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Haberler Galeri SON DAKİKA: DEM’li meclis üyesi Kandil’e gitmiş! Eş Genel Başkan yardımcısından örgüt paylaşımları
Giriş Tarihi: 26.11.2024 13:08 Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 13:28

SON DAKİKA: DEM’li meclis üyesi Kandil’e gitmiş! Eş Genel Başkan yardımcısından örgüt paylaşımları

Son dakika haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında DEM Parti Diyarbakır Kayapınar Belediyesi Meclis üyesi Cengiz Dündar'ın, PKK'nın üst yönetimi ile görüşmeler yapmak için Kandil'e gittiği tespit edildi. DEM Parti Emek Komisyonu Eş Genel Başkan Yardımcısı Sevtap Akdağ Karahanlı'nın ise kendi sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütünün ideolojisi doğrultusunda paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı.

Dilhan Dumanoğlu
SON DAKİKA: DEM’li meclis üyesi Kandil’e gitmiş! Eş Genel Başkan yardımcısından örgüt paylaşımları

Son dakika haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında PKK silahlı terör örgütüne operasyon düzenlendi.

SON DAKİKA: DEM’li meclis üyesi Kandil’e gitmiş! Eş Genel Başkan yardımcısından örgüt paylaşımları

PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada Türkiye'de yapılanmalarını bir araya getirmek ve koordine etmek amacıyla kurulan sözde Kürdistan Demokratik Topluluğu/Türkiye Masası (KCK/TM) yapılanması içerisinde bulundukları ve örgüt tarafından kadro eğitimi ile örgüte bağlı sözde komitelerde (sosyal alan, sözcülük, ideolojik alan, kültür-sanat alanı) örgütsel görev aldıklarına dair tanık ve etkin pişmanlık beyanları, HTS analiz raporları doğrultusunda tespitlerde bulunulan 15 şüpheli belirlendi.

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SON DAKİKA: DEM’li meclis üyesi Kandil’e gitmiş! Eş Genel Başkan yardımcısından örgüt paylaşımları

KANDİL'E GİTMİŞ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden DEM Parti Diyarbakır Kayapınar Belediyesi Meclis üyesi Cengiz Dündar'ın, PKK'nın üst yönetimi ile görüşmeler yapmak adına terör örgütünün faaliyet yürüttüğü Kandil'e gittiği belirlendi. Dündar'ın, örgütün üst yönetiminden aldığı talimatlar doğrultusunda faaliyet gösterdiği, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan kaydı olan şahıslar ile ortak baz birlikteliğinin bulunduğu, gizli tanık ifadelerinde de Dündar'ın örgüt mensubu olduğuna dair bilgiler verildiği ortaya çıktı.

SON DAKİKA: DEM’li meclis üyesi Kandil’e gitmiş! Eş Genel Başkan yardımcısından örgüt paylaşımları

EŞ GENEL BAŞKAN YARDIMCISINDAN ÖRGÜT PAYLAŞIMLARI

Bir diğer şüpheli DEM Parti Emek Komisyonu Eş Genel Başkan Yardımcısı Sevtap Akdağ Karahanlı'nın ise kullandığı sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütünün ideolojisi doğrultusunda paylaşımlar yaptığı, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan kaydı olan şahıslar ile ortak baz birlikteliğinin bulunduğu belirlendi.

SON DAKİKA: DEM’li meclis üyesi Kandil’e gitmiş! Eş Genel Başkan yardımcısından örgüt paylaşımları

Terör suçundan hakkında arama kaydı bulunan kişilerle de temasları olduğu belirlenen Karahanlı'nın, terör örgütü üyesi olduğuna dair gizli tanık beyanlarının bulunduğu da tespit edildi.

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