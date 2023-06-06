Giriş Tarihi: 06.06.2023 06:33
Güncelleme Tarihi: 06.06.2023
06:35
Son dakika: CHP’li Zeydan Karalar'dan yıkım skandalı! İş makinalarını can kurtarmaya değil yıkıma göndermiş
Asrın deprem felaketinin hemen ardından Hatay'a iş makinelerini götüren CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, büyük bir skandala imza attı. Devletin tüm kurumları afetzedelerin yardımına koşarken, insanlar enkazlarda kurtarılmayı beklerken Karalar, galeri sahibi arkadaşı Halef G. ile kardeşinin yardımına koştu. Karalar, galeri sahibinin yıllardır kavgalı olduğu hemen bitişikteki yan yatmış yurt binasını depremi fırsat bilerek yıkımını sağladı.