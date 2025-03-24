SON DAKİKA | DEM ve CHP’nin ortaklığı deşifre oldu! İşte "kent uzlaşısı"nın belgesi: 26 Şubat’ta CHP’ye transfer olmuşlar

UZLAŞILAN ADAYA DESTEK



Yapılan soruşturmada, kent uzlaşısının DEM Parti aklıyla oluşturulan bir formül olmadığı, formülün teorisinin 2010 yılında Duran Kalkan tarafından yapıldığı, demokratik özerklik sisteminde bazı alanlarda uygulanacak bir formül olduğu, doğu illerinde yerel yönetimlerin kazanılarak özerklik sisteminin kurulması, bati illerinde ise Kürt nüfusunu özerklik sistemine benzer bir sistemle yerel yönetimlere dahil edilmesi planlaması çerçevesinde oluşturulduğu belirlendi.



