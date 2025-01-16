Son dakika: CHP’li Belediye Başkanı Rıza Akpolat’a tutuklama talebi!

40 şüphelinin ifadesi Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda görevli 9 savcı tarafından alındı. Cezaevinde bulunan Ahmet Özer'in ifadesi ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı.