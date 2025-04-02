SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu’nun tezgahı ortaya çıktı! Villa kıyağına kira kaymağı! 5 milyona aldı, 6 milyona kiraya verdi

Faaliyet alanı gıda ve tarım olan Güllüce Tarımcılık AŞ paravan olarak kullanıldı, villalar şirket üzerine alındı. Villaların üzerinde görüldüğü Güllüce Tarımcılık AŞ'nin daha sonra sahibi İmamoğlu İnşaat oldu.