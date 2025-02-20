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Haberler Galeri SON DAKİKA | CHP'li başkanın 'villa oyunu'! Mağdur doktorlar isyan etti: 12 gün sonra sit alanı ilan edildi
Giriş Tarihi: 20.02.2025 06:55 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 06:57

SON DAKİKA | CHP'li başkanın 'villa oyunu'! Mağdur doktorlar isyan etti: 12 gün sonra sit alanı ilan edildi

Son dakika haberi: İzmir'in Dikili ilçesinde yapılacak villa projesine dahil olan 200 doktor, son seçimlerde CHP'den Kınık Belediye Başkanı seçilen Sema Bodur tarafından satılan arazilere 2022 yılında 125 milyon lira ödedi. Ancvak arazinin, parayı ödedikten 12 gün sonra sit alanı ilan edildiği ortaya çıktı. Aradan geçen 3 yılda çivi bile çakılamadı

Ceyhan TORLAK
SON DAKİKA | CHP’li başkanın ’villa oyunu’! Mağdur doktorlar isyan etti: 12 gün sonra sit alanı ilan edildi

Son dakika haberi: İzmir'de, geçen yılki yerel seçimlerde CHP'den Kınık Belediye Başkanı seçilen Sema Bodur, 2022'de Dikili İlçesindeki Denizköy Mahallesinde bulunan ve bir kısmı kendisine ait olan arsası için, Biva mimarlık Mühendislik Şirketine, "Doc's Nouva Denizköy Biva2 Villa Projesini hazırlattı.

SON DAKİKA | CHP’li başkanın ’villa oyunu’! Mağdur doktorlar isyan etti: 12 gün sonra sit alanı ilan edildi

Müşteri profili olarak doktorları hedef seçen Bodur ve mimarlık şirketinin yetkilisi Vahap Yılmaz, çeşitli sunumlar yaptı.

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SON DAKİKA | CHP’li başkanın ’villa oyunu’! Mağdur doktorlar isyan etti: 12 gün sonra sit alanı ilan edildi

Bu sunumlarda Sema Bodur, kendisine ait olan 310 bin metrekare 2 arsayı birleştirip 600 villa yapacaklarını söylerken, Vahap Yılmaz ise arsanın imara açık olduğunu ve imar projesinin onaylanmamasının söz konusu olmayacağını, satınz alanların çok avantajlı bir yatırımla 4-5 kat kar elde edeceğini öne sürdü. Projeye, ikna olan 200 doktor katıldı.

SON DAKİKA | CHP’li başkanın ’villa oyunu’! Mağdur doktorlar isyan etti: 12 gün sonra sit alanı ilan edildi

PARAYI ÖDEDİKTEN 12 GÜN SONRA SİT ALANI İLAN EDİLDİ

Yapılan sözleşmeye göre de doktorlar 15 Mayıs 2022'da 60 milyon, 15 Haziran 2022'de de 65 milyon olmak üzere toplam 125 milyon TL'yi Sema Bodur'un hesabına gönderdi.

SON DAKİKA | CHP’li başkanın ’villa oyunu’! Mağdur doktorlar isyan etti: 12 gün sonra sit alanı ilan edildi

Geriye kalan 400 villa ise Biva Mimarlık ile Sema Bodur'un şirketi Görsam İnşaat'a bırakıldı. Ancak proje bir türlü başlamadı. Doktorlar nedenini sorduğunda ise Biva Mimarlık yetkilisi Vahap Yılmaz, sürecin yerel seçimler nedeniyle uzadığını ve 2025 başında başlanacağını söyledi.

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