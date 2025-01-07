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Haberler Galeri SON DAKİKA! CHP'den yeni bankamatik skandalı: Vukuatlı belediyenin rezaletleri bitmiyor! İşe gitmedi, milyonları götürdü!
Giriş Tarihi: 07.01.2025 11:06 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 11:06

SON DAKİKA! CHP'den yeni bankamatik skandalı: Vukuatlı belediyenin rezaletleri bitmiyor! İşe gitmedi, milyonları götürdü!

Son dakika haberi: Terör örgütü üyeliği iddialarıyla suçlanmasının ardından görevden el çektirilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in ardından göreve gelen yeni yönetim bir skandalı daha ortaya çıkardı. 2020-2024 yılları arasında görev yapan Esenyurt CHP Gençlik Kolları Başkanı Erdinç Aktaş'ın hiç işe gitmeden maaş ve mesai aldığı tespit edildi. Bankamatikçi Aktaş'a belediye kasasından yaklaşık 2 milyon TL ödendiği belirlendi.

BARIŞ SAVAŞ
SON DAKİKA! CHP’den yeni bankamatik skandalı: Vukuatlı belediyenin rezaletleri bitmiyor! İşe gitmedi, milyonları götürdü!

Son dakika haberi... "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in geçici olarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Başkanvekili olarak görevlendirilen İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, Ahmet Özer döneminde yapılan usulsüzlükleri ortaya çıkarmaya devam ediyor.

SON DAKİKA! CHP’den yeni bankamatik skandalı: Vukuatlı belediyenin rezaletleri bitmiyor! İşe gitmedi, milyonları götürdü!

Esenyurt Belediyesi'nde yeni yönetimin gelmesiyle birlikte her hafta başka bir skandal ortaya çıkıyor. Esenyurt Belediyesi'nde bu kez de işe gelmeden maaş alanlar listesi ortaya çıktı.

CHP'li Ahmet Özer'in ardından görevi devralan yeni yönetim çalışan listesinde görünüp işe hiç gelmediği halde maaş ve mesai alan bir grupla karşılaştı. Bu kişilerin başında 2020-2024 yılları arasında Esenyurt CHP Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yapan Erdinç Aktaş'ın da olduğu dikkat çekti.

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SON DAKİKA! CHP’den yeni bankamatik skandalı: Vukuatlı belediyenin rezaletleri bitmiyor! İşe gitmedi, milyonları götürdü!

21 Aralık 2020 tarihinde işe girişi yapılan - 2024 yılına kadar maaş alan ve tek bir gün dahi işe gitmeyen CHP Gençlik Kolları Başkanı Erdinç Aktaş'ın hem mesaiye gelmeyip üstüne bir de fazla mesai yazdırarak haksız kazanç elde etmiş olduğu saptandı.

SON DAKİKA! CHP’den yeni bankamatik skandalı: Vukuatlı belediyenin rezaletleri bitmiyor! İşe gitmedi, milyonları götürdü!

CHP GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI DÖRT YILDA 2 MİLYONA YAKIN ÜCRET ALDI

Esenyurt CHP Gençlik Kolları Başkanı Erdinç Aktaş'ın işe gelmeden dört yılda haksız yere 2 milyona yakın ücret kazandığı bunu da işe gelmeden elde edilen ettiği ortaya çıktı.

SON DAKİKA! CHP’den yeni bankamatik skandalı: Vukuatlı belediyenin rezaletleri bitmiyor! İşe gitmedi, milyonları götürdü!

İBB MECLİS ÜYESİ

Erdinç Aktaş'ın 31 Mart 2024'teki yerel seçimler nedeniyle işten ayrıldığı, bu kapsamda Esenyurt'tan meclis üyesi adayı olduğu öğrenildi. seçimlerin ardından Aktaş Esenyurt Belediye Meclisi üyeliğine seçildi. Aynı zamanda İBB meclisine girdi. Aktaş'ın Esenyurt Belediyesi'nde Kültür Sanat ve Eğitim Komisyonu Başkanı olduğu görüldü.

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