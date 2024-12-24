SON DAKİKA | CHP’li Melek Mızrak Subaşı Bilecik’i parsel parsel satıyor

Giriş Tarihi: 24.12.2024 06:55
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024
06:56
Son dakika haberi: Bilecik'te Belediye Başkanı CHP'li Melek Mızrak Subaşı, Meclis üyelerini (Bugün) olağanüstü toplantıya çağırdı. Toplantının gündeminde, Belediyeye ait arsaların satışı vardı. "Bir önceki dönem Belediye yönetimini, "parsel parsel satıyorlar" diyerek suçlayan ve algı yapan Başkan Subaşı, toplam 99 adet arsanın satış yetkisini aldı. Satışa çıkarılacak arsaların bazılarında, çocuk parkları ve basketbol sahaları da var.