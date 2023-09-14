Giriş Tarihi: 14.09.2023 12:57 Güncelleme Tarihi: 14.09.2023 12:59

Son dakika: CHP'den İYİ Parti'nin yerel seçim kararına ilk tepki: İttifak zaten bitti

Son dakika haberleri: 14 ve 28 Mayıs tarihlerinde yapılan seçimlerde ağır bir yenilgi alan muhalefet kanadında sular durulmuyor. Seçimlerin ardından her iki parti de yaşanan hezimet için topu birbirine atarken, İYİ Parti yerel seçimlerle ilgili kararını dün açıkladı. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Genel İdare Kurulu'nun (GİK) ardından düzenlediği basın toplantısında, yerel seçimlerde İYİ Parti'nin 81 ilde kendi adaylarını göstereceğini açıkladı. İYİ Parti'nin 'yerel seçim' kararına yanıt ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'nin kararının saygıyla karşıladıklarını belirterek, "Seçimden sonra kurduğumuz ittifak zaten bitti." dedi.