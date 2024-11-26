SON DAKİKA: DEM’li meclis üyesi Kandil’e gitmiş! Eş Genel Başkan yardımcısından örgüt paylaşımları

EŞ GENEL BAŞKAN YARDIMCISINDAN ÖRGÜT PAYLAŞIMLARI

Bir diğer şüpheli DEM Parti Emek Komisyonu Eş Genel Başkan Yardımcısı Sevtap Akdağ Karahanlı'nın ise kullandığı sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütünün ideolojisi doğrultusunda paylaşımlar yaptığı, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan kaydı olan şahıslar ile ortak baz birlikteliğinin bulunduğu belirlendi.