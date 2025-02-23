SON DAKİKA: Döner zinciri değil FETÖ’nün hücre evi! Maydanoz’un her yanı hainlerle dolu: Polis, hakim, muhasebeci...

Antalya Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi geçtiğimiz yıl, örgütün güncel yapılanmasına yönelik yaptığı çalışmalarda Antalya il yapılanması içerisinde son İl imamı olduğu tespit edilen, Konya'da yaşayan Fuat kod adlı Ferhat Yıldırım'ın sık sık Antalya ve diğer illere giderek örgütsel görüşmeler yaptığı, Korkuteli ve Elmalı ilçelerinin sorumlusu olduğu bilgisine ulaştı. Antalya Emniyetinin çalışmaları devam ederken Milli İstihbarat Teşkilatı da Kepez ve Aksu'da bulunan Maydonoz Döner isimli iki işyerinin, FETÖ silahlı terör örgütüne müzahir kişiler tarafından güvenilir bir merkez olarak kullandığını emniyete bildirdi.



