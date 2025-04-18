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Haberler Galeri SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu'ndan gizli kasalarla 'acil' koduyla toplantı: Dikkat çeken detaylar ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 18.04.2025 06:16 Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 06:19

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu'ndan gizli kasalarla 'acil' koduyla toplantı: Dikkat çeken detaylar ortaya çıktı

Son dakika haberi: Yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, operasyondan yaklaşık iki hafta önce mal varlıklarına tedbir konulan örgütün gizli kasalarıyla buluştuğu ortaya çıktı. Şüphelilere yönelik yapılan teknik takipte, gizli kasalar Adem Soytekin ve Hüseyin Köksal'la buluşma talebinin ise acil koduyla İBB Özel Kalem Müdürlüğü'nden yapıldığı tespit edildi.

YUSUF ÖZDEMİR
SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu’ndan gizli kasalarla ’acil’ koduyla toplantı: Dikkat çeken detaylar ortaya çıktı

Son dakika haberi... Yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanıp görevden uzaklaştırılan eski İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, operasyondan yaklaşık iki hafta önce suç örgütü üyelerinin mal varlıklarına tedbir konulmasının hemen ardından gizli kasalar ile acil kodlu buluşmalar yaptığı ortaya çıktı.

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu’ndan gizli kasalarla ’acil’ koduyla toplantı: Dikkat çeken detaylar ortaya çıktı

Daha önce Adem Soytekin'le resmi konutunda görüştüğü ortaya çıkan İmamoğlu'nun, bu görüşmeden bir gün önce de İmamoğlu İnşaat'a 50 milyon lira aktaran bir diğer gizli kasa Hüseyin Köksal'la Beşiktaş'taki Le Meridien otelde akşam saatlerinde bir araya geldiği belirlendi.

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SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu’ndan gizli kasalarla ’acil’ koduyla toplantı: Dikkat çeken detaylar ortaya çıktı

Şüphelilere yönelik yapılan teknik takipte gizli kasalar Adem Soytekin ve Hüseyin Köksal'la buluşma talebinin acil koduyla İBB Özel Kalem Müdürlüğü'nden yapıldığı tespit edildi.

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu’ndan gizli kasalarla ’acil’ koduyla toplantı: Dikkat çeken detaylar ortaya çıktı

TEDBİR KARARININ HEMEN ARDINDAN İRTİBAT KURULDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İBB'ye yönelik başlattığı soruşturma kapsamında mart ayının ilk haftası, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun gizli kasalarının da bulunduğu değerlendirilen çok sayıda ismin mal varlıklarına tedbir kararı getirdi. Kararın hemen ardından Ekrem İmamoğlu'nun, Adem Soytekin ve Hüseyin Köksal ile irtibat kurduğu öğrenildi.

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu’ndan gizli kasalarla ’acil’ koduyla toplantı: Dikkat çeken detaylar ortaya çıktı

İBB ÖZEL KALEM DEVREYE SOKULDU

Ekrem İmamoğlu ile suç örgütünün gizli kasaları olduğu değerlendirilen Adem Soytekin ve Hüseyin Köksal arasındaki irtibatı, İBB Özel Kalem Müdürlüğü sağladı. Hedef isimler Soytekin ve Köksal'a yönelik yapılan teknik takipte 6 Mart 2025 tarihinde her iki isim de İBB Özel Kalem Müdürlüğü'nden aranarak İmamoğlu'nun "acil" koduyla görüşme talebi iletildiği tespit edildi.