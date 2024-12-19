Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA | CHP'nin kirli algı operasyonu çöktü! SGK geçmişte 950 belediyeye haciz uyguladı
Giriş Tarihi: 19.12.2024 06:26 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 06:29

SON DAKİKA | CHP'nin kirli algı operasyonu çöktü! SGK geçmişte 950 belediyeye haciz uyguladı

Son dakika haberi: CHP'nin 'hesaplara bloke ilk kez uygulandı' yalanı da çöktü. 2000'de de 950 belediyeye haciz uygulanırken, başkanların malvarlığına da el konulduğu ortaya çıktı. Öyle ki 16 Kasım 2000 yılında yayınlanan Sabah Gazetesi'nin haberinde dönemin Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan, borcunu ödemeyen 950 belediyeye yönelik haciz işlemi başlatmıştı.

YUSUF ÖZDEMİR
SON DAKİKA | CHP’nin kirli algı operasyonu çöktü! SGK geçmişte 950 belediyeye haciz uyguladı

Son dakika haberi: CHP'li beş belediyeye 23 milyar TL'yi aşan prim borçları için haciz işlemi başlatılması ve hesaplarına bloke konulması muhalefet tarafından "ilk kez oluyor" gibi algı operasyonuna dönüştürülürken, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geçmişte de benzer uygulamaları hayata geçirdiği ortaya çıktı.

SON DAKİKA | CHP’nin kirli algı operasyonu çöktü! SGK geçmişte 950 belediyeye haciz uyguladı

MALINA EL KONULMUŞ

CHP'li belediyelerin geçmişte olmayan bir anlayışla SGK tarafından hacizle karşı karşıya bırakıldıkları savunması, SGK'nın 25 yıl önceki borç tahsilatı yaptığının gözler önüne serilmesiyle çöktü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA | CHP’nin kirli algı operasyonu çöktü! SGK geçmişte 950 belediyeye haciz uyguladı

Öyle ki 16 Kasım 2000 yılında yayınlanan Sabah Gazetesi'nin haberinde dönemin Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan, borcunu ödemeyen 950 belediyeye yönelik haciz işlemi başlatmıştı. O dönem belediye başkanlarının bile mallarına el konulduğu bilgisi de yer alıyordu.

SON DAKİKA | CHP’nin kirli algı operasyonu çöktü! SGK geçmişte 950 belediyeye haciz uyguladı

ANKARA İLK SIRADA

SGK'ya en borçlu belediyeler arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi 8.7 milyar TL ile birinci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise 6.4 milyar TL ile ikinci sırada yer alıyor.

SON DAKİKA | CHP’nin kirli algı operasyonu çöktü! SGK geçmişte 950 belediyeye haciz uyguladı

Adana'nın 4.3 milyar TL, Şişli Belediyesi'nin ise 2.3 milyar TL ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 1.6 milyar prim borcu bulunuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ise 9.8 milyarlık borcunun SGK tarafından ödeme emri gönderince yapılandırmaya başvurduğu öğrenildi.

SON DAKİKA