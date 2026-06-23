SON DAKİKA | CHP’deki bilek güreşinde yeni perde! Özgür Özel grupta Kılıçdaroğlu genel merkezde
SON DAKİKA | CHP’deki bilek güreşinde yeni perde! Özgür Özel grupta Kılıçdaroğlu genel merkezde
Son dakika haberi: CHP'de sonu gelmeyen grup toplantısı krizinde bugün yeni bir güç gösterisi daha yaşanacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapmayacağının netleşmesi üzerine hangi adımı atacağı merakla beklenen Manisa Milletvekili Özgür Özel, kürsüde konuşma kararı aldı.
Giriş Tarihi: 23 Haziran 2026 07:28Son Güncelleme: 23 Haziran 2026 07:29