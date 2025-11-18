SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu suç örgütünün rüşvet düzeni: 17 dükkana çöktü

İddiaya göre devreye Adem Soytekin ve Fatih Keleş girdi ve para koparmak için proje çıkarıldı. İkilinin kavşak yapılması için 5 milyon lira ve iskândan sonra yapılacak tadilat projesi ile 20 dükkândan bir tanesini istedikleri belirtildi. Belediyenin yapması gereken 5 milyon liralık kavşağın, Adem Soytekin'e yaptırıldığı ve 2 milyon lira da rüşvet alındığı aktarıldı.