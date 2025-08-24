Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 24.08.2025 06:59 Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 07:00

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu İBB'yi böyle hortumladı! Kamu kredisini yurtdışına yolladı

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB'ye yönelik yürüttüğü yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan raporda, yolsuzluk örgütünün en büyük para kasalarından biri olarak gösterilen firari Murat Gülibrahimoğlu'nun dikkat çeken hesap hareketleri tespit edildi.

YUSUF ÖZDEMİR
Son dakika haberi: Firari Murat Gülibrahimoğlu'nun, İstanbul'daki hafriyat ve maden sahalarının işletmesini yaptığı Güney Cebeci isimli firmasına bir kamu bankasından 45 milyon TL kredi kullandığı görüldü.

Kullanılan krediyi aynı gün euro cinsinden dövize çeviren Gülibrahimoğlu'nun, bu parayı 20 Şubat 2024'te "SWISS MED MARINE DENİZBANK AG" açıklamasıyla yurtdışına transfer ettiği saptandı.

İMAMOĞLU'NUN YÜZDE 50 ORTAĞI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından tespit edilen işlem, yolsuzluk örgütünün kamu kaynaklarından edindiği haksız kazançları yurtdışına kaçırdığı iddialarını güçlendirdi.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında hakkında tutuklama kararı bulunan ve yurtdışına kaçtığı belirlenen Murat Gülibrahimoğlu'nun İstanbul'un hafriyat döküm sahalarından sahte faturalarla milyar dolarlık vurgun yaptığı belirlendi.

Yurtdışına kaçırılan bu para için, eski İBB başkanı Ekrem İmamoğlu ve firari Murat Gülibrahimoğlu'na yüzde 50 ortak olduğu öne sürülüyor.