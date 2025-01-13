SON DAKİKA… CHP’li belediyelere yolsuzluk operasyonu: İşte gözaltı kararı verilen isimler!

ARALARINDA BELTAŞ BAŞKANI DA VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, ihalelerin kendi istedikleri firmaya verilmesi konusunda yaklaşık 3 aydır süren soruşturma neticesinde, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı ve üyelerinin de arasında olduğu 10 şüpheli ve terör örgütünü üyelikten tutuklanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve beraberindeki 12 belediye personel hakkında "Suç örgütü üyeliği" , "İhaleye fesat karıştırma" , "Rüşvet ve 3628 sayılı Mal Bildirimde Bulunulması" ve "Haksız Mal Edinme" suçlarından gözaltı kararı verildiği kaydedildi.