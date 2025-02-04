SON DAKİKA | Diplomasinin kalbi Ankara’da atacak! Önce Suriye sonra Almanya

EKONOMİK TOPARLANMA, SÜRDÜRÜLEBİLİR İSTİKRAR VE GÜVENLİK



Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler bütün boyutlarıyla ele alınacak. Ülkedeki ekonomik toparlanma, sürdürülebilir istikrar ve güvenliğin tesisi için iki ülke tarafından atılacak ortak adımlar değerlendirilecek.



