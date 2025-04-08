Giriş Tarihi: 08.04.2025 06:27
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025
07:15
SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu’nun diploma skandalını ortaya çıkarmıştı! Ozan Özcan'a tehdit: “Etrafını kolla”
Son dakika haberi: Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğunu ortaya çıkaran Ozan Özcan (26), skandalın ardından tehditlere maruz kalmış, kendini tehdit eden iki şahıs yakalanıp tutuklanmıştı. Özcan, yeni tehditlere maruz kaldığını belirterek şahısların kendisine "Ekrem Başkan'la uğraşmayacaktın, eve giderken etrafını kolla.", "Seni ve aileni kurşun manyağı yapacağız." şeklinde tehdit mesajları aldığını ileri sürdü.