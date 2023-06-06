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Haberler Galeri Son dakika: CHP’li Zeydan Karalar'dan yıkım skandalı! İş makinalarını can kurtarmaya değil yıkıma göndermiş
Giriş Tarihi: 06.06.2023 06:33 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023 06:35

Son dakika: CHP’li Zeydan Karalar'dan yıkım skandalı! İş makinalarını can kurtarmaya değil yıkıma göndermiş

Asrın deprem felaketinin hemen ardından Hatay'a iş makinelerini götüren CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, büyük bir skandala imza attı. Devletin tüm kurumları afetzedelerin yardımına koşarken, insanlar enkazlarda kurtarılmayı beklerken Karalar, galeri sahibi arkadaşı Halef G. ile kardeşinin yardımına koştu. Karalar, galeri sahibinin yıllardır kavgalı olduğu hemen bitişikteki yan yatmış yurt binasını depremi fırsat bilerek yıkımını sağladı.

İLKER TURAK
Son dakika: CHP’li Zeydan Karalar’dan yıkım skandalı! İş makinalarını can kurtarmaya değil yıkıma göndermiş

6 Şubat'ta yaşanan ve 11 kenti vuran asrın deprem felaketinde büyük yara alan Hatay'da akıl almaz bir skandal yaşandı. Yargıya taşınan olay, SABAH'ın ulaştığı suç duyurusu dilekçesine göre şöyle gelişti:

Son dakika: CHP’li Zeydan Karalar’dan yıkım skandalı! İş makinalarını can kurtarmaya değil yıkıma göndermiş

Antakya-İskenderun yolunda, Güzelburç mevkiinde bulunan, boş haldeki Hatay Özel Kız Öğrenci Yurdu'nun sahipleri ile hemen yanındaki oto galerinin sahipleri arasında uzun süreden beri anlaşmazlık vardı.

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Son dakika: CHP’li Zeydan Karalar’dan yıkım skandalı! İş makinalarını can kurtarmaya değil yıkıma göndermiş

Bu süreçte iki işyeri arasına istinat duvarı da örüldü. Depremde ağır hasar alan yurt binası istinat duvarı nedeniyle esneyemeyince yıkılmadı ancak yan yattı. İddiaya göre bunu fırsat bilen galeri sahipleri Halef G. ile kardeşi Adnan G., yurt binasını apar topar yıktırmak istedi.

Son dakika: CHP’li Zeydan Karalar’dan yıkım skandalı! İş makinalarını can kurtarmaya değil yıkıma göndermiş

Bunun için de CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tan yardım istedi.

Son dakika: CHP’li Zeydan Karalar’dan yıkım skandalı! İş makinalarını can kurtarmaya değil yıkıma göndermiş

Zeydan Karalar, Halef G. ile arkadaştı. Öyle ki Zeydan Karalar, geçen yıl 6 Haziran'da Halef G.'nin işyerinin açılışına katıldığını duyurdu ve "Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Lütfü Savaş ile birlikte Hatay'ın sevilen iş insanlarından Halef G'nin Hatay'daki Schmitz Cargobull - The Trailer Company açılışına katıldık. Kendisine ev sahipliği için teşekkür ediyorum" mesajını paylaştı.

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