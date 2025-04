DİPLOMASI İPTAL EDİLENLER VE İPTAL GEREKÇELERİ



1-Mustafa Arıtürk (Genel not ortalaması yetersiz)

2-Timuçin Teçmen (Genel not ortalaması yetersiz)

3-Cevat Alkan Negiş (Genel not ortalaması yetersiz)

4-Cenk Bartın (Genel not ortalaması yetersiz)

5-Melikşah Özcan (Genel not ortalaması yetersiz)