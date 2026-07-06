SON DAKİKA… Dünyaya yön çizecek 36. NATO Zirvesi Ankara’da toplanıyor! Tüm hazırlıklar tamamlandı: Başkent 32 devlet ve hükümet başkanını ağırlayacak!
SON DAKİKA… Türkiye'nin diplomatik ağırlığını görünür kılması beklenen 36. NATO Zirvesi'nin başlamasına artık saatler kaldı… Diplomasi trafiğinin yanı sıra Avrupa'nın güvenlik mimarisi, savunma iş birliği, Rusya-Ukrayna savaşı, terörle mücadele ve bölgesel gelişmelerin görüşüleceği zirve için tüm hazırlıklar tamamlandı. Zirve kapsamında Ankara, NATO üyesi 32 devlet ve hükmet başkanının yanı sıra binlerce yabancı misafiri ağırlayacak.