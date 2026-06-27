SON DAKİKA… CHP’li Veli Ağbaba’nın rüşvet ağı başkanları tedirgin etti! Cemil Tugay’dan dikkat çeken ‘yeğen’ hamlesi…
SON DAKİKA… Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin rüşvet ve yolsuzluk ağı, vekil Veli Ağbaba'ya kadar uzandı… Seferihisar ve Balçova belediyelerine yapılan operasyonlarda Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz'a 500'er bin lira rüşvet parası gönderildiği ortaya çıktı. Kirli rüşvet ağının deşifre olması, Ağbaba'ya yakın isimlerinde panik yarattı. Geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, özel kalemi yaptığı Veli Ağbaba'nın yeğeni Nermin Özgül'ü görevden aldı!