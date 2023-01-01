Giriş Tarihi: 01.01.2023 09:49
Güncelleme Tarihi: 01.01.2023
09:53
Son dakika | Cumhurbaşkanlığı için son seçim anketini açıkladı: Fark yüzde 30'dan fazla
Son dakika haberler: Mahmut Övür bugünkü yazısında araştırma şirketi OPTİMAR'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yaptığı son seçim anketinin sonuçlarını okurlarıyla paylaştı. "Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği vatandaşların ortaya koyduğu tabloda farkın yüzde 30'dan fazla olduğunu aktaran Övür, araştırmanın sonuçlarını değerlendirdi.