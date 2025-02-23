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Haberler Galeri SON DAKİKA: Döner zinciri değil FETÖ’nün hücre evi! Maydanoz'un her yanı hainlerle dolu: Polis, hakim, muhasebeci...
Giriş Tarihi: 23.02.2025 06:43 Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 08:08

SON DAKİKA: Döner zinciri değil FETÖ’nün hücre evi! Maydanoz'un her yanı hainlerle dolu: Polis, hakim, muhasebeci...

Son dakika haberi: Türkiye'de ve yurtdışında "Maydonoz Döner" restoran zinciri üzerinden örgütsel faaliyetlerini sürdüren FETÖ'nün güncel mali yapılanmasına yönelik son dönemin en önemli operasyonunda çarpıcı detaylar çıktı. Gizli ve gayriresmi hisse satışıyla örgüt sermayesine dönüştürülen Maydonoz Döner'in, FETÖ'nün Antalya'daki güncel yapılanmasına yönelik soruşturmada deşifre olduğu belirlendi.

Halit TURAN
SON DAKİKA: Döner zinciri değil FETÖ’nün hücre evi! Maydanoz’un her yanı hainlerle dolu: Polis, hakim, muhasebeci...

Son dakika haberi: "Maydonoz Döner" isimli yemek şirketi zincirine yönelik Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1,5 yıldır yürütülen FETÖ soruşturmasında, yemek şirketi sahiplerinin de aralarında bulunduğu 10'u kamu görevlisi 353 isim gözaltına alındı.

SON DAKİKA: Döner zinciri değil FETÖ’nün hücre evi! Maydanoz’un her yanı hainlerle dolu: Polis, hakim, muhasebeci...

Emniyet MİT ve MASAK tarafından yapılan detaylı çalışmalar sonrasında gerçekleştirilen operasyonla ilgili SABAH önemli bilgilere ulaştı.

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SON DAKİKA: Döner zinciri değil FETÖ’nün hücre evi! Maydanoz’un her yanı hainlerle dolu: Polis, hakim, muhasebeci...

Antalya Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi geçtiğimiz yıl, örgütün güncel yapılanmasına yönelik yaptığı çalışmalarda Antalya il yapılanması içerisinde son İl imamı olduğu tespit edilen, Konya'da yaşayan Fuat kod adlı Ferhat Yıldırım'ın sık sık Antalya ve diğer illere giderek örgütsel görüşmeler yaptığı, Korkuteli ve Elmalı ilçelerinin sorumlusu olduğu bilgisine ulaştı. Antalya Emniyetinin çalışmaları devam ederken Milli İstihbarat Teşkilatı da Kepez ve Aksu'da bulunan Maydonoz Döner isimli iki işyerinin, FETÖ silahlı terör örgütüne müzahir kişiler tarafından güvenilir bir merkez olarak kullandığını emniyete bildirdi.

SON DAKİKA: Döner zinciri değil FETÖ’nün hücre evi! Maydanoz’un her yanı hainlerle dolu: Polis, hakim, muhasebeci...

Soruşturmanın genişletilmesiyle şirket işletmecilerinin FETÖ silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında işlem gören Halil Ç. Alp Eren Ö., Ahmet E ve Mehmet E. olduğu belirlendi.

SON DAKİKA: Döner zinciri değil FETÖ’nün hücre evi! Maydanoz’un her yanı hainlerle dolu: Polis, hakim, muhasebeci...

Devam çalışmalarda İl İmamlığı yapan Ferhat Yıldırım takip edildi. Ferhat Yıldırım'ın Maydonoz Döner'i bünyesinden barındıran Somca Gıda şirketi tarafından kiralanan araçla Antalya'ya geldiği, araç sürücülüğünü ise Maydonoz Döner de Müdür yardımcısı olarak çalışan Onur Y.'nin yaptığı belirlendi.

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