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Haberler Galeri SON DAKİKA | CHP'deki şaibeli kurultay tartışmaları alevleniyor! ‘İddialar belgelenirse siyasi yasak kararı çıkabilir’
Giriş Tarihi: 12.02.2025 06:36 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 06:38

SON DAKİKA | CHP'deki şaibeli kurultay tartışmaları alevleniyor! ‘İddialar belgelenirse siyasi yasak kararı çıkabilir’

Son dakika haberi: 4-6 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılan ve eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık liderliğini bitiren CHP Kurultayı, o günden bu yana 'usulsüz para transferleri', 'delege satın alma', 'para karşılığı oy kullandırtma' gibi ciddi suçlamalarla anılıyor. Bu süreçte sık sık ihanete uğradığını ve sırtından hançerlediğini dile getiren Kılıçdaroğlu ise söz konusu kurultayın şaibeli olduğuna yönelik ucu açık cümleler kurmaya devam ediyor.

MURATHAN YILDIRIM
SON DAKİKA | CHP’deki şaibeli kurultay tartışmaları alevleniyor! ‘İddialar belgelenirse siyasi yasak kararı çıkabilir’

Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'şaibeli' olduğu belirtilen CHP 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin başlatılan soruşturma sürerken, hukukçular usulsüzlüklerin tespit edilmesi halinde kurultayın iptal edilebileceğini, suçlu bulunanlar hakkında ise siyasi yasak kararlarının çıkabileceğini vurguluyor.

SON DAKİKA | CHP’deki şaibeli kurultay tartışmaları alevleniyor! ‘İddialar belgelenirse siyasi yasak kararı çıkabilir’

4-6 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan ve eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık liderliğini bitiren CHP Kurultayı, o günden bu yana 'usulsüz para transferleri', 'delege satın alma', 'para karşılığı oy kullandırtma' gibi ciddi suçlamalarla anılıyor.

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SON DAKİKA | CHP’deki şaibeli kurultay tartışmaları alevleniyor! ‘İddialar belgelenirse siyasi yasak kararı çıkabilir’

Avukat Zafer İşeri, soruşturmanın seyrine ilişkin soruları yanıtladı.

SON DAKİKA | CHP’deki şaibeli kurultay tartışmaları alevleniyor! ‘İddialar belgelenirse siyasi yasak kararı çıkabilir’

ÖZEL'İN GENEL BAŞKANLIK GÖREVİ DÜŞER Mİ?

Siyasi Partiler Kanunu'na göre, bir siyasi partinin genel başkanının görevden alınması veya düşürülmesi, genellikle parti tüzüğünde belirtilen iç prosedürlere bağlıdır.

SON DAKİKA | CHP’deki şaibeli kurultay tartışmaları alevleniyor! ‘İddialar belgelenirse siyasi yasak kararı çıkabilir’

Ancak, eğer genel başkan hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı ve buna bağlı olarak siyasi yasak kararı verilirse, bu durum genel başkanlık görevini etkileyecektir. Bu tür bir yasak, ancak mahkeme kararıyla ve belirli suçlar kapsamında uygulanabilir.

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