SON DAKİKA: Çınarcık Depremi sonrası dikkat çeken Büyük İstanbul depremi çıkışı: Kahramanmaraş’ta yaşanan senaryo burada da olabilir

ŞENER ÜŞÜMEZSOY: KUZEY MARMARA'DAKİ FAYLARLA BİR İLGİSİ YOK

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Çınarcık'ta meydana gelen deprem sonrası şunları söyledi:

Burada kuzeydeki fay dediğimiz, Gemlik Fayı'nın kuzeyindeki Yalova Fayı'dır. Armutlu Yarımadası'nın hemen kıyısında olan bir faydır. Yoksa Adalar Fayı ve Kuzey Marmara'daki faylarla bir ilgisi yoktur. Kuzey Marmara'nın kenar fayları, esasında büyük İstanbul depreminin beklenildiği yer olarak öne sürülen yer değildir. Hatta bu kıyı faylar tam olarak fay bile değildir.

İstanbul kıyılarıyla Armutlu kıyıları arasındaki mesafe, Çınarcık- Teşvikiye hattında 40-50 km kadar uzanmaktadır. Bu anlamda bu Kuzey Marmara'da İstanbul'un kıyılarına 10 km uzaklıktaki faylar, Çınarcık'taki fay hattıyla bir ilgisi yoktur.