Giriş Tarihi: 27.02.2025 06:50
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025
06:52
SON DAKİKA | Eski YÖK üyesi, şaibeli diploma hakkında SABAH'a konuştu: "Üniversiteye düşen, iptal etmektir"
Son dakika haberi: Eski YÖK Yürütme Kurulu Üyesi (Denklik Komisyonu Başkanı) ve ÖSYM Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Çavuşoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yatay geçiş sürecinin usulsüz olduğunu, geçişin yasal çerçevede gerçekleşmediğinin son derece açık olduğunu belirterek, "Üniversiteye düşen, söz konusu diplomayı iptal ederek kamu vicdanını rahatlatmasıdır.