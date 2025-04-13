Giriş Tarihi: 13.04.2025 06:20
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025
06:22
SON DAKİKA | CHP'nin şaibeli kurultayında savrulan paralar MASAK raporunda: Hesaplarına milyonlar yatırıldı
Son dakika haberi: CHP'nin 'kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı' iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada MASAK raporu dosyaya girdi. MASAK raporlarına göre kurultay zamanı 55 kişiye para akıtıldı. Gazetecilerin de arasında olduğu bu isimlere 500 bin TL'den 10 milyon TL'ye kadar ödeme yapıldı.