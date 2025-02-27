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Haberler Galeri SON DAKİKA | Eski YÖK üyesi, şaibeli diploma hakkında SABAH'a konuştu: "Üniversiteye düşen, iptal etmektir"
Giriş Tarihi: 27.02.2025 06:50 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 06:52

SON DAKİKA | Eski YÖK üyesi, şaibeli diploma hakkında SABAH'a konuştu: "Üniversiteye düşen, iptal etmektir"

Son dakika haberi: Eski YÖK Yürütme Kurulu Üyesi (Denklik Komisyonu Başkanı) ve ÖSYM Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Çavuşoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yatay geçiş sürecinin usulsüz olduğunu, geçişin yasal çerçevede gerçekleşmediğinin son derece açık olduğunu belirterek, "Üniversiteye düşen, söz konusu diplomayı iptal ederek kamu vicdanını rahatlatmasıdır.

YUSUF ÖZDEMİR
SON DAKİKA | Eski YÖK üyesi, şaibeli diploma hakkında SABAH’a konuştu: Üniversiteye düşen, iptal etmektir

Son dakika haberi: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu2nun şaibeli diploması ile gilili SABAH'a açıklamalarda bulunan Eski YÖK Yürütme Kurulu Üyesi (Denklik Komisyonu Başkanı) ve ÖSYM Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Çavuşoğlu "İşlenen cürüm, hukuken zaman aşımına uğramış olsa dahi, haksız yolla elde edilen diploma için aynı şey geçerli değildir.

SON DAKİKA | Eski YÖK üyesi, şaibeli diploma hakkında SABAH’a konuştu: Üniversiteye düşen, iptal etmektir

Örