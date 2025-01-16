Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika: CHP’li Belediye Başkanı Rıza Akpolat’a tutuklama talebi!
Giriş Tarihi: 16.01.2025 15:25 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 22:01

Son dakika: CHP’li Belediye Başkanı Rıza Akpolat’a tutuklama talebi!

CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik düzenlenen ihale yolsuzluğu operasyonunda gözaltına alınan suç örgütü lideri işadamı Aziz İhsan Aktaş'ın mal varlığına tedbir konulmuştu. Gelen son dakika bilgisine göre ise; Suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 31 şüpheli tutuklama talebiyle, 8 şüpheli ise adli kontrol tedbiri talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın savcılık ifadesine de ulaşıldı. İşte detaylar

Deniz YUSUFOĞLU
Armağan YILMAZ
Son dakika: CHP’li Belediye Başkanı Rıza Akpolat’a tutuklama talebi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, CHP'li Beşiktaş ve Esenyurt Belediye Başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize eden 'Aziz İhsan Aktaş' liderliğinde suç örgütü tespit edilmişti.

Son dakika: CHP’li Belediye Başkanı Rıza Akpolat’a tutuklama talebi!

Operasyonda Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, örgüt lideri Aziz İhsan Aktaş beraberinde 40 şüpheli gözaltına alınmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: CHP’li Belediye Başkanı Rıza Akpolat’a tutuklama talebi!

Görseldeki: Aziz İhsan Aktaş

Rıza Akpolat'ın da bulunduğu şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Adliyesi'nde sevk edildi.

Son dakika: CHP’li Belediye Başkanı Rıza Akpolat’a tutuklama talebi!

40 şüphelinin ifadesi Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda görevli 9 savcı tarafından alındı. Cezaevinde bulunan Ahmet Özer'in ifadesi ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı.

Son dakika: CHP’li Belediye Başkanı Rıza Akpolat’a tutuklama talebi!

ÖRGÜT LİDERİNİN MAL VARLIĞINA TEDBİR

İfade süreci devam ederken milyonların sahibi olduğu iddia edilen örgütün lideri Aziz İhsan Aktaş'ın mal varlığına el konularak mahkeme kararıyla tedbir konuldu.

SON DAKİKA