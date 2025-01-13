Giriş Tarihi: 13.01.2025 12:04
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025
12:04
SON DAKİKA… CHP’li belediyelere yolsuzluk operasyonu: İşte gözaltı kararı verilen isimler!
SON DAKİKA… İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütünün, belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği ve ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığı iddiası üzerine soruşturma başlattı. Bu kapsamda aralarında terör örgütü üyeliğinden tutuklu eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da olduğu 47 kişiye operasyon yapıldı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Balıkesir'de gözaltına alındı. 47 şüpheli hakkında da gözaltı kararı açıklandı. SABAH hakkında gözaltı kararı verilen isimlere ulaştı!