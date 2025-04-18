SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu’ndan gizli kasalarla ’acil’ koduyla toplantı: Dikkat çeken detaylar ortaya çıktı

Daha önce Adem Soytekin'le resmi konutunda görüştüğü ortaya çıkan İmamoğlu'nun, bu görüşmeden bir gün önce de İmamoğlu İnşaat'a 50 milyon lira aktaran bir diğer gizli kasa Hüseyin Köksal'la Beşiktaş'taki Le Meridien otelde akşam saatlerinde bir araya geldiği belirlendi.