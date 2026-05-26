  • SON DAKİKA… CHP’li İzmir Güzelbahçe Belediyesi’ne rüşvet operasyonu! Mustafa Günay ile eski başkan Özdem Mustafa İnce gözaltında

SON DAKİKA… İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Güzelbahçe Belediyesi'ne 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'Örgüte üye olma', 'Rüşvet', 'Görevi kötüye kullanma' ve 'İmar kanununa muhalefet' suçlarından operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında aralarında Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay ve önceki dönem belediye başkanı Özdem Mustafa İnce hakkında gözaltı kararı verildi. Mustafa Günay'ın 'Belediyeler Birliği' aracılığı ile belediyelerin mal varlıklarından 3.5 Milyon TL kamusal zarara neden olan harcama yaptığı da bilirkişi raporu ile tespit edildi. İşte detaylar...

HUZEYFE ATICI HUZEYFE ATICI

SON DAKİKA… İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, 'rüşvet', 'görevi kötüye kullanma' ve 'imar kirliliğine neden olma' suçlarına ilişkin operasyon gerçekleştirildi.

İMARA AYKIRI YAPILARLA MADDİ MENFAAT

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin organize olarak hareket ederek imara aykırı yapı yapılmasını sağladığı, imara aykırı yapıların yıkılmasını engellediği ve imara aykırı yapıların yapılması konusunda maddi menfaat temin ettiği tespit edildi.

ÖRGÜT 17 YIL BİRLİKTE HAREKET ETTİ

Aralarında Güzelbahçe Belediye Başlanı Mustafa Günay'ın da olduğu şuç şebekesinin 2009 yılından itibaren birlikte hareket ettiği tespit edildi. Şüphelilerin suçları, geçmiş soruşturma kayıtları, İzmir Valiliği araştırma raporları ve uzman bilirkişi raporları ile delillendirildi. Soruşturma dosyasında rüşvet alındığına ilişkin dekont, mağdur ve tanık beyanları da yer aldı.

RÜŞVET PARALARININ AKIŞINI EŞİNİN ŞİRKETİ ÜZERİNDEN YAPTI

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay'ın yetkilisi olduğu şirketin rüşvetten gelen para akışını sağladığı belirlendi.

Öte yandan Mustafa Günay'ın, eşinin şirketi aracılığı ile rüşvetin alınmasına yönelik görüşmeler yaptığı da saptandı. Aynı zamanda Yarımada Belediyeler Birliği başkanı da olan Mustafa Günay'ın 'Belediyeler Birliği' aracılığı ile belediyelerin mal varlıklarından 3.5 Milyon TL kamusal zarara neden olan harcama yaptığı da bilirkişi raporu ile tespit edildi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay, eski Güzelbahçe Belediye Başkanı Özdem Mustafa İnce, İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar ve Eski Zabıta müdürü ve şuanda da zabıta olan Sezgin Kuş gözaltına alındı.

(Mustafa Günay ve eşi Nermin Günay)

Firari olan belediye meclis üyesi Gizem Göçtü ve MİRYA grup yetkilisi Şamil Göçtü'nün ise yurtdışında olduğu öğrenildi ve haklarında yakalama kararı çıkarıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma titizlikle yürütülüyor.

