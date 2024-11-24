Giriş Tarihi: 24.11.2024 06:43
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024
06:45
SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin sponsorlu dedikleri Paris gezisinde ikinci skandal patladı
SON DAKİKA HABERİ: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin Paris'teki 'İstanbul Evi' açılışı için sözde sponsorların karşıladığı açıklanan 249 bin 260 Euro'luk harcamaya ilişkin yeni skandal ortaya çıktı. PKK'dan tutuklanan eski Esenyurt Belediyesi Başkanı Ahmet Özer'in 1 günlük gezi için belediye kasasından 183 bin TL aldığı ortaya çıktı