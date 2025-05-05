Giriş Tarihi: 05.05.2025 06:32
Güncelleme Tarihi: 05.05.2025
06:33
SON DAKİKA | CHP’nin Ekrem İmamoğlu imza kampanyası kontrolden çıktı! ‘Bir kişiye 10 imza attırıyorlar’
Son dakika haberi: Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tahliye edilmesi için CHP tarafından başlatılan imza kampanyasında sayılar iyice şaştı. İmza vermeye giden birçok vatandaşın, akrabaları ve yakın komşuları için de 'taklit imza' atmaya teşvik edildiği iddia edildi. Özellikle büyükşehirlerdeki çoğu kişinin 5'er, 10'ar imza attığı öne sürülüyor.