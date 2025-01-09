SON DAKİKA | Daltonlar’dan bir CHP’li daha çıktı! Bir başkan yardımcısı daha gözaltına alındı

BİR BAŞKAN YARDIMCISI DAHA GÖZALTINA ALINDI

Çetenin izini sürmeye devam eden Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri 2008-2009 CHP Antalya Gençlik kolları İl Başkan Yardımcılığı, 2011-2012 Muratpaşa Gençlik Kolları Başkanlığı, 2021-2023'te de Antalya İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan G.M.'nin, suç örgütünün hedef aldığı iş yeri sahiplerinin kişisel bilgilerini hukuka aykırı olarak ele geçirip, yöneticilerine gönderdiğini ve örgüte silah temininde aracılık yaptığını belirledi.