6'LI MASADAKİ KOLTUK SAVAŞI DEVAM EDECEK

Güven duyulan siyasetçi araştırmasında da durum farklı değil.

Birkaç gündür çevremdeki insanlara, "Siyasette profili yükselen ikinci bir siyasetçi var mı?" diye soruyorum. Son tartışmalarla İmamoğlu ismi öne çıksa da 2022 yılı bütününe bakıldığında Kılıçdaroğlu'nun çok ciddi bir atak yaptığı ve yıldızının parladığı görülüyor.