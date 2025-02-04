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Haberler Galeri SON DAKİKA | Diplomasinin kalbi Ankara’da atacak! Önce Suriye sonra Almanya
Giriş Tarihi: 04.02.2025 06:25 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 06:31

SON DAKİKA | Diplomasinin kalbi Ankara’da atacak! Önce Suriye sonra Almanya

Son dakika haberi: Bölgesinde ve dünyada yaşanan önemli olaylara kayıtsız kalmayan Türkiye, bu hafta önemli görüşmelere ev sahipliği yapacak. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet El Şara bugün Türkiye'ye gelecek. Bugün ayrıca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdulati ile görüşecek. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de yarın Türkiye'de olacak.

BETÜL USTA
SON DAKİKA | Diplomasinin kalbi Ankara’da atacak! Önce Suriye sonra Almanya

Son dakika haberi: Görüşmelerde Suriye'deki son gelişmeler, terörle mücadele, İsrail'in Filistin'e uyguladığı katliamın ardından sağlanan ateşkes ve önümüzdeki dönemin yol haritası, Gazze'ye insani yardımlar konularının gündeme gelmesi bekleniyor.

SON DAKİKA | Diplomasinin kalbi Ankara’da atacak! Önce Suriye sonra Almanya

EKONOMİK TOPARLANMA, SÜRDÜRÜLEBİLİR İSTİKRAR VE GÜVENLİK

Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler bütün boyutlarıyla ele alınacak. Ülkedeki ekonomik toparlanma, sürdürülebilir istikrar ve güvenliğin tesisi için iki ülke tarafından atılacak ortak adımlar değerlendirilecek.

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SON DAKİKA | Diplomasinin kalbi Ankara’da atacak! Önce Suriye sonra Almanya

Görüşmelerde geçiş dönemi yönetimine ve Suriye halkına çok taraflı platformlarda sağlanabilecek destekler üzerinde de durulacak.

SON DAKİKA | Diplomasinin kalbi Ankara’da atacak! Önce Suriye sonra Almanya

Suriye'nin özgürlüğüne kavuşması sonrası yeniden tesis edilen Türkiye-Suriye ilişkilerinin Sayın Ahmed Şara ve heyetinin ziyaretiyle güçleneceğine ve boyut kazanacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Diplomasinin kalbi Ankara’da atacak! Önce Suriye sonra Almanya

YENİDEN İMAR

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, önceki gün ilk resmi ziyaretini Suudi Arabistan'a yaptı. Şara ardından bugün Türkiye'ye gelerek önemli temaslarda bulunacak.

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