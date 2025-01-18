Giriş Tarihi: 18.01.2025 06:23
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025
06:23
SON DAKİKA | Esenyurt Belediyesi'nde skandallar bitmiyor: CHP'li meclis üyesine araç tahsisi ortaya çıktı!
Son dakika: Terör örgütü soruşturma nedeniyle tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer dönemine ait skandallar bitmiyor. Bu kez de usulsüz araba tahsisi ortaya çıktı. Esenyurt Belediyesi Başkanvekili olarak görevlendirilen İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy söz konusu tahsisi iptal ettirdi.