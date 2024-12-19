Giriş Tarihi: 19.12.2024 06:26
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024
06:29
SON DAKİKA | CHP'nin kirli algı operasyonu çöktü! SGK geçmişte 950 belediyeye haciz uyguladı
Son dakika haberi: CHP'nin 'hesaplara bloke ilk kez uygulandı' yalanı da çöktü. 2000'de de 950 belediyeye haciz uygulanırken, başkanların malvarlığına da el konulduğu ortaya çıktı. Öyle ki 16 Kasım 2000 yılında yayınlanan Sabah Gazetesi'nin haberinde dönemin Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan, borcunu ödemeyen 950 belediyeye yönelik haciz işlemi başlatmıştı.