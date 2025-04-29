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Haberler Galeri SON DAKİKA... Ekrem İmamoğlu jammer ile teknik takipten mi kaçtı? BTK açıkladı: Herhangi bir izinleri bulunmuyor!
Giriş Tarihi: 29.04.2025 09:47 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 09:47

SON DAKİKA... Ekrem İmamoğlu jammer ile teknik takipten mi kaçtı? BTK açıkladı: Herhangi bir izinleri bulunmuyor!

CHP'nin yolsuzluk suçlaması ile tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İBB eski başkanı Ekrem İmamoğlu, kasası olarak bilinen isimlerle otelde gizli toplantılar yaptı. Toplantıda otelin kameralarının bantlandığı ve iki valizde jammer'ın taşındığı ortaya çıktı. Türkiye'de kullanımı yasak olan jammer'lar için İmamoğlu'nun Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan da izin almadığı bilgisine ulaşıldı. SABAH'a konuşan emekli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Demir, izinsiz jammer kullanımının ağır suç olduğunu, izinsiz kullanımda cihazlara el konulup, hapis cezasıyla yargılama yapıldığını vurguladı.

Halit TURAN
SON DAKİKA... Ekrem İmamoğlu jammer ile teknik takipten mi kaçtı? BTK açıkladı: Herhangi bir izinleri bulunmuyor!

İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da para kasalarıyla yaptığı toplantı öncesinde yaşananların görüntüleri gündeme bomba gibi düştü.

SON DAKİKA... Ekrem İmamoğlu jammer ile teknik takipten mi kaçtı? BTK açıkladı: Herhangi bir izinleri bulunmuyor!

Bir otelde 12 Ekim 2024'te saat 08.48'de elinde bavulla bir kişinin geldiği, İmamoğlu'nun soruşturma dosyasında yer alan şüpheliler Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal ile görüşmesinden 50 dakika önce korumalarının geldiği görüldü.

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SON DAKİKA... Ekrem İmamoğlu jammer ile teknik takipten mi kaçtı? BTK açıkladı: Herhangi bir izinleri bulunmuyor!

KAMERALARI BANTLADILAR

Gizli toplantıdan yaklaşık bir saat önce otele gelen koruma görevlileri toplantının yapılacağı 1. kattaki kameraları siyah bantla kapattı. Ardından İmamoğlu saat 10.04'te otele giriş yaptı. İmamoğlu'nun burada örgüt yöneticileri Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Fatih Keleş ile gizli kasalar Adem Soytekin ve Hüseyin Köksal ile görüştüğü kaydedildi.

SON DAKİKA... Ekrem İmamoğlu jammer ile teknik takipten mi kaçtı? BTK açıkladı: Herhangi bir izinleri bulunmuyor!

Beşiktaş'taki Le Meridien otelin 1. katında yapıldığı tespit edilen gizli toplantının ardından Ekrem İmamoğlu yaklaşık bir buçuk saat sonra saat 11.29'da otelden ayrıldı. İmamoğlu'nun otelden ayrılmasının hemen ardından yalnızca 7 dakika sonra saat 11.36'da koruma görevlisi otelin çıkış kapısında elinde iki büyük valizle belirdi. Koruma görevlisinin elindeki iki valizle İmamoğlu'nun ardından hızla otelden ayrıldığı görüldü.

SON DAKİKA... Ekrem İmamoğlu jammer ile teknik takipten mi kaçtı? BTK açıkladı: Herhangi bir izinleri bulunmuyor!

TEKNİK TAKİPTEN Mİ KAÇTILAR?

İBB'den yapılan açıklamada Ekrem İmamoğlu'nun korumalarının taşıdığı valizlerde jammer cihazları olduğu öne sürüldü. Korumaların toplantı öncesi kameraları siyah bantla kapatıp, jammerlarla toplantının yapılması ise İmamoğlu ve para kasalarının teknik takipten kurtulmaya çalışmaları olarak yorumlandı.