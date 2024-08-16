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Haberler Galeri SON DAKİKA: Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı atamaları Resmi Gazete'de
Giriş Tarihi: 16.08.2024 02:28 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 03:05

SON DAKİKA: Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı atamaları Resmi Gazete'de

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan karara göre Emniyet Genel Müdürlüğüne Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutanlığına Orgeneral Ali Çardakcı atandı. Yine pek çok üniversiteye de rektör ataması gerçekleştirildi. İşte o liste...

SON DAKİKA: Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı atamaları Resmi Gazete’de

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

SON DAKİKA: Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı atamaları Resmi Gazete’de

Emniyet Genel Müdürlüğüne Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutanlığına Orgeneral Ali Çardakcı atandı. Yine pek çok üniversiteye de rektör ataması gerçekleştirildi.

MAHMUT DEMİRTAŞ KİMDİR?

Mahmut Demirtaş, 1965 yılında Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu Çiçekdağı'nda, ortaokul ve liseyi ise Yozgat'ın Yerköy ilçesinde tamamladı. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.

Meslek hayatına, 1990 yılının Aralık ayında Denizli'de Kaymakam Adayı olarak başladı. Adaylık süreci boyunca Yozgat-Çayıralan, Kayseri-Felahiye, Ankara-Kızılcahamam ve Isparta-Atabey ilçelerinde Kaymakam Vekili olarak görev yaptı. 1992 yılında İngiltere'de 8 ay süreyle çeşitli inceleme ve araştırmalarda bulundu. Ardından, Aksaray-Güzelyurt ve Malatya-Pütürge ilçelerinde Kaymakam olarak, Van ve Osmaniye illerinde ise Vali Yardımcısı olarak görev yaptı.

MARDİN VALİSİ VE BURSA VALİSİ OLARAK GÖREV YAPTI

2003 yılında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu'nda Mülkiye Müfettişi olarak göreve başladı. 03.08.2012 tarih ve 3511 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Adıyaman Valisi ve 01.06.2016 tarih ve 8864 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Adana Valisi olarak görev yapmasının ardından 09.06.2020 tarihli ve 274 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Mardin Valisi olarak atandı.

10 Temmuz 2023 tarihli Cumhurbaşkanı kararıyla kararnamesiyle Bursa valiliğine atanmıştır.

Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, evli ve iki çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.

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SON DAKİKA: Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı atamaları Resmi Gazete’de

İşte o liste...

SON DAKİKA: Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı atamaları Resmi Gazete’de
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SON DAKİKA: Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı atamaları Resmi Gazete’de
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