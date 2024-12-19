SON DAKİKA | CHP’nin kirli algı operasyonu çöktü! SGK geçmişte 950 belediyeye haciz uyguladı

Son dakika haberi: CHP'li beş belediyeye 23 milyar TL'yi aşan prim borçları için haciz işlemi başlatılması ve hesaplarına bloke konulması muhalefet tarafından "ilk kez oluyor" gibi algı operasyonuna dönüştürülürken, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geçmişte de benzer uygulamaları hayata geçirdiği ortaya çıktı.



