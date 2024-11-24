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Haberler Galeri SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin sponsorlu dedikleri Paris gezisinde ikinci skandal patladı
Giriş Tarihi: 24.11.2024 06:43 Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 06:45

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin sponsorlu dedikleri Paris gezisinde ikinci skandal patladı

SON DAKİKA HABERİ: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin Paris'teki 'İstanbul Evi' açılışı için sözde sponsorların karşıladığı açıklanan 249 bin 260 Euro'luk harcamaya ilişkin yeni skandal ortaya çıktı. PKK'dan tutuklanan eski Esenyurt Belediyesi Başkanı Ahmet Özer'in 1 günlük gezi için belediye kasasından 183 bin TL aldığı ortaya çıktı

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SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin sponsorlu dedikleri Paris gezisinde ikinci skandal patladı

SON DAKİKA HABERİ: Esenyurt Belediyesi'ne Belediye Başkanvekili olarak görevlendirilen İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, 'Palais Galliera'da gerçekleştirilen 'İstanbul Evi' açılış törenine belediye adına katılan Ahmet Özer ile Kültür Müdürü Hüseyin Yaşar'ın bir günlük gezi için usulsüz bir şekilde 183 bin TL avans harcama yaptığını tespit etti.

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin sponsorlu dedikleri Paris gezisinde ikinci skandal patladı

CHP'li Ekrem İmamoğlu Başkanlığındaki İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) yönetimi ağustos ayında Fransa'nın Başkenti Paris'te 'İstanbul Evi' açtı.

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SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin sponsorlu dedikleri Paris gezisinde ikinci skandal patladı

İBB ve TMOK işbirliği ile gerçekleşen açılışta müzeye 2 günlük etkinlik ve hazırlık süreci olmak üzere 7 günlük kiralama için o zaman toplamda 249 bin 260 Euro (9 milyon 137 bin 871,60 Türk lirası) ödeme yapıldı.

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin sponsorlu dedikleri Paris gezisinde ikinci skandal patladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'daki 17 CHP'li ilçe belediye başkanı, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP yöneticileri ve ailelerinin katıldığı gezi masraflarıyla ilgili kamuoyundaki tepkilere yanıt veren İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, "Masraflar sponsorların şartsız bağışı ile karşılanmıştır" iddiasında bulunmuştu ancak geçtiğimiz günlerde gerçek farklı çıkmıştı. İBB'nin organizasyon için ihaleler düzenlediği ve kasasından 12 milyon 114 bin 697 TL harcadığı ortaya çıkmıştı.

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin sponsorlu dedikleri Paris gezisinde ikinci skandal patladı

Bu skandalın ardından bir skandal da Esenyurt'tan geldi. "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in geçici olarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Başkanvekili olarak görevlendirilen İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, Ahmet Özer döneminde yapılan usulsüzlükleri ortaya çıkarmaya devam ediyor.

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