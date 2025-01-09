Giriş Tarihi: 09.01.2025 06:48
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025
06:49
SON DAKİKA | Daltonlar’dan bir CHP’li daha çıktı! Bir başkan yardımcısı daha gözaltına alındı
Son dakika haberi: Liderliğini yurt dışında firari olan ve Can Dalton lakabı ile bilinen Beratcan Gökdemir'in yaptığı Daltonlar Çetesine yönelik soruşturmada, 20 gün önce CHP eski Antalya İl Başkan Yardımcısı Anıl Akbulut'un gözaltına alınıp, 68 kişi ile birlikte tutuklanmasının ardından, şimdi de CHP eski İl Başkan Yardımcısı G.M.'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.