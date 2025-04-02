Giriş Tarihi: 02.04.2025 06:45
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025
06:47
SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu'nun tezgahı ortaya çıktı! Villa kıyağına kira kaymağı! 5 milyona aldı, 6 milyona kiraya verdi
Son dakika haberi: Yolsuzluk ve rüşvet suçlamasıyla tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun, daha önce Sarıyer Reşitpaşa'da değeri yaklaşık 1.5 milyar TL (50 milyon dolar) olduğu halde 15 milyon TL'ye aldığı belirlenen 3 villadan birini "Altaş Danışmanlık AŞ" isimli şirkete yıllık peşin 6 milyon TL'ye kiraya verdiği ortaya çıktı. Bu durumda tanesi 5 milyon TL'ye gelen villa, bir yılda kendisini fazlasıyla amorti etmiş olacak.