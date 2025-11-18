SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu suç örgütünün rüşvet düzeni: 17 dükkana çöktü

İMAMOĞLU'NA GEÇTİ
Savcılık iddiaları inceledi. Proje bitiminde yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle toplamda 17 dükkânın İmamoğlu'na kaldığını, bunlardan 15'inin Asak Araç kiralama şirketinin üzerinde, 2'sinin de arsa sahibine verildiği iddianamede yer aldı. Projenin asıl sahibinin İmamoğlu olduğu, ancak görünürde işi Beyaz İnşaat'ın yaptığı vurgulanan iddianamede, Asak Araç Kiralama üzerindeki 15 dükkânın tüm kiralama ve gelir işleriyle İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın ilgilendiğine, tapuların ise Adem Soytekin'in üzerinde olduğuna dikkat çekildi. İşadamı Metin Gül'ün de 'Kale Kent' projesinde önce 'Burayı terk edin' diyerek tehdit edildiği ancak sonra da 'Kurtarabiliriz' denildiği iddianamede yer aldı.