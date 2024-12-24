SON DAKİKA | CHP’li Melek Mızrak Subaşı Bilecik’i parsel parsel satıyor

CHP'Lİ MECLİS ÜYELERİNİN OYLARIYLA SATIŞ YETKİSİ VERİLDİ



Olağanüstü toplantının gündemine alınan ve 99 adet arsanın satışını öngören gündem maddesi, AK Partili ve MHP'li Meclis üyelerinin "hayır" oylarına rağmen, CHP'li Meclis üyelerinin oylarıyla oy çokluğu ile kabul edildi.



