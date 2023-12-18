Giriş Tarihi: 18.12.2023 12:55
Güncelleme Tarihi: 18.12.2023
12:55
SON DAKİKA: Çınarcık Depremi sonrası dikkat çeken Büyük İstanbul depremi çıkışı: Kahramanmaraş'ta yaşanan senaryo burada da olabilir
Yalova Çınarcık'ta meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'da da hissedildi. Sarsıntının ardından, "Büyük İstanbul depremi geliyor mu?" sorusu bir kez daha gündeme geldi. Sabah.com.tr olarak 5 farklı deprem bilimciye sorduk. Şener Üşümezsoy, "Büyük İstanbul depremi diye bir şey olmayacak." derken, Candan Gökçeoğlu ve Okan Tüysüz, depremin ana fay üzerinde olmadığını ve Kuzey fay kolunu tetiklemeyeceğini söyledi. Şükrü Ersoy, depremin olduğu noktanın çok kritik olduğunu ve izlenmesi gerektiğini belirtirken, Elçin Kasapoğlu, "Beklenen olası İstanbul depremi fay segmenti üzerindedir." ifadelerini kullandı. Ali Koçyiğit ise, "Güney kolda 7 büyüklüğünde bir deprem olabilir. Bu olursa Büyük Marmara Depremi için kuzey kolu da tetikleyebilir." dedi. İşte uzmanların Çınarcık Depremi ve olası Büyük İstanbul Depremi ile ilgili özel açıklamaları...