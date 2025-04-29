Giriş Tarihi: 29.04.2025 09:47
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025
09:47
SON DAKİKA... Ekrem İmamoğlu jammer ile teknik takipten mi kaçtı? BTK açıkladı: Herhangi bir izinleri bulunmuyor!
CHP'nin yolsuzluk suçlaması ile tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İBB eski başkanı Ekrem İmamoğlu, kasası olarak bilinen isimlerle otelde gizli toplantılar yaptı. Toplantıda otelin kameralarının bantlandığı ve iki valizde jammer'ın taşındığı ortaya çıktı. Türkiye'de kullanımı yasak olan jammer'lar için İmamoğlu'nun Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan da izin almadığı bilgisine ulaşıldı. SABAH'a konuşan emekli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Demir, izinsiz jammer kullanımının ağır suç olduğunu, izinsiz kullanımda cihazlara el konulup, hapis cezasıyla yargılama yapıldığını vurguladı.