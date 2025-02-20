Giriş Tarihi: 20.02.2025 06:55
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
06:57
SON DAKİKA | CHP'li başkanın 'villa oyunu'! Mağdur doktorlar isyan etti: 12 gün sonra sit alanı ilan edildi
Son dakika haberi: İzmir'in Dikili ilçesinde yapılacak villa projesine dahil olan 200 doktor, son seçimlerde CHP'den Kınık Belediye Başkanı seçilen Sema Bodur tarafından satılan arazilere 2022 yılında 125 milyon lira ödedi. Ancvak arazinin, parayı ödedikten 12 gün sonra sit alanı ilan edildiği ortaya çıktı. Aradan geçen 3 yılda çivi bile çakılamadı