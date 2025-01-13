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Haberler Galeri SON DAKİKA… CHP’li belediyelere yolsuzluk operasyonu: İşte gözaltı kararı verilen isimler!
Giriş Tarihi: 13.01.2025 12:04 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 12:04

SON DAKİKA… CHP’li belediyelere yolsuzluk operasyonu: İşte gözaltı kararı verilen isimler!

SON DAKİKA… İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütünün, belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği ve ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığı iddiası üzerine soruşturma başlattı. Bu kapsamda aralarında terör örgütü üyeliğinden tutuklu eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da olduğu 47 kişiye operasyon yapıldı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Balıkesir'de gözaltına alındı. 47 şüpheli hakkında da gözaltı kararı açıklandı. SABAH hakkında gözaltı kararı verilen isimlere ulaştı!

YUSUF ÖZDEMİR
Emir SOMER
ATAKAN IRMAK
SON DAKİKA… CHP’li belediyelere yolsuzluk operasyonu: İşte gözaltı kararı verilen isimler!

SON DAKİKA HABERİ… İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütünün, belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği ve ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

SON DAKİKA… CHP’li belediyelere yolsuzluk operasyonu: İşte gözaltı kararı verilen isimler!

CHP'Lİ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI'NA OPERASYON

Soruşturma kapsamında örgüt bünyesinde faaliyet gösterdiği iddia edilen 24 şüpheli ile tutuklanarak yerine kayyum atanan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında olduğu toplam 47 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.

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SON DAKİKA… CHP’li belediyelere yolsuzluk operasyonu: İşte gözaltı kararı verilen isimler!

ARALARINDA BELTAŞ BAŞKANI DA VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, ihalelerin kendi istedikleri firmaya verilmesi konusunda yaklaşık 3 aydır süren soruşturma neticesinde, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı ve üyelerinin de arasında olduğu 10 şüpheli ve terör örgütünü üyelikten tutuklanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve beraberindeki 12 belediye personel hakkında "Suç örgütü üyeliği" , "İhaleye fesat karıştırma" , "Rüşvet ve 3628 sayılı Mal Bildirimde Bulunulması" ve "Haksız Mal Edinme" suçlarından gözaltı kararı verildiği kaydedildi.

SON DAKİKA… CHP’li belediyelere yolsuzluk operasyonu: İşte gözaltı kararı verilen isimler!

İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA, SUÇ ÖRGÜTÜ KURMA...

Öte yandan Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki örgütte bulunan 24 şüpheli hakkında da "Suç örgütü kurma ve yönetme", "Suç örgütüne üye olmak", "Rüşvet verme", "İhaleye fesat karıştırmak", " Edimin ifasına fesat karıştırmak", Vergi usul kanununa muhalefet" ve "Mal varlığı değerlerini aklamak" suçlarından gözaltı kararı bulunuyor.

SON DAKİKA… CHP’li belediyelere yolsuzluk operasyonu: İşte gözaltı kararı verilen isimler!

BELEDİYE BAŞKANI AKPOLAT BALIKESİR'DE GÖZALTINA ALINDI

Ayrıca; Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın Balıkesir'de gözaltına alındığı ve İstanbul'a getirileceği açıklandı.

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından Beşiktaş Belediye Başkanı makamında ve Beşiktaş Belediyesi'nde yapılan aramalarda bazı dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.

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