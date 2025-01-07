Giriş Tarihi: 07.01.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025
11:06
SON DAKİKA! CHP'den yeni bankamatik skandalı: Vukuatlı belediyenin rezaletleri bitmiyor! İşe gitmedi, milyonları götürdü!
Son dakika haberi: Terör örgütü üyeliği iddialarıyla suçlanmasının ardından görevden el çektirilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in ardından göreve gelen yeni yönetim bir skandalı daha ortaya çıkardı. 2020-2024 yılları arasında görev yapan Esenyurt CHP Gençlik Kolları Başkanı Erdinç Aktaş'ın hiç işe gitmeden maaş ve mesai aldığı tespit edildi. Bankamatikçi Aktaş'a belediye kasasından yaklaşık 2 milyon TL ödendiği belirlendi.