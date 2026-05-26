SON DAKİKA… CHP’li İzmir Güzelbahçe Belediyesi’ne rüşvet operasyonu! Mustafa Günay ile eski başkan Özdem Mustafa İnce gözaltında
SON DAKİKA… İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Güzelbahçe Belediyesi'ne 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'Örgüte üye olma', 'Rüşvet', 'Görevi kötüye kullanma' ve 'İmar kanununa muhalefet' suçlarından operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında aralarında Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay ve önceki dönem belediye başkanı Özdem Mustafa İnce hakkında gözaltı kararı verildi. Mustafa Günay'ın 'Belediyeler Birliği' aracılığı ile belediyelerin mal varlıklarından 3.5 Milyon TL kamusal zarara neden olan harcama yaptığı da bilirkişi raporu ile tespit edildi. İşte detaylar...