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  • SON DAKİKA… Dünyanın gözü Ankara’da! 36. NATO Zirvesi programı belli oldu: Kritik toplantı çarşamba günü yapılacak

SON DAKİKA… Dünyanın gözü Ankara’da! 36. NATO Zirvesi programı belli oldu: Kritik toplantı çarşamba günü yapılacak

SON DAKİKA… Dünya nefesini tuttu Ankara'da 6-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek 36. NATO Zirvesi'ne kilitlendi. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan zirvenin programı da netleşti. Öyle ki zirve, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Uluslararası Medya Merkezi'nde düzenleyeceği basın toplantısı ile başlayacak. Salı günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna resepsiyon ve akşam yemeği verilecek. Çarşamba günü ise Kuzey Atlantik Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı yapılacak.

01 SON DAKİKA… Dünyanın gözü Ankara’da! 36. NATO Zirvesi programı belli oldu: Kritik toplantı çarşamba günü yapılacak
MEHMET FAHRİ ÖZKAN MEHMET FAHRİ ÖZKAN

Ankara'da 6-8 Temmuz'daki 36. NATO Zirvesi'nin programı netleşti.

RUTTE STARTI VERECEK: Zirve programı, 6 Temmuz Pazartesi günü saat 16.45'te NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Uluslararası Medya Merkezi'nde düzenleyeceği zirve öncesi basın toplantısıyla başlayacak.

02 SON DAKİKA… Dünyanın gözü Ankara’da! 36. NATO Zirvesi programı belli oldu: Kritik toplantı çarşamba günü yapılacak

SAVUNMA FORUMU SALI: 7 Temmuz Salı günü saat 10.00'da NATO Savunma Sanayii Forumu kapsamında NATO, müttefik ülkeler ve savunma sanayii temsilcileri üst düzey duyurular yapacak. Saat 12.45'te Mark Rutte, ATO Congresium'da düzenlenecek NATO Savunma Sanayii Forumu'nun açılış konuşmasını Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı ile birlikte gerçekleştirecek. Saat 14.00'te ise Mark Rutte ile Ukrayna Cumhurbaşkanı ortak basın açıklaması yapacak.

03 SON DAKİKA… Dünyanın gözü Ankara’da! 36. NATO Zirvesi programı belli oldu: Kritik toplantı çarşamba günü yapılacak

AY YILDIZ GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR: Saat 17.00'de NATO Dışişleri Bakanları, İstanbul İşbirliği Girişimi (ICI) kapsamında Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin dışişleri bakanlarıyla Beştepe'de bir araya gelecek. Saat 17.30'da Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Yerleşkesi'nde Türkiye'nin ev sahipliğinde savunma bakanları için resepsiyon düzenlenecek. Resepsiyona Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore savunma bakanları katılacak.

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04 SON DAKİKA… Dünyanın gözü Ankara’da! 36. NATO Zirvesi programı belli oldu: Kritik toplantı çarşamba günü yapılacak

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN RESEPSİYON: Salı günü saat 18.30'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna resepsiyon ve akşam yemeği verilecek. Davetliler arasında Güney Kore Cumhurbaşkanı, Ukrayna Cumhurbaşkanı, Avrupa Konseyi Başkanı ve Avrupa Komisyonu Başkanı da yer alacak.

05 SON DAKİKA… Dünyanın gözü Ankara’da! 36. NATO Zirvesi programı belli oldu: Kritik toplantı çarşamba günü yapılacak

SAVUNMA VE DIŞİŞLERİ BAKANLARI MESAİDE: Yine salı günü saat 19.45'te NATO-Ukrayna Konseyi Dışişleri Bakanları Çalışma Yemeği gerçekleştirilecek. Saat 20.15'te ise Kuzey Atlantik Konseyi Savunma Bakanları Çalışma Yemeği düzenlenecek.

06 SON DAKİKA… Dünyanın gözü Ankara’da! 36. NATO Zirvesi programı belli oldu: Kritik toplantı çarşamba günü yapılacak

BÜYÜK TOPLANTI ÇARŞAMBA GÜNÜ

8 Temmuz Çarşamba 10.45'te Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mark Rutte, müttefik ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarını resmi törenle karşılayacak. Saat 11.00'de liderlerin aile fotoğrafı çekilecek. Saat 11.15'te ise Kuzey Atlantik Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı başlayacak. NATO Zirvesi, saat 15.00'te Mark Rutte'nin zirve sonrası basın toplantısıyla sona erecek.

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