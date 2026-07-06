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  • SON DAKİKA… Dünyaya yön çizecek 36. NATO Zirvesi Ankara’da toplanıyor! Tüm hazırlıklar tamamlandı: Başkent 32 devlet ve hükümet başkanını ağırlayacak!

SON DAKİKA… Dünyaya yön çizecek 36. NATO Zirvesi Ankara’da toplanıyor! Tüm hazırlıklar tamamlandı: Başkent 32 devlet ve hükümet başkanını ağırlayacak!

SON DAKİKA… Türkiye'nin diplomatik ağırlığını görünür kılması beklenen 36. NATO Zirvesi'nin başlamasına artık saatler kaldı… Diplomasi trafiğinin yanı sıra Avrupa'nın güvenlik mimarisi, savunma iş birliği, Rusya-Ukrayna savaşı, terörle mücadele ve bölgesel gelişmelerin görüşüleceği zirve için tüm hazırlıklar tamamlandı. Zirve kapsamında Ankara, NATO üyesi 32 devlet ve hükmet başkanının yanı sıra binlerce yabancı misafiri ağırlayacak.

01 SON DAKİKA… Dünyaya yön çizecek 36. NATO Zirvesi Ankara’da toplanıyor! Tüm hazırlıklar tamamlandı: Başkent 32 devlet ve hükümet başkanını ağırlayacak!
Resul Ekrem Şahan Resul Ekrem Şahan

SON DAKİKA… Ankara, 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 36. NATO Zirvesi için hazırlıklarını tamamladı. Kritik zirvenin organizasyonunda kılı kırk yaran Türkiye, her detayı planladı.

02 SON DAKİKA… Dünyaya yön çizecek 36. NATO Zirvesi Ankara’da toplanıyor! Tüm hazırlıklar tamamlandı: Başkent 32 devlet ve hükümet başkanını ağırlayacak!

Türkiye'nin diplomatik ağırlığını görünür kılması beklenen Ankara Zirvesi'nin, dünya liderlerini ağırlamasının yanı sıra Türkiye'nin NATO içindeki yükselen rolünü gösteren diplomatik bir sahne olması planlanıyor. Başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere 32 devlet başkanı, dışişleri ve savunma bakanları, Ankara'da bir araya gelecek.

03 SON DAKİKA… Dünyaya yön çizecek 36. NATO Zirvesi Ankara’da toplanıyor! Tüm hazırlıklar tamamlandı: Başkent 32 devlet ve hükümet başkanını ağırlayacak!

DİPLOMASİ TRAFİĞİ: Zirvede Avrupa'nın güvenlik mimarisi, savunma iş birliği, Rusya-Ukrayna savaşı, terörle mücadele ve bölgesel gelişmeler başta olmak üzere birçok kritik başlık ele alınacak. Liderler arasındaki ikili görüşmelerin de zirvenin en önemli diplomasi trafiğini oluşturması bekleniyor.

ANKARA HAVALİMANI GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR: Zirve için Etimesgut Havaalanı Ankara Havalimanı adıyla yeniden düzenlendi. Buranın tercih edilmesinde güvenlik ve ulaşım planlaması etkili oldu.

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04 SON DAKİKA… Dünyaya yön çizecek 36. NATO Zirvesi Ankara’da toplanıyor! Tüm hazırlıklar tamamlandı: Başkent 32 devlet ve hükümet başkanını ağırlayacak!

ÖZEL KARŞILAMA: Liderlerin karşılanacağı Ankara Havaalanı'nda özel hazırlıklar yapılıyor. Heyetlerin ağırlanacağı VIP alanı oluşturulurken başkentin değişik noktalarında NATO Zirvesi, COP31 Başkanlığı, savunma sanayi ürünleri ve GO Türkiye turizm tanıtımını içeren 4 bin 400 billboard, ekran, fon çalışması yürütüldü. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, protokol programı kapsamında Ankara'ya gelecek liderlerle çeşitli temaslarda bulunması bekleniyor. Bazı liderlerin Erdoğan tarafından Ankara Havalimanı'nda karşılanabileceği değerlendiriliyor. Ancak isimler henüz net değil. Ankara Havalimanı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi arasında liderlerin kullanacağı yol 32 ülkenin bayraklarıyla süslendi.

