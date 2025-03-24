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Haberler Galeri SON DAKİKA | DEM ve CHP’nin ortaklığı deşifre oldu! İşte "kent uzlaşısı"nın belgesi: 26 Şubat’ta CHP’ye transfer olmuşlar
Giriş Tarihi: 24.03.2025 06:33 Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 06:34

SON DAKİKA | DEM ve CHP’nin ortaklığı deşifre oldu! İşte "kent uzlaşısı"nın belgesi: 26 Şubat’ta CHP’ye transfer olmuşlar

Son dakika haberi: DEM Parti ile CHP'nin yerel seçimlerde yaptığı 'kent uzlaşısı'na yönelik, aralarında Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcıları ile meclis üyelerinin de olduğu 10 kişi tutuklanmıştı. DEM ve CHP arasında yapılan kent uzlaşısı formülü, tutuklanan isimlerin parti üyelik sorgulamalarının soruşturma dosyasına girmesiyle bir kez daha deşifre oldu.

Halit TURAN
SON DAKİKA | DEM ve CHP’nin ortaklığı deşifre oldu! İşte kent uzlaşısının belgesi: 26 Şubat’ta CHP’ye transfer olmuşlar

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmaya göre, terör örgütü PKK'nın siyasal yapılanması DEM Parti, CHP ile 31 Mart 2024'te "kent uzlaşısı" anlaşması yaptı. Örgüt, bu şekilde İstanbul'daki birçok belediyeye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri yerleştirdi.

SON DAKİKA | DEM ve CHP’nin ortaklığı deşifre oldu! İşte kent uzlaşısının belgesi: 26 Şubat’ta CHP’ye transfer olmuşlar

Örgüt, deşifre olmamaları için CHP listelerine koyduğu isimleri, HDP parti yöneticileri yerine PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın talimatıyla kurulan Halkların Demokratik Kongresi (HDK) üyelerinden seçti.

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SON DAKİKA | DEM ve CHP’nin ortaklığı deşifre oldu! İşte kent uzlaşısının belgesi: 26 Şubat’ta CHP’ye transfer olmuşlar

Kent uzlaşısıyla CHP'li belediyelere yerleştirilen isimler, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın talimatıyla KCK sözleşmesinde yer alan örgütlenme modeli ile benzer bir şekilde yatay örgütlenerek kendini TBMM'ye alternatif bir meclis olarak tanımlayan Halkların Birleşik Devrim Hareketi içinden seçildi.

SON DAKİKA | DEM ve CHP’nin ortaklığı deşifre oldu! İşte kent uzlaşısının belgesi: 26 Şubat’ta CHP’ye transfer olmuşlar

Örgütsel faaliyet yürüttüğü belirtilen Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel ile Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür'ün de aralarında bulunduğu 10 kişi, geçen ay düzenlenen operasyonla deşifre edilerek tutuklandı.

SON DAKİKA | DEM ve CHP’nin ortaklığı deşifre oldu! İşte kent uzlaşısının belgesi: 26 Şubat’ta CHP’ye transfer olmuşlar

UZLAŞILAN ADAYA DESTEK

Yapılan soruşturmada, kent uzlaşısının DEM Parti aklıyla oluşturulan bir formül olmadığı, formülün teorisinin 2010 yılında Duran Kalkan tarafından yapıldığı, demokratik özerklik sisteminde bazı alanlarda uygulanacak bir formül olduğu, doğu illerinde yerel yönetimlerin kazanılarak özerklik sisteminin kurulması, bati illerinde ise Kürt nüfusunu özerklik sistemine benzer bir sistemle yerel yönetimlere dahil edilmesi planlaması çerçevesinde oluşturulduğu belirlendi.