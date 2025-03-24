Giriş Tarihi: 24.03.2025 06:33
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025
06:34
SON DAKİKA | DEM ve CHP’nin ortaklığı deşifre oldu! İşte "kent uzlaşısı"nın belgesi: 26 Şubat’ta CHP’ye transfer olmuşlar
Son dakika haberi: DEM Parti ile CHP'nin yerel seçimlerde yaptığı 'kent uzlaşısı'na yönelik, aralarında Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcıları ile meclis üyelerinin de olduğu 10 kişi tutuklanmıştı. DEM ve CHP arasında yapılan kent uzlaşısı formülü, tutuklanan isimlerin parti üyelik sorgulamalarının soruşturma dosyasına girmesiyle bir kez daha deşifre oldu.