SON DAKİKA... Ekrem İmamoğlu jammer ile teknik takipten mi kaçtı? BTK açıkladı: Herhangi bir izinleri bulunmuyor!

KAMERALARI BANTLADILAR

Gizli toplantıdan yaklaşık bir saat önce otele gelen koruma görevlileri toplantının yapılacağı 1. kattaki kameraları siyah bantla kapattı. Ardından İmamoğlu saat 10.04'te otele giriş yaptı. İmamoğlu'nun burada örgüt yöneticileri Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Fatih Keleş ile gizli kasalar Adem Soytekin ve Hüseyin Köksal ile görüştüğü kaydedildi.