Son dakika: CHP’li Zeydan Karalar’dan yıkım skandalı! İş makinalarını can kurtarmaya değil yıkıma göndermiş

Bu süreçte iki işyeri arasına istinat duvarı da örüldü. Depremde ağır hasar alan yurt binası istinat duvarı nedeniyle esneyemeyince yıkılmadı ancak yan yattı. İddiaya göre bunu fırsat bilen galeri sahipleri Halef G. ile kardeşi Adnan G., yurt binasını apar topar yıktırmak istedi.



