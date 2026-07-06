SON DAKİKA… Dünyaya yön çizecek 36. NATO Zirvesi Ankara’da toplanıyor! Tüm hazırlıklar tamamlandı: Başkent 32 devlet ve hükümet başkanını ağırlayacak!

DİPLOMASİ TRAFİĞİ: Zirvede Avrupa'nın güvenlik mimarisi, savunma iş birliği, Rusya-Ukrayna savaşı, terörle mücadele ve bölgesel gelişmeler başta olmak üzere birçok kritik başlık ele alınacak. Liderler arasındaki ikili görüşmelerin de zirvenin en önemli diplomasi trafiğini oluşturması bekleniyor.

ANKARA HAVALİMANI GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR: Zirve için Etimesgut Havaalanı Ankara Havalimanı adıyla yeniden düzenlendi. Buranın tercih edilmesinde güvenlik ve ulaşım planlaması etkili oldu.