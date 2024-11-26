Giriş Tarihi: 26.11.2024 13:08
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024
13:28
SON DAKİKA: DEM’li meclis üyesi Kandil’e gitmiş! Eş Genel Başkan yardımcısından örgüt paylaşımları
Son dakika haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında DEM Parti Diyarbakır Kayapınar Belediyesi Meclis üyesi Cengiz Dündar'ın, PKK'nın üst yönetimi ile görüşmeler yapmak için Kandil'e gittiği tespit edildi. DEM Parti Emek Komisyonu Eş Genel Başkan Yardımcısı Sevtap Akdağ Karahanlı'nın ise kendi sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütünün ideolojisi doğrultusunda paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı.