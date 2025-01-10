Giriş Tarihi: 10.01.2025 07:40
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025
07:41
SON DAKİKA | CHP'li belediyeden büyük vicdansızlık: Hem kovdular hem onurlarıyla oynadılar!
Son dakika haberi: Bursa'da CHP'li Büyükşehir Belediyesinin 2 hafta önce kapı önüne koyduğu biri engelli 20 işçiyi, SGK'nın 46'ncı maddesiyle yani "hırsızlık" koduyla işten çıkardığı ortaya çıktı. Durumu, SGK'dan gelen kısa mesajla öğrenen işçiler, bu madde nedeniyle işsizlik maaşından ve SGK haklarından da yararlanamıyor. İşçilerden, engelli olan Bülent Gültepe, belediye önünde kendisini yakmaya kalkışmıştı.