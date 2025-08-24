Giriş Tarihi: 24.08.2025 06:59
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 07:00
SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu İBB'yi böyle hortumladı! Kamu kredisini yurtdışına yolladı
Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB'ye yönelik yürüttüğü yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan raporda, yolsuzluk örgütünün en büyük para kasalarından biri olarak gösterilen firari Murat Gülibrahimoğlu'nun dikkat çeken hesap hareketleri tespit edildi.