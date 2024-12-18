Giriş Tarihi: 18.12.2024 08:52
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024
09:06
SON DAKİKA… CHP’li belediyelere SGK prim borcu haczi! Kirli algı operasyonu böyle çöktü: Devlet 25 yıl önce de geçit vermemiş!
SON DAKİKA… Halkın parasını konserlere harcayan CHP'li belediyeler, SGK'ya milyarlarca liralık borç yaptı. Başlatılan inceleme kapsamında 6 CHP'li belediyeye haciz işlemi uygulandı. CHP'li belediye başkanları ise borçları ödemek yerine yine algıya sarıldı, haciz uygulaması hakkında skandal ifadeler kullandı. Ancak 25 yıl önceki gazete kupürü, devletin bu konudaki hassasiyetini bir kez daha kanıtladı: Devlet o dönem de geçit vermemiş!