05 SON DAKİKA… Dünyaya yön çizecek 36. NATO Zirvesi Ankara’da toplanıyor! Tüm hazırlıklar tamamlandı: Başkent 32 devlet ve hükümet başkanını ağırlayacak!

ABD Başkanı Trump'ın zirvede kullanacağı zırhlı araçlar Ankara'ya getirildi. Konvoy bir istasyondan benzin alırken görüntülendi.

06 SON DAKİKA… Dünyaya yön çizecek 36. NATO Zirvesi Ankara’da toplanıyor! Tüm hazırlıklar tamamlandı: Başkent 32 devlet ve hükümet başkanını ağırlayacak!

TOGG LİMUZİNLERLE ULAŞIM HİZMETİ: Organizasyonun önemli bölümünün Ankara Havalimanı üzerinden planlanırken, Esenboğa Havalimanı ve Ankara Mürted Hava Meydanı'da katılımcılara hizmet verecek. Davetliler için Esenboğa Havalimanı ile AŞTİ arasında Togg limuzinlerle ulaşım hizmeti sağlanacak. Hizmetin, organizasyon süresince davetlilerin şehir içi ulaşımını kolaylaştırması hedefleniyor.

07 SON DAKİKA… Dünyaya yön çizecek 36. NATO Zirvesi Ankara’da toplanıyor! Tüm hazırlıklar tamamlandı: Başkent 32 devlet ve hükümet başkanını ağırlayacak!

SAVUNMA FUARI ZİRVEYE RENK KATACAK

Başkente NATO Zirvesi kapsamında 7 Temmuz'da Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da NATO Savunma Sanayii Fuarı'nın gerçekleştirilmesi planlanıyor. Fuarda NATO bünyesindeki savunma teknolojileri ve ittifak kapsamında geliştirilen ürünler sergilenecek. Organizasyon, Türkiye'nin millî savunma sanayii fuarlarından farklı olarak NATO konsepti çerçevesinde düzenlenecek.

08 SON DAKİKA… Dünyaya yön çizecek 36. NATO Zirvesi Ankara’da toplanıyor! Tüm hazırlıklar tamamlandı: Başkent 32 devlet ve hükümet başkanını ağırlayacak!

TÜRK YILDIZLARI'NDAN GÖSTERİ UÇUŞU

Türk Yıldızları, NATO Zirvesi hazırlıkları kapsamında dün Ankara semalarında prova uçuşu gerçekleştirdi. Türk Yıldızları, bugün saat 15.15 ile 15.30 arasında Ankara semaları ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde gösteri uçuşu icra edecek.

09 SON DAKİKA… Dünyaya yön çizecek 36. NATO Zirvesi Ankara’da toplanıyor! Tüm hazırlıklar tamamlandı: Başkent 32 devlet ve hükümet başkanını ağırlayacak!

LİDERLER TEHDİT VE RİSKLERİ GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, liderlerin NATO Zirvesi'nde Avrupa-Atlantik coğrafyasına yönelik tehditler, riskler ve sınamalar hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunacağını belirterek, "İttifakın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretleri 360 derecelik bakış açısıyla değerlendirilecek" dedi. ANKARA

10 SON DAKİKA… Dünyaya yön çizecek 36. NATO Zirvesi Ankara’da toplanıyor! Tüm hazırlıklar tamamlandı: Başkent 32 devlet ve hükümet başkanını ağırlayacak!

GÜVENLİK TEDBİRLERİ TAMAM

Zirveyi dünyanın dört bir yanından gazeteci, televizyon ekibi uluslararası yayın kuruluşları takip edecek. Zirve kapsamında 48 bin 841'i emniyet, 7 bin 447'si Jandarma personeli olmak üzere toplam 56 bin 288 güvenlik personeli görevlendirildi. Öte yandan Ankara genelinde düzenlenen operasyonlarda toplam 46 şüpheli gözaltına alındı.

SİBER EKİPLERDEN SANAL DEVRİYE

Zirve nedeniyle Türkiye sanal dünya da alarmda. Kritik sistemler taranacak, uzaktan erişimler sınırlandırılacak, siber saldırılara karşı kamu ve özel sektörlerde güvenlik önlemleri artırılırken Kurumsal Siber Olaylara Müdahale Ekipleri (SOME) ekipleri 24 saat esasına göre görev başında olacak. Sanal devriye faaliyetleri için 639 personel görev yapacak.

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