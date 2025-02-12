Giriş Tarihi: 12.02.2025 06:36
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
06:38
SON DAKİKA | CHP'deki şaibeli kurultay tartışmaları alevleniyor! ‘İddialar belgelenirse siyasi yasak kararı çıkabilir’
Son dakika haberi: 4-6 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılan ve eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık liderliğini bitiren CHP Kurultayı, o günden bu yana 'usulsüz para transferleri', 'delege satın alma', 'para karşılığı oy kullandırtma' gibi ciddi suçlamalarla anılıyor. Bu süreçte sık sık ihanete uğradığını ve sırtından hançerlediğini dile getiren Kılıçdaroğlu ise söz konusu kurultayın şaibeli olduğuna yönelik ucu açık cümleler kurmaya devam ediyor.