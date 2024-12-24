Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA | CHP’li Melek Mızrak Subaşı Bilecik'i parsel parsel satıyor
Giriş Tarihi: 24.12.2024 06:55 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 06:56

SON DAKİKA | CHP’li Melek Mızrak Subaşı Bilecik'i parsel parsel satıyor

Son dakika haberi: Bilecik'te Belediye Başkanı CHP'li Melek Mızrak Subaşı, Meclis üyelerini (Bugün) olağanüstü toplantıya çağırdı. Toplantının gündeminde, Belediyeye ait arsaların satışı vardı. "Bir önceki dönem Belediye yönetimini, "parsel parsel satıyorlar" diyerek suçlayan ve algı yapan Başkan Subaşı, toplam 99 adet arsanın satış yetkisini aldı. Satışa çıkarılacak arsaların bazılarında, çocuk parkları ve basketbol sahaları da var.

MUHARREM DOĞANTEZ
SON DAKİKA | CHP’li Melek Mızrak Subaşı Bilecik’i parsel parsel satıyor

Son dakika haberi: Bilecik'te konsere harcanan fahiş rakamlarla, eşine ait yemek firmasına verdiği ihalelerle ve barınakta katledilen köpeklerle gündeme gelen Belediye Başkanı CHP'li Melek Mızrak Subaşı, bu kez Belediyeye ait arsaları parsel parsel satmakla gündeme geldi.

SON DAKİKA | CHP’li Melek Mızrak Subaşı Bilecik’i parsel parsel satıyor

Belediye Meclis üyelerini apar topar olağanüstü toplantıya çağıran CHP'li Subaşı, mülkiyeti Bilecik Belediyesine ait olan 99 adet arsayı satışa çıkarmak için yetki istedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA | CHP’li Melek Mızrak Subaşı Bilecik’i parsel parsel satıyor

Yerel seçimler öncesi yürüttüğü kampanyalarda, Bilecik'in mallarına sahip çıkacağını ve kimseye sattırmayacağını söyleyen Subaşı, içerisinde çocuk parklarının ve basketbol sahalarının da bulunduğu arsaları satışa çıkaracak.

SON DAKİKA | CHP’li Melek Mızrak Subaşı Bilecik’i parsel parsel satıyor

CHP'Lİ MECLİS ÜYELERİNİN OYLARIYLA SATIŞ YETKİSİ VERİLDİ

Olağanüstü toplantının gündemine alınan ve 99 adet arsanın satışını öngören gündem maddesi, AK Partili ve MHP'li Meclis üyelerinin "hayır" oylarına rağmen, CHP'li Meclis üyelerinin oylarıyla oy çokluğu ile kabul edildi.

SON DAKİKA | CHP’li Melek Mızrak Subaşı Bilecik’i parsel parsel satıyor

CHP'li Başkan Melek Mızrak Subaşına verilen satış yetkisine tepkiler yağdı. AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, ""Basketbol sahası, çocuk parkını satmak neyin nesi. Belediyemiz ekonomik olarak bu kadar mı aciz duruma düştü? dedi.

SON DAKİKA