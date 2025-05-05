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Haberler Galeri SON DAKİKA | CHP’nin Ekrem İmamoğlu imza kampanyası kontrolden çıktı! ‘Bir kişiye 10 imza attırıyorlar’
Giriş Tarihi: 05.05.2025 06:32 Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 06:33

SON DAKİKA | CHP’nin Ekrem İmamoğlu imza kampanyası kontrolden çıktı! ‘Bir kişiye 10 imza attırıyorlar’

Son dakika haberi: Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tahliye edilmesi için CHP tarafından başlatılan imza kampanyasında sayılar iyice şaştı. İmza vermeye giden birçok vatandaşın, akrabaları ve yakın komşuları için de 'taklit imza' atmaya teşvik edildiği iddia edildi. Özellikle büyükşehirlerdeki çoğu kişinin 5'er, 10'ar imza attığı öne sürülüyor.

MURATHAN YILDIRIM
SON DAKİKA | CHP’nin Ekrem İmamoğlu imza kampanyası kontrolden çıktı! ‘Bir kişiye 10 imza attırıyorlar’

Son dakika haberi: Ön seçim sürecinde İmamoğlu için 15,5 milyon kişinin sandık başına gittiğini savunarak yeni bir tartışma başlatan CHP'de bu kez imza kampanyası sürecine dönük şaşırtıcı iddialar ortaya çıktı.

SON DAKİKA | CHP’nin Ekrem İmamoğlu imza kampanyası kontrolden çıktı! ‘Bir kişiye 10 imza attırıyorlar’

Son bilgilere göre 13 milyonu aştığı öne sürülen imza sayılarını 19 Mayıs'a kadar ikiye katlamaya çalışan parti örgütünün, vatandaşları birden fazla imza atmaya teşvik ettiği bildirildi.

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SON DAKİKA | CHP’nin Ekrem İmamoğlu imza kampanyası kontrolden çıktı! ‘Bir kişiye 10 imza attırıyorlar’

HESAPLAR TUTMADI

23 Nisan'a kadar 28 milyon imza toplamayı hedefleyen parti yönetimi, bu konuda büyük bir hayal kırıklığı yaşayarak imza kampanyasını 19 Mayıs'a dek uzatmak zorunda kaldı.

SON DAKİKA | CHP’nin Ekrem İmamoğlu imza kampanyası kontrolden çıktı! ‘Bir kişiye 10 imza attırıyorlar’

Ancak 2 haftalık süreç içerisinde '28 milyon imza' hedefine ulaşılmasının yine zor gözüktüğü, bu sebeple sürenin yeniden uzatılabileceği aktarıldı.

SON DAKİKA | CHP’nin Ekrem İmamoğlu imza kampanyası kontrolden çıktı! ‘Bir kişiye 10 imza attırıyorlar’

Hedeflenen imza sayısına bir an önce erişebilmek için de, özellikle nüfusun yoğun olduğu büyükşehirlerde parti örgütleri tarafından vatandaşlara şaşırtıcı öneriler gelmeye başladı.