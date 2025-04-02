Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu'nun tezgahı ortaya çıktı! Villa kıyağına kira kaymağı! 5 milyona aldı, 6 milyona kiraya verdi
Giriş Tarihi: 02.04.2025 06:45 Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 06:47

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu'nun tezgahı ortaya çıktı! Villa kıyağına kira kaymağı! 5 milyona aldı, 6 milyona kiraya verdi

Son dakika haberi: Yolsuzluk ve rüşvet suçlamasıyla tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun, daha önce Sarıyer Reşitpaşa'da değeri yaklaşık 1.5 milyar TL (50 milyon dolar) olduğu halde 15 milyon TL'ye aldığı belirlenen 3 villadan birini "Altaş Danışmanlık AŞ" isimli şirkete yıllık peşin 6 milyon TL'ye kiraya verdiği ortaya çıktı. Bu durumda tanesi 5 milyon TL'ye gelen villa, bir yılda kendisini fazlasıyla amorti etmiş olacak.

HUZEYFE ATICI
SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu’nun tezgahı ortaya çıktı! Villa kıyağına kira kaymağı! 5 milyona aldı, 6 milyona kiraya verdi

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer Reşitpaşa'da yaklaşık 1,5 milyar TL (50 milyon dolar) değerinde 3 villası olduğu ortaya çıkmıştı.

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu’nun tezgahı ortaya çıktı! Villa kıyağına kira kaymağı! 5 milyona aldı, 6 milyona kiraya verdi

Mal beyanında gizlenen ve Boğaz'ın en kıymetli bölgelerinden Reşitpaşa'da yer alan villaların, Ekrem İmamoğlu'nun şirketi olan İmamoğlu İnşaat'ın sahibi olduğu paravan şirket Güllüce Tarımcılık Sanayi Tic. AŞ adına alındığı belirlenmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu’nun tezgahı ortaya çıktı! Villa kıyağına kira kaymağı! 5 milyona aldı, 6 milyona kiraya verdi

Güllüce Tarımcılık'ta tek yetkili görülen kişi ise kayıt dışı para soruşturmasında ve şimdiki yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu olan İmamoğlu İnşaat yetkilisi olarak ismi geçen Tuncay Yılmaz'dı.

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu’nun tezgahı ortaya çıktı! Villa kıyağına kira kaymağı! 5 milyona aldı, 6 milyona kiraya verdi

Ekrem İmamoğlu'nun "Her şeyim şeffaf." diyerek açıkladığı mal bildirim beyanında yer almayan villaların, kamuoyundan gizlenmesi için izlenen yol ise villaları tüzel kişilik üzerine göstermek oldu.

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu’nun tezgahı ortaya çıktı! Villa kıyağına kira kaymağı! 5 milyona aldı, 6 milyona kiraya verdi

Faaliyet alanı gıda ve tarım olan Güllüce Tarımcılık AŞ paravan olarak kullanıldı, villalar şirket üzerine alındı. Villaların üzerinde görüldüğü Güllüce Tarımcılık AŞ'nin daha sonra sahibi İmamoğlu İnşaat oldu.