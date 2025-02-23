Giriş Tarihi: 23.02.2025 06:43
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025
08:08
SON DAKİKA: Döner zinciri değil FETÖ’nün hücre evi! Maydanoz'un her yanı hainlerle dolu: Polis, hakim, muhasebeci...
Son dakika haberi: Türkiye'de ve yurtdışında "Maydonoz Döner" restoran zinciri üzerinden örgütsel faaliyetlerini sürdüren FETÖ'nün güncel mali yapılanmasına yönelik son dönemin en önemli operasyonunda çarpıcı detaylar çıktı. Gizli ve gayriresmi hisse satışıyla örgüt sermayesine dönüştürülen Maydonoz Döner'in, FETÖ'nün Antalya'daki güncel yapılanmasına yönelik soruşturmada deşifre olduğu belirlendi.