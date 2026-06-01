SON DAKİKA | CHP’ye etik kurulu geliyor! Harcamalar didik didik incelenecek: Usulsüzlüklere suç duyurusu

TEMİZ İRADEYLE



Dün sosyal medya hesabından miting görüntülerini paylaşan Kılıçdaroğlu, "Hem bürokratik hem de siyasi yaşamımda, sadece ve sadece bu millete hizmet etmiş bir kardeşinizim. Boğazımdan tek bir kuruş haram lokma inmedi. Kul hakkı yemedim, yedirmedim ve kimseye de yedirmeyeceğim! CHP'de demokrasi esastır. Merak etmeyin; atamızın emaneti olan partimizi, arınmış şekilde tertemiz bir kurultayla, temiz bir vicdanla, temiz bir iradeyle geleceğe taşıyacağız. O sandıktan kim çıkarsa başımızın tacı olacak" ifadelerini kullandı.