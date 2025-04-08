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Haberler Galeri SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu’nun diploma skandalını ortaya çıkarmıştı! Ozan Özcan'a tehdit: “Etrafını kolla”
Giriş Tarihi: 08.04.2025 06:27 Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 07:15

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu’nun diploma skandalını ortaya çıkarmıştı! Ozan Özcan'a tehdit: “Etrafını kolla”

Son dakika haberi: Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğunu ortaya çıkaran Ozan Özcan (26), skandalın ardından tehditlere maruz kalmış, kendini tehdit eden iki şahıs yakalanıp tutuklanmıştı. Özcan, yeni tehditlere maruz kaldığını belirterek şahısların kendisine "Ekrem Başkan'la uğraşmayacaktın, eve giderken etrafını kolla.", "Seni ve aileni kurşun manyağı yapacağız." şeklinde tehdit mesajları aldığını ileri sürdü.

Batuhan ALTINBAŞ
SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu’nun diploma skandalını ortaya çıkarmıştı! Ozan Özcan’a tehdit: Etrafını kolla

Son dakika haberi: Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sahte diploması hakkında suç duyurusunda bulunan ve ölüm tehditleri alan Ozan Özcan'a yönelik tehditlere bir yenisi daha eklendi.

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu’nun diploma skandalını ortaya çıkarmıştı! Ozan Özcan’a tehdit: Etrafını kolla

Genç adam, daha önce de ailesi ve kendisinin uzun namlulu silahlarla tehdit edildiği görüntüleri paylaşmış, tehdit mesajlarını atan 2 şüpheli polis ekipleri tarafından çok geçmeden yakalanmıştı.

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SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu’nun diploma skandalını ortaya çıkarmıştı! Ozan Özcan’a tehdit: Etrafını kolla

İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklanması sonrası tehditlerin dozu arttı.

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu’nun diploma skandalını ortaya çıkarmıştı! Ozan Özcan’a tehdit: Etrafını kolla

Özcan'a gelen yeni tehdit mesajları ise kan dondurdu. Özcan, tehditlerden dolayı 2 haftadır evine gidemediğini söyledi.

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu’nun diploma skandalını ortaya çıkarmıştı! Ozan Özcan’a tehdit: Etrafını kolla

"EKREM BAŞKANLA UĞRAŞMAYACAKTIN, EVE GİDERKEN ETRAFINI KOLLA"

Özcan, yeni tehdit mesajlarını sosyal medya hesabından paylaştı.