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Haberler Galeri Son dakika | Cumhurbaşkanlığı için son seçim anketini açıkladı: Fark yüzde 30'dan fazla
Giriş Tarihi: 01.01.2023 09:49 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023 09:53

Son dakika | Cumhurbaşkanlığı için son seçim anketini açıkladı: Fark yüzde 30'dan fazla

Son dakika haberler: Mahmut Övür bugünkü yazısında araştırma şirketi OPTİMAR'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yaptığı son seçim anketinin sonuçlarını okurlarıyla paylaştı. "Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği vatandaşların ortaya koyduğu tabloda farkın yüzde 30'dan fazla olduğunu aktaran Övür, araştırmanın sonuçlarını değerlendirdi.

MAHMUT ÖVÜR
Son dakika | Cumhurbaşkanlığı için son seçim anketini açıkladı: Fark yüzde 30’dan fazla

İşte Mahmut Övür'ün son seçim anketinin sonuçlarını duyurduğu köşe yazısından öne çıkanlar;

Geçen yılın yıldızı hep parlak kalan siyasetçisi hiç kuşkusuz Başkan Erdoğan'dı. Küresel çapta tarihi zirvelerin vazgeçilmez ismi olması, Rusya- Ukrayna Savaşı'ndaki barışçı rolü, tahıl koridorunun açılması, 200 esirin kurtarılması, İsrail ve Suriye dahil çevre ülkelerle yeni ilişkiler kurması onu hep küresel zirvede tuttu. Bu başarısıyla küresel saldırıların da hedefindeydi.

Son dakika | Cumhurbaşkanlığı için son seçim anketini açıkladı: Fark yüzde 30’dan fazla

Yirmi yıllık iktidarına rağmen iç siyasette de en etkili isim oydu. Hâlâ açık ara farkla Türkiye'nin en sevilen, en başarılı ve en çok güven veren siyasetçisi.

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Son dakika | Cumhurbaşkanlığı için son seçim anketini açıkladı: Fark yüzde 30’dan fazla

Geçen yılın son ayında Optimar Araştırma'nın yaptığı ankete göre, "Bugün cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirsiniz?" sorusuna verilen cevaplar da bunu gösteriyor:

Son dakika | Cumhurbaşkanlığı için son seçim anketini açıkladı: Fark yüzde 30’dan fazla

Erdoğan yüzde 43.7, Kılıçdaroğlu yüzde 12.4... Aradaki fark 30 puandan fazla... Kılıçdaroğlu'nu bir veya iki puan farkla Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener izliyor.

Son dakika | Cumhurbaşkanlığı için son seçim anketini açıkladı: Fark yüzde 30’dan fazla

6'LI MASADAKİ KOLTUK SAVAŞI DEVAM EDECEK

Güven duyulan siyasetçi araştırmasında da durum farklı değil.
Birkaç gündür çevremdeki insanlara, "Siyasette profili yükselen ikinci bir siyasetçi var mı?" diye soruyorum. Son tartışmalarla İmamoğlu ismi öne çıksa da 2022 yılı bütününe bakıldığında Kılıçdaroğlu'nun çok ciddi bir atak yaptığı ve yıldızının parladığı görülüyor.

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