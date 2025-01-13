SON DAKİKA | CHP’li Bursa belediyesindeki tacizde yeni gelişme! Pişkinliğin bu kadarı: Taciz etti işten attırdı...

Mesajları okuyan ve şoke olan E.S ise Mustafa Buçan'ı sosyal medyadan engellemiş, ancak bu kez de cep telefonundan gelen mesajlara maruz kalmıştı. Yaşadığı tacizi Belediyedeki diğer amirlerine anlatan E.S, 31 Aralık günü işten kovuldu.