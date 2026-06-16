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  • SON DAKİKA | Eski Bingöl Belediye Başkan Adayı Çetin Sağsöz SABAH'a konuştu: Ekrem İmamoğlu, ABD, İngiliz ve Almanların bir projesiydi

SON DAKİKA | Eski Bingöl Belediye Başkan Adayı Çetin Sağsöz SABAH’a konuştu: Ekrem İmamoğlu, ABD, İngiliz ve Almanların bir projesiydi

Son dakika haberi: CHP'nin Eski Bingöl Belediye Başkan Adayı Çetin Sağsöz, CHP'nin içine düştüğü parti içi kavgalarla ilgili SABAH'a özel açıklamalarda bulundu. Sağsöz: Ekrem İmamoğlu bir projeydi. Cumhuriyet projesi değil; İngilizlerin, ABD'nin ve Almanların projesiydi. Bunlar CHP'den sonra Türkiye'yi ele geçirecek, Türkiye'yi bitireceklerdi. Bir partiyi satın alabiliyorsanız, ileride Türkiye için neler yapabilirsiniz?" dedi.

01 SON DAKİKA | Eski Bingöl Belediye Başkan Adayı Çetin Sağsöz SABAH’a konuştu: Ekrem İmamoğlu, ABD, İngiliz ve Almanların bir projesiydi
MURATHAN YILDIRIM MURATHAN YILDIRIM

Son dakika haberi: 2009 yılında Deniz Baykal tarafından CHP'nin Bingöl belediye başkan adayı olarak gösterilen, 2018 seçimlerinde ise CHP'nin milletvekili adayı olan Çetin Sağsöz, SABAH'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mahkeme kararıyla şaibeli olduğu tescillenen 38. Olağan Kurultay'ı, "CHP'ye çökme girişimi" olarak tanımlayan Sağsöz, "Kemal Kılıçdaroğlu'na 'yalnız' diyenler CHP'yi tanımıyor demektir. Kemal Bey'i asla yalnız bırakmayacağız. CHP'nin genel başkanı Kemal Bey'dir, başkasını tanımayız" dedi.

02 SON DAKİKA | Eski Bingöl Belediye Başkan Adayı Çetin Sağsöz SABAH’a konuştu: Ekrem İmamoğlu, ABD, İngiliz ve Almanların bir projesiydi

"AHLAKSIZLIĞA DİRENEN HERKESİ İHRAÇ ETTİLER"

CHP'deki son 3 yılın tarifi gerçekten imkânsız. Özgür Bey döneminde kara para konuşulmaya başlandı. Ahlaksızlıklar konuşulmaya başlandı. CHP'yi bu hale düşürenlerin utanması gerekiyor. Yolsuzluğa, ahlaksızlığa, namussuzluğa direnen herkesi ihraç ettiler. Hırsızlar savunuldu, rantçılar savunuldu, otel odasında basılan ahlaksızlar savunuldu. Kendilerini aklamak için neredeyse her hafta kurultay kararı aldılar.

03 SON DAKİKA | Eski Bingöl Belediye Başkan Adayı Çetin Sağsöz SABAH’a konuştu: Ekrem İmamoğlu, ABD, İngiliz ve Almanların bir projesiydi

"İMAMOĞLU BİR PROJEYDİ"

Ekrem İmamoğlu bir açıklamasında kendisini proje olarak itham edenlere; 'Evet ben projeyim ama cumhuriyet projesiyim' demişti. Ben proje olduğu kısma katılıyorum. Cumhuriyet projesi olmadığını ise süreç gösterdi. Ekrem İmamoğlu'nun; İngilizlerin, ABD'nin ve Almanların projesi olduğunu mahkemenin mutlak butlan kararı tescilledi. Bunlar CHP'den sonra Türkiye'yi ele geçireceklerdi, Türkiye'yi bitireceklerdi. Siz bir partiyi satın alabiliyorsanız, ileride Türkiye için neler yaparsınız?

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04 SON DAKİKA | Eski Bingöl Belediye Başkan Adayı Çetin Sağsöz SABAH’a konuştu: Ekrem İmamoğlu, ABD, İngiliz ve Almanların bir projesiydi

"PARAYI VEREN HIRSIZLIĞINI AKLIYOR"

Bugün Özgür Bey'in arkasında duran medya, bizim gibi gerçek CHP'lilerin sesini kısıyor, söz vermiyor. Bizler asıl orada kendimizi anlatmak istiyoruz ama bizlere kapıları kapatıyorlar. Parasını veren istediği haberi yaptırıyor, hırsızlığını aklıyor, istediği algı operasyonunu yürütüyor. Böyle bir düzeni kabul etmek mümkün olur mu? Bu sebeple ben bir kez daha sesimizi duyurma imkânı verdiği için SABAH Gazetesi'ne teşekkürlerimi sunuyorum.

05 SON DAKİKA | Eski Bingöl Belediye Başkan Adayı Çetin Sağsöz SABAH’a konuştu: Ekrem İmamoğlu, ABD, İngiliz ve Almanların bir projesiydi

"TELEVİZYONLARLA PİSLİKLERİ ÖRTEMEZSİNİZ"

CHP'de her türlü ahlaksızlığı yapanlar parayla kendilerini fondaş televizyonlarda aklamaya çalışıyor. Televizyonlar eliyle kendi namussuzluklarınızı, hırsızlıklarınızı aklayamazsınız. Halkı manipüle ederek ömür boyu bu pisliklerin üzerini örtemezsiniz. Bir yalanı 40 kere söylerseniz, bir süre sonra insanlar ona inanmaya başlar. Ama bizler tüm CHP'lileri uyandıracağız. Bu mücadeleden geri adım atmayacağız.

06 SON DAKİKA | Eski Bingöl Belediye Başkan Adayı Çetin Sağsöz SABAH’a konuştu: Ekrem İmamoğlu, ABD, İngiliz ve Almanların bir projesiydi

"TARİH HIRSIZLARI DEĞİL, BİZİ YAZACAK"

CHP'ye zarar veren kliklerin tamamını temizlemeliyiz. Arınmalıyız. 'Kemal Bey kalabalığı genel merkeze getirmek için para veriyor' diyorlar. Allah bu insanlara akıl fikir versin. Bu yalanlardan bezdik. Biz gönüllü olarak Kemal Bey'in yanındayız. Biz doğrunun, dürüstün, hakikatin yanındayız. Bizler CHP'nin öz evlatlarıyız. Tarih, hırsızları savunanları değil, bizi yazacak. Kemal Bey yalnız değildir. Asla yalnız bırakmayacağız.

07 SON DAKİKA | Eski Bingöl Belediye Başkan Adayı Çetin Sağsöz SABAH’a konuştu: Ekrem İmamoğlu, ABD, İngiliz ve Almanların bir projesiydi

"ÖZEL DÖNEMİ BİZİM İÇİN YOK HÜKMÜNDE"

Özgür Özel dönemi bizim için yok hükmündedir. Mahkeme kararı bunu diyor. Ankara'dan kendi istekleri doğrultusunda bir mahkeme kararı çıkınca 'Adalet yerini buldu' diyenler, mutlak butlan çıkınca 'AK Parti yargısı' diyor. Kirliliklerini sokak provokasyonu ile kapatmaya çalışıyorlar. Tek tutunacakları dal olarak televizyonlar ve sosyal medya vasıtasıyla hiptonize ettikleri kitleyi görüyorlar.

#CHP

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