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Haberler Galeri SON DAKİKA | CHP'li belediyeden büyük vicdansızlık: Hem kovdular hem onurlarıyla oynadılar!
Giriş Tarihi: 10.01.2025 07:40 Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 07:41

SON DAKİKA | CHP'li belediyeden büyük vicdansızlık: Hem kovdular hem onurlarıyla oynadılar!

Son dakika haberi: Bursa'da CHP'li Büyükşehir Belediyesinin 2 hafta önce kapı önüne koyduğu biri engelli 20 işçiyi, SGK'nın 46'ncı maddesiyle yani "hırsızlık" koduyla işten çıkardığı ortaya çıktı. Durumu, SGK'dan gelen kısa mesajla öğrenen işçiler, bu madde nedeniyle işsizlik maaşından ve SGK haklarından da yararlanamıyor. İşçilerden, engelli olan Bülent Gültepe, belediye önünde kendisini yakmaya kalkışmıştı.

MUHARREM DOĞANTEZ
SON DAKİKA | CHP’li belediyeden büyük vicdansızlık: Hem kovdular hem onurlarıyla oynadılar!

Son dakika... Bursa'da 31 Mart seçimlerini kazandıktan hemen sonra Büyükşehir Belediyesini eş, dost ve akrabalarıyla dolduran CHP'li Başkan Mustafa Bozbey, geride kalan 9 ayda yaklaşık 250 işçiyi ekmeğinden etti. Geçen ay bu işçilerden biri olan engelli personel Bülent Gültepe, eline aldığı bir bidon benzinle belediye binası önüne gidip, uğradığı büyük haksızlık karşısında kendisini yakmaya kalkıştı.

SON DAKİKA | CHP’li belediyeden büyük vicdansızlık: Hem kovdular hem onurlarıyla oynadılar!

Belediye iştiraki TARIM A.Ş tarafından geçen ay işten çıkarılan Bülent Gültepe'de dahil toplam 20 işçinin, SGK'nın 46'ncı maddesine istinaden yani "Hırsızlık" koduyla kapının önüne konulduğu ortaya çıktı.

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SON DAKİKA | CHP’li belediyeden büyük vicdansızlık: Hem kovdular hem onurlarıyla oynadılar!

İŞÇİNİN HEM EKMEĞİYLE HEM ONURUYLA OYNADILAR

Engelli Bülent Gültepe'inn de aralarında bulunduğu 20 TARIM A.Ş çalışanı, bu durumu, işsiz kaldıktan günler sonra cep telefonlarına gelen mesajla öğrendi. SGK tarafından otomatik olarak gönderilen mesajlarda, "4-A kapsamındaki sigortalılığınız, 46'ncı madde nedeniyle 25.12.2024 tarihli işten ayrılış bildirimiz, işveren tarafından yapılmıştır" denildi.

SON DAKİKA | CHP’li belediyeden büyük vicdansızlık: Hem kovdular hem onurlarıyla oynadılar!

SGK'nın 46'ncı maddesi, "İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması" anlamına geliyor. Bu kodla işten çıkarılan işçiler, işsizlik maaşından ve SGK haklarından da yararlanamıyor.

SON DAKİKA | CHP’li belediyeden büyük vicdansızlık: Hem kovdular hem onurlarıyla oynadılar!

ENGELLİ İŞÇİ KENDİNİ YAKMAYA KALKMIŞTI

İşten çıkarıldığının ertesi günü, elinde bir bidon benzinle, Büyükşehir Belediyesi Binası önüne gelen evli ve iki çocuk babası Bülent Gültepe, "Bebeğimin bezini bile alamıyorum. Bir babanın evladına bile faydası yoksa ne işe yarar" diyerek isyan edip, kendini yakmaya kalkıştı. Gültepe, son anda polisler tarafından engellendi.

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