Giriş Tarihi: 13.01.2025 06:38
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025
06:39
SON DAKİKA | CHP'li Bursa belediyesindeki tacizde yeni gelişme! Pişkinliğin bu kadarı: Taciz etti işten attırdı...
Son dakika haberi: Bursa Büyükşehir Belediyesi televizyonunda muhabir olarak çalışan 23 yaşındaki E.S'yi taciz eden ve skandalın duyulmasının ardından genç kızı işten kovdurtan CHP'li Mustafa Buçan'ın, tüm yaşananlara rağmen E.S'yi telefonla aramaya devam ettiği ortaya çıktı. Hayatı adeta kabusa dönen genç kız, Buçan hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.