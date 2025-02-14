Son dakika | CHP’li başkan ve işbirlikçilerinden 370 milyonluk vurgun: Bakanlık o paranın tahsilini istedi!

YAPILMAYAN İŞLERE ÖDEME YAPILMIŞ

Müfettişin yaptığı incelemede raporuna sıraladığı yapılmayan bu işler için hak ediş raporu düzenlenip ödemeler yapıldığı saptandı. Bu kapsamda; 2017 yılı fiyatlarıyla yapılmadığı tespit edilen işler için içme suyu hatlarında 1 milyon 612 bin TL, yağmursuyu hatlarında 2 milyon 380 bin TL, kanalizasyon ve atık su hatlarında 23 milyon 473 bin TL ve diğer imalatlarda da 5 milyon 16 bin TL olmak üzere toplamda 32 milyon 481 bin TL ödeme yapıldığı görüldü. Müfettiş raporunda yapılan güncel endeks hesaplamalarına göre 2024 yılı itibariyle bu rakamın 370 milyon 562 bin TL olduğu belirlendi.

İLGİLİLERDEN TANZİM VE TAHSİLİ İSTENDİ

Yapılan incelemelerin ardından İçişleri Bakanlığı'na düzenlenen tanzim raporunda, yapılmayan işler için ödendiği tespit edilen güncel rakamı 370 milyon 562 bin TL'nin ilgililerden tanzim ve tahsili istendi. Hakkında tanzim raporu düzenlenen ilgililer raporda yer aldı. Raporda paranın tahsil edileceği ilgililer; Edirne eski Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Okan Gökerküçük, Edirne Belediyesi eski Belediye Başkan Yardımcısı Yaver Yetik, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Ayhan Özer, Fen İşleri Müdürü Erkan Arıcı, mühendisler; Yasin Baysöz, Oğuzhan Mert Öztürk, Hasan Çalışkan, Sunay Ciğerci, Dilara Merve Aydoğan, teknikerler; Ahmet Çapraz ve Evren Ertan, teknisyen Arif Arıcanlı ile yüklenici şirket Caba İnşaat Enerji Turizm ve Sanayi Ticaret A.Ş olarak belirtildi.