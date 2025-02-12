SON DAKİKA | CHP’deki şaibeli kurultay tartışmaları alevleniyor! ‘İddialar belgelenirse siyasi yasak kararı çıkabilir’

Ancak, eğer genel başkan hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı ve buna bağlı olarak siyasi yasak kararı verilirse, bu durum genel başkanlık görevini etkileyecektir. Bu tür bir yasak, ancak mahkeme kararıyla ve belirli suçlar kapsamında uygulanabilir.



