Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA: Çınarcık Depremi sonrası dikkat çeken Büyük İstanbul depremi çıkışı: Kahramanmaraş'ta yaşanan senaryo burada da olabilir
Giriş Tarihi: 18.12.2023 12:55 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023 12:55

SON DAKİKA: Çınarcık Depremi sonrası dikkat çeken Büyük İstanbul depremi çıkışı: Kahramanmaraş'ta yaşanan senaryo burada da olabilir

Yalova Çınarcık'ta meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'da da hissedildi. Sarsıntının ardından, "Büyük İstanbul depremi geliyor mu?" sorusu bir kez daha gündeme geldi. Sabah.com.tr olarak 5 farklı deprem bilimciye sorduk. Şener Üşümezsoy, "Büyük İstanbul depremi diye bir şey olmayacak." derken, Candan Gökçeoğlu ve Okan Tüysüz, depremin ana fay üzerinde olmadığını ve Kuzey fay kolunu tetiklemeyeceğini söyledi. Şükrü Ersoy, depremin olduğu noktanın çok kritik olduğunu ve izlenmesi gerektiğini belirtirken, Elçin Kasapoğlu, "Beklenen olası İstanbul depremi fay segmenti üzerindedir." ifadelerini kullandı. Ali Koçyiğit ise, "Güney kolda 7 büyüklüğünde bir deprem olabilir. Bu olursa Büyük Marmara Depremi için kuzey kolu da tetikleyebilir." dedi. İşte uzmanların Çınarcık Depremi ve olası Büyük İstanbul Depremi ile ilgili özel açıklamaları...

ONUR ŞAHANOĞLU
SON DAKİKA: Çınarcık Depremi sonrası dikkat çeken Büyük İstanbul depremi çıkışı: Kahramanmaraş’ta yaşanan senaryo burada da olabilir

Yalova'nın Çınarcık bölgesinde dün bir deprem meydana geldi. AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre; 4.1 büyüklüğünde gerçekleşen deprem İstanbul'da da hissedildi. Depremin, İstanbul'a çok yakında gerçekleşmiş olması, Büyük İstanbul Depremi korkusunu yeniden hatırlattı. Vatandaşlar, Marmara bölgesindeki olası deprem senaryolarını yoğun şekilde araştırırken, sabah.com.tr merak edilenleri 5 ayrı deprem bilimciye sordu. İşte uzman isimlerin yanıtları...

SON DAKİKA: Çınarcık Depremi sonrası dikkat çeken Büyük İstanbul depremi çıkışı: Kahramanmaraş’ta yaşanan senaryo burada da olabilir

ŞENER ÜŞÜMEZSOY: KUZEY MARMARA'DAKİ FAYLARLA BİR İLGİSİ YOK

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Çınarcık'ta meydana gelen deprem sonrası şunları söyledi:

Burada kuzeydeki fay dediğimiz, Gemlik Fayı'nın kuzeyindeki Yalova Fayı'dır. Armutlu Yarımadası'nın hemen kıyısında olan bir faydır. Yoksa Adalar Fayı ve Kuzey Marmara'daki faylarla bir ilgisi yoktur. Kuzey Marmara'nın kenar fayları, esasında büyük İstanbul depreminin beklenildiği yer olarak öne sürülen yer değildir. Hatta bu kıyı faylar tam olarak fay bile değildir.

İstanbul kıyılarıyla Armutlu kıyıları arasındaki mesafe, Çınarcık- Teşvikiye hattında 40-50 km kadar uzanmaktadır. Bu anlamda bu Kuzey Marmara'da İstanbul'un kıyılarına 10 km uzaklıktaki faylar, Çınarcık'taki fay hattıyla bir ilgisi yoktur.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: Çınarcık Depremi sonrası dikkat çeken Büyük İstanbul depremi çıkışı: Kahramanmaraş’ta yaşanan senaryo burada da olabilir

"İSTANBUL İÇİN 7,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM SENARYOLARI ÇÖPTÜR"

17 Ağustos'tan sonra da kuzeye doğru uzanan kuzey batı doğrultu faylarda adaların güneyinde veya kuzeyinde oluşan faylardaki depremler ada fayındaki stres diye yorumlanmıştır.

Oysa adalar fayı öyle olup bunlar adalar fayını kesen genç faylardır.

Kartal depremi Tuzla depremi hatta Sultanbeyli depremleri bu kuzeye doğru uzanan ikinci faylardaki depremlerdir.

İstanbul için 7.4'lük deprem senaryoları çöp. Marmara'nın kuzeyindeki fay ölü, tehlikeli fay Çınarcık bölgesinde.

SON DAKİKA: Çınarcık Depremi sonrası dikkat çeken Büyük İstanbul depremi çıkışı: Kahramanmaraş’ta yaşanan senaryo burada da olabilir

CANDAN GÖKÇEOĞLU: ANA FAY ÜZERİNDE DEĞİL AMA ANADOLU PLAKASI KAYNIYOR

Prof.Dr. Candan Gökçeoğlu ise sabah.com.tr'ye şu değerlendirmeyi yaptı:

Kuzey kolda bir deprem. Marmara depremi beklentisi olan bir noktada. Geçen seferki Gemlik depremi güney koldaydı. Bu tam Marmara fayının üzerinde değil ama ona yakın bir noktada oldu. Açık olmak gerekirse böyle çok sayıda küçük fay da mevcut. ana fay üzerinde değil. İki ana fayın arasında bir yer. Enerji biriktirme noktasında çok bir etkisi olmaz. Bölge bizi uyarıyor. O fayı bu fayı tetikledi daha büyük bir deprem olur demiyorum. Bunun öyle bir özelliği yok. Bölge hareketli, deprem beklentisi öyle yabana atılır bir beklenti değil, aman herkes, özellikle yetkililer çok dikkatli olsunlar. Anadolu plakası kaynıyor.

SON DAKİKA: Çınarcık Depremi sonrası dikkat çeken Büyük İstanbul depremi çıkışı: Kahramanmaraş’ta yaşanan senaryo burada da olabilir

ELÇİN KASAPOĞLU: BU DEPREM BEKLENEN İSTANBUL DEPREMİNİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ AZALTACAKTIR

Prof.Dr. Elçin Kasapoğlu ise Çınarcık depremi sonrası sabah.com.tr'ye şu değerlendirmeyi yaptı:

Beklenen olası İstanbul depremi fay segmenti üzerindedir.

Tetiklemek değil, olası İstanbul depreminin büyüklüğünü azaltacaktır. Enerjiyi azaltmıştır. Beklenen büyüklüğü azaltacaktır.

17 Ağustos 7.4 büyüklüğündeydi, bu ondan daha küçük olacak. Deprem büyüklüğü batıya gittikçe azalır. Erzincan depremi mesela 7.9 büyüklüğündeydi. Bunun da nedeni, Kuzey Anadolu Fayı'nın doğusu sıkışma bölgesidir. Orada sürtünme enerjiyi artırır. Sıkışan enerji daha da büyüklüğü martırır. Marmara genişleme bölgesidir. Bu da sürtünmeyi azaltır daha az enerji birikir.

4.2 de olsa bir miktar enerji boşalma olmuştur. Dünyada hiçbir sistem depremin zamanını bilemeyiz. Bütün Ege için en fazla deprem büyüklüğü 6.5 büyüklüğünde olur.

SON DAKİKA