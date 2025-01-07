SON DAKİKA! CHP’den yeni bankamatik skandalı: Vukuatlı belediyenin rezaletleri bitmiyor! İşe gitmedi, milyonları götürdü!

Esenyurt Belediyesi'nde yeni yönetimin gelmesiyle birlikte her hafta başka bir skandal ortaya çıkıyor. Esenyurt Belediyesi'nde bu kez de işe gelmeden maaş alanlar listesi ortaya çıktı.

CHP'li Ahmet Özer'in ardından görevi devralan yeni yönetim çalışan listesinde görünüp işe hiç gelmediği halde maaş ve mesai alan bir grupla karşılaştı. Bu kişilerin başında 2020-2024 yılları arasında Esenyurt CHP Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yapan Erdinç Aktaş'ın da olduğu dikkat çekti.