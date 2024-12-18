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Haberler Galeri SON DAKİKA… CHP’li belediyelere SGK prim borcu haczi! Kirli algı operasyonu böyle çöktü: Devlet 25 yıl önce de geçit vermemiş!  
Giriş Tarihi: 18.12.2024 08:52 Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 09:06

SON DAKİKA… CHP’li belediyelere SGK prim borcu haczi! Kirli algı operasyonu böyle çöktü: Devlet 25 yıl önce de geçit vermemiş!

SON DAKİKA… Halkın parasını konserlere harcayan CHP'li belediyeler, SGK'ya milyarlarca liralık borç yaptı. Başlatılan inceleme kapsamında 6 CHP'li belediyeye haciz işlemi uygulandı. CHP'li belediye başkanları ise borçları ödemek yerine yine algıya sarıldı, haciz uygulaması hakkında skandal ifadeler kullandı. Ancak 25 yıl önceki gazete kupürü, devletin bu konudaki hassasiyetini bir kez daha kanıtladı: Devlet o dönem de geçit vermemiş!

SON DAKİKA… CHP’li belediyelere SGK prim borcu haczi! Kirli algı operasyonu böyle çöktü: Devlet 25 yıl önce de geçit vermemiş!

Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, halkın parasını konserlere eğlencelere harcadı. Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim borcu bulunan 6 CHP'li belediye hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca haciz işlemi uygulandı.

SON DAKİKA… CHP’li belediyelere SGK prim borcu haczi! Kirli algı operasyonu böyle çöktü: Devlet 25 yıl önce de geçit vermemiş!

CHP'li belediye başkanları ise borçları ödemek yerine yine algıya sarıldı. Devletin milyarlarla TL'yi bulan borca yönelik gerçekleştirdiği uygulamayla ilgili skandal ifadeler kullanan belediyelere tepki yağdı.

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SON DAKİKA… CHP’li belediyelere SGK prim borcu haczi! Kirli algı operasyonu böyle çöktü: Devlet 25 yıl önce de geçit vermemiş!

DEVLET 25 YIL ÖNCE DE GEÇİT VERMEMİŞ

Ancak 25 yıl önceki gazete kupürü, devletin bu konudaki hassasiyetini bir kez daha kanıtladı. Öyle ki 2000 yılında yayınlanan gazete kupüründe dönemin Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan, borcunu ödemeyen 950 belediyeye yönelik haciz işlemi başlattı. Hatta haberde belediye başkanlarının bile mallarına el konulduğu bilgisi yer aldı.

SON DAKİKA… CHP’li belediyelere SGK prim borcu haczi! Kirli algı operasyonu böyle çöktü: Devlet 25 yıl önce de geçit vermemiş!

CHP'Lİ 6 BELEDİYEYE HACİZ: İŞTE DUDAK UÇUKLATAN BORÇ!

Cumhuriyet Halk Partili Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin Büyükşehir Belediyeleri ve Şişli Belediyesi'ne pazartesi günü SGK prim borçları nedeniyle haciz işlemi uygulandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ise 5 milyar 700 milyon TL ile en çok borcu bulunan belediyeler arasında ilk sırada yer aldı.

SON DAKİKA… CHP’li belediyelere SGK prim borcu haczi! Kirli algı operasyonu böyle çöktü: Devlet 25 yıl önce de geçit vermemiş!

Liste, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi 5 milyar 300 milyon TL ile ikinci, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi 3 milyar 300 milyon TL ile üçüncü, CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi 3 milyar TL ile dördüncü, CHP'li Şişli Belediyesi 1,8 milyar lira ile beşinci, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi ise 1 milyar TL ile altıncı belediye olarak sıralandı.

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