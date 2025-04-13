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Haberler Galeri SON DAKİKA | CHP'nin şaibeli kurultayında savrulan paralar MASAK raporunda: Hesaplarına milyonlar yatırıldı
Giriş Tarihi: 13.04.2025 06:20 Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 06:22

SON DAKİKA | CHP'nin şaibeli kurultayında savrulan paralar MASAK raporunda: Hesaplarına milyonlar yatırıldı

Son dakika haberi: CHP'nin 'kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı' iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada MASAK raporu dosyaya girdi. MASAK raporlarına göre kurultay zamanı 55 kişiye para akıtıldı. Gazetecilerin de arasında olduğu bu isimlere 500 bin TL'den 10 milyon TL'ye kadar ödeme yapıldı.

UMAY SENA SÜMER
SON DAKİKA | CHP’nin şaibeli kurultayında savrulan paralar MASAK raporunda: Hesaplarına milyonlar yatırıldı

Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 38. CHP Olağan Kurultayı'ndaki 'şaibe' iddialarına ilişkin soruşturma devam ediyor.

SON DAKİKA | CHP’nin şaibeli kurultayında savrulan paralar MASAK raporunda: Hesaplarına milyonlar yatırıldı

38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı soruşturmada tanık olarak ifade veren Gazeteci Tolgahan Erdoğan, bomba iddiaları gündeme getirmişti.

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SON DAKİKA | CHP’nin şaibeli kurultayında savrulan paralar MASAK raporunda: Hesaplarına milyonlar yatırıldı

Kurultay bittikten sonra 6 Kasım'da Kadıköy Moda'da bir kafede iki UBER şoförünün konuşmalarına denk geldiğini anlatan Erdoğan, "Neler olduğunu sordum.

SON DAKİKA | CHP’nin şaibeli kurultayında savrulan paralar MASAK raporunda: Hesaplarına milyonlar yatırıldı

'Ağabey, 5 Kasım 2023 Pazar günü dört VİP arabayla Tepebaşı'ndaki İstanbul Planlama Ajansı'ndan (IPA) 6-7 kişiyi alarak Laleli'deki Taç, Karadeniz, Servet ve ATS Gold Döviz bürolarına gittik.

SON DAKİKA | CHP’nin şaibeli kurultayında savrulan paralar MASAK raporunda: Hesaplarına milyonlar yatırıldı

Kapalı olan bürolardan bavullarla çıkan kişiler araçlara bindiler.' dediler, Araba içerisinde 50 milyon dolar taşıdıklarını konuşmalardan duyduklarını söylediler." dedi.