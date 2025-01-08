Giriş Tarihi: 08.01.2025 06:35
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025
07:31
Son dakika: CHP’de yine taciz skandalı! İşe başlar başlamaz, kadınların hangisi evli, hangisi bekar diye sordu
Son dakika haberi: Daha önce de çok kez taciz skandallarıyla gündeme gelen CHP'de yine bir taciz skandalı patlak verdi. Bursa Büyükşehir Belediyesinde geçen ay BBB TV (Bursa Büyükşehir Belediye TV) sorumlusu olarak göreve başlayan 50 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Mustafa Buçan, aynı televizyon kanalında muhabir olarak çalışan 23 yaşındaki E.S. isimli genç kızı mesajlarla taciz etti.