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Haberler Galeri SON DAKİKA | Daltonlar’dan bir CHP’li daha çıktı! Bir başkan yardımcısı daha gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 09.01.2025 06:48 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 06:49

SON DAKİKA | Daltonlar’dan bir CHP’li daha çıktı! Bir başkan yardımcısı daha gözaltına alındı

Son dakika haberi: Liderliğini yurt dışında firari olan ve Can Dalton lakabı ile bilinen Beratcan Gökdemir'in yaptığı Daltonlar Çetesine yönelik soruşturmada, 20 gün önce CHP eski Antalya İl Başkan Yardımcısı Anıl Akbulut'un gözaltına alınıp, 68 kişi ile birlikte tutuklanmasının ardından, şimdi de CHP eski İl Başkan Yardımcısı G.M.'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.

Erdoğan ÖZTÜRK
SON DAKİKA | Daltonlar’dan bir CHP’li daha çıktı! Bir başkan yardımcısı daha gözaltına alındı

Son dakika haberi: Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının, liderliğini firari olan ve yurt dışında bulunan Can Dalton lakaplı Beratcan Gökdemir'in yaptığı Daltonlar Çetesine yönelik soruşturması kapsamında, ilk olarak geçen 19 Aralık'ta operasyon düzenlendi.

SON DAKİKA | Daltonlar’dan bir CHP’li daha çıktı! Bir başkan yardımcısı daha gözaltına alındı

Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı operasyonda, 68 kişi gözaltına alındı. Aralarında, çetenin tetikçilerine 2 silah temin ettiği öne sürülen eski CHP Antalya İl Başkan Yardımcısı Anıl Akbulut'unda aralarında bulunduğu 54'ü tutuklandı. Ardından ifadeler ve yeni delillerle devam eden gözaltılarda, tutuklu sayısı 69'a ulaştı.

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SON DAKİKA | Daltonlar’dan bir CHP’li daha çıktı! Bir başkan yardımcısı daha gözaltına alındı

BİR BAŞKAN YARDIMCISI DAHA GÖZALTINA ALINDI

Çetenin izini sürmeye devam eden Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri 2008-2009 CHP Antalya Gençlik kolları İl Başkan Yardımcılığı, 2011-2012 Muratpaşa Gençlik Kolları Başkanlığı, 2021-2023'te de Antalya İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan G.M.'nin, suç örgütünün hedef aldığı iş yeri sahiplerinin kişisel bilgilerini hukuka aykırı olarak ele geçirip, yöneticilerine gönderdiğini ve örgüte silah temininde aracılık yaptığını belirledi.

SON DAKİKA | Daltonlar’dan bir CHP’li daha çıktı! Bir başkan yardımcısı daha gözaltına alındı

BÖCEK'İN OĞLUNA TEHDİT

Çalışmalarını sürdüren ekipler, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in de önce çete üyelerinden B. Y., ardından da U. Ö. tarafından telefonla aranarak ve mesaj yoluyla ölümle tehdit edilip para istediğini tespit etti.

SON DAKİKA | Daltonlar’dan bir CHP’li daha çıktı! Bir başkan yardımcısı daha gözaltına alındı

Bu olayda da Böcek'in eski eşi Z. K.'nin de azmettirici olduğu iddia edildi. MYD Motors'un kurşunlandığı olayı da araştıran ekipler, sahibi Yasin Demir'in de mesaj yoluyla tehdit edilerek haraç istendiğini belirledi.

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