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SON DAKİKA… Dünyanın gözü Ankara’da! 36. NATO Zirvesi programı belli oldu: Kritik toplantı çarşamba günü yapılacak

SON DAKİKA… Dünyanın gözü Ankara’da! 36. NATO Zirvesi programı belli oldu: Kritik toplantı çarşamba günü yapılacak

SON DAKİKA… Dünya nefesini tuttu Ankara'da 6-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek 36. NATO Zirvesi'ne kilitlendi. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan zirvenin programı da netleşti. Öyle ki zirve, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Uluslararası Medya Merkezi'nde düzenleyeceği basın toplantısı ile başlayacak. Salı günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna resepsiyon ve akşam yemeği verilecek. Çarşamba günü ise Kuzey Atlantik Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı yapılacak.