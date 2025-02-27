SON DAKİKA | Eski YÖK üyesi, şaibeli diploma hakkında SABAH'a konuştu: "Üniversiteye düşen, iptal etmektir"

Son dakika haberi: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu2nun şaibeli diploması ile gilili SABAH'a açıklamalarda bulunan Eski YÖK Yürütme Kurulu Üyesi (Denklik Komisyonu Başkanı) ve ÖSYM Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Çavuşoğlu "İşlenen cürüm, hukuken zaman aşımına uğramış olsa dahi, haksız yolla elde edilen diploma için aynı şey geçerli değildir.



