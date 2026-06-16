SON DAKİKA | Eski Bingöl Belediye Başkan Adayı Çetin Sağsöz SABAH’a konuştu: Ekrem İmamoğlu, ABD, İngiliz ve Almanların bir projesiydi

Son dakika haberi: 2009 yılında Deniz Baykal tarafından CHP'nin Bingöl belediye başkan adayı olarak gösterilen, 2018 seçimlerinde ise CHP'nin milletvekili adayı olan Çetin Sağsöz, SABAH'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mahkeme kararıyla şaibeli olduğu tescillenen 38. Olağan Kurultay'ı, "CHP'ye çökme girişimi" olarak tanımlayan Sağsöz, "Kemal Kılıçdaroğlu'na 'yalnız' diyenler CHP'yi tanımıyor demektir. Kemal Bey'i asla yalnız bırakmayacağız. CHP'nin genel başkanı Kemal Bey'dir, başkasını tanımayız" dedi.