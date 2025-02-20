SON DAKİKA | CHP’li başkanın ’villa oyunu’! Mağdur doktorlar isyan etti: 12 gün sonra sit alanı ilan edildi

Bu sunumlarda Sema Bodur, kendisine ait olan 310 bin metrekare 2 arsayı birleştirip 600 villa yapacaklarını söylerken, Vahap Yılmaz ise arsanın imara açık olduğunu ve imar projesinin onaylanmamasının söz konusu olmayacağını, satınz alanların çok avantajlı bir yatırımla 4-5 kat kar elde edeceğini öne sürdü. Projeye, ikna olan 200 doktor katıldı.