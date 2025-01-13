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Haberler Galeri SON DAKİKA | CHP'li Bursa belediyesindeki tacizde yeni gelişme! Pişkinliğin bu kadarı: Taciz etti işten attırdı...
Giriş Tarihi: 13.01.2025 06:38 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 06:39

SON DAKİKA | CHP'li Bursa belediyesindeki tacizde yeni gelişme! Pişkinliğin bu kadarı: Taciz etti işten attırdı...

Son dakika haberi: Bursa Büyükşehir Belediyesi televizyonunda muhabir olarak çalışan 23 yaşındaki E.S'yi taciz eden ve skandalın duyulmasının ardından genç kızı işten kovdurtan CHP'li Mustafa Buçan'ın, tüm yaşananlara rağmen E.S'yi telefonla aramaya devam ettiği ortaya çıktı. Hayatı adeta kabusa dönen genç kız, Buçan hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

MUHARREM DOĞANTEZ
SON DAKİKA | CHP’li Bursa belediyesindeki tacizde yeni gelişme! Pişkinliğin bu kadarı: Taciz etti işten attırdı...

Son dakika haberi: Bursa'da yaşanan ve SABAH'ın gündeme taşıdığı skandal taciz olayında, Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı BBB TV'de muhabir olarak çalışan E.S, aynı birimde Aralık ayında TV sorumlusu olarak işe başlayan CHP'li Mustafa Buçan tarafından mesajlarla taciz edilmişti.

SON DAKİKA | CHP’li Bursa belediyesindeki tacizde yeni gelişme! Pişkinliğin bu kadarı: Taciz etti işten attırdı...

Buçan, genç kıza sosyal medya üzerinden "Merhaba, rakı içiyorsan misafirim ol. Yetenekli kız. Yoksa yemek ısmarlayayım sana" şeklinde mesajlar atmıştı.

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SON DAKİKA | CHP’li Bursa belediyesindeki tacizde yeni gelişme! Pişkinliğin bu kadarı: Taciz etti işten attırdı...

Mesajları okuyan ve şoke olan E.S ise Mustafa Buçan'ı sosyal medyadan engellemiş, ancak bu kez de cep telefonundan gelen mesajlara maruz kalmıştı. Yaşadığı tacizi Belediyedeki diğer amirlerine anlatan E.S, 31 Aralık günü işten kovuldu.

SON DAKİKA | CHP’li Bursa belediyesindeki tacizde yeni gelişme! Pişkinliğin bu kadarı: Taciz etti işten attırdı...

ARAMAYA DEVAM ETTİ

Hem tacize uğrayan hem de işinden olan genç kızın kabus dolu günleri bununla da sınırlı kalmadı.

SON DAKİKA | CHP’li Bursa belediyesindeki tacizde yeni gelişme! Pişkinliğin bu kadarı: Taciz etti işten attırdı...

Taciz skandalının ardından izine ayrıldığı belirtilen CHP'li Mustafa Buçan'ın, Türkiye gündemine oturan taciz haberlerine rağmen genç kızı telefonla aramaya devam ettiği ortaya çıktı.

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