birimde yaklaşık 2 yıldır muhabir olarak çalışan E.S.'yi taciz ettiği ortaya çıktı.

Son dakika: CHP’de yine taciz skandalı! İşe başlar başlamaz, kadınların hangisi evli, hangisi bekar diye sordu

Belediyede işe başladığı gün kendisini Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olarak tanıtan ve sosyal medyada Kılıçdaroğlu'yla birlikte fotoğrafları bulunan Mustafa Buçan iddiaya göre ilk iş gününden itibaren, çalıştığı birimdeki kadın personellerin hangilerinin evli hangilerinin bekar olduğunu öğrenmeye çalıştı. Buçan, bir süre sonra kanalda muhabir olarak çalışan E.S'yi sosyal medya hesabından takip etmeye başladı.

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Son dakika: CHP’de yine taciz skandalı! İşe başlar başlamaz, kadınların hangisi evli, hangisi bekar diye sordu

DM'DEN MESAJ ATTI

Genç kızın tüm sosyal medya paylaşımlarını peş peşe beğenen Mustafa Buçan, daha sonra DM'den genç kıza mesajlar yazmaya başladı. Mustafa Buçan gece 22.14'te genç kıza, "Merhaba, rakı içiyorsan bir gün misafirim ol. Yetenekli kız, yoksa yemek ısmarlayayım sana" şeklinde mesaj attı.

Son dakika: CHP’de yine taciz skandalı! İşe başlar başlamaz, kadınların hangisi evli, hangisi bekar diye sordu

Mesajlardan rahatsız olan genç kız Mustafa Buçan'ı sosyal medyadan engelledi. Ancak Buçan bu kez genç kıza telefondan mesajlar atmaya devam etti.

Son dakika: CHP’de yine taciz skandalı! İşe başlar başlamaz, kadınların hangisi evli, hangisi bekar diye sordu

"Merhaba yanlış bir şey mi dedim. Cevap vermedin. Beni İnstagramdan da sildin. Neyse canın sağ olsun" diye mesaj attı. Mustafa Buçan'ın mesajlarından rahatsız olan genç kız durumu amirlerine anlattı.

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