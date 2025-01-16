Giriş Tarihi: 16.01.2025 15:25
Güncelleme Tarihi: 16.01.2025
22:01
Son dakika: CHP’li Belediye Başkanı Rıza Akpolat’a tutuklama talebi!
CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik düzenlenen ihale yolsuzluğu operasyonunda gözaltına alınan suç örgütü lideri işadamı Aziz İhsan Aktaş'ın mal varlığına tedbir konulmuştu. Gelen son dakika bilgisine göre ise; Suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 31 şüpheli tutuklama talebiyle, 8 şüpheli ise adli kontrol tedbiri talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın savcılık ifadesine de ulaşıldı. İşte detaylar