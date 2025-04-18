Giriş Tarihi: 18.04.2025 06:16
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025
06:19
SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu'ndan gizli kasalarla 'acil' koduyla toplantı: Dikkat çeken detaylar ortaya çıktı
Son dakika haberi: Yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, operasyondan yaklaşık iki hafta önce mal varlıklarına tedbir konulan örgütün gizli kasalarıyla buluştuğu ortaya çıktı. Şüphelilere yönelik yapılan teknik takipte, gizli kasalar Adem Soytekin ve Hüseyin Köksal'la buluşma talebinin ise acil koduyla İBB Özel Kalem Müdürlüğü'nden yapıldığı tespit edildi.