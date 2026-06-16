SON DAKİKA | Eski Bingöl Belediye Başkan Adayı Çetin Sağsöz SABAH’a konuştu: Ekrem İmamoğlu, ABD, İngiliz ve Almanların bir projesiydi

"İMAMOĞLU BİR PROJEYDİ"



Ekrem İmamoğlu bir açıklamasında kendisini proje olarak itham edenlere; 'Evet ben projeyim ama cumhuriyet projesiyim' demişti. Ben proje olduğu kısma katılıyorum. Cumhuriyet projesi olmadığını ise süreç gösterdi. Ekrem İmamoğlu'nun; İngilizlerin, ABD'nin ve Almanların projesi olduğunu mahkemenin mutlak butlan kararı tescilledi. Bunlar CHP'den sonra Türkiye'yi ele geçireceklerdi, Türkiye'yi bitireceklerdi. Siz bir partiyi satın alabiliyorsanız, ileride Türkiye için neler yaparsınız?



