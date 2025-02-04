Giriş Tarihi: 04.02.2025 06:25
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025
06:31
SON DAKİKA | Diplomasinin kalbi Ankara’da atacak! Önce Suriye sonra Almanya
Son dakika haberi: Bölgesinde ve dünyada yaşanan önemli olaylara kayıtsız kalmayan Türkiye, bu hafta önemli görüşmelere ev sahipliği yapacak. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet El Şara bugün Türkiye'ye gelecek. Bugün ayrıca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdulati ile görüşecek. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de yarın Türkiye'de olacak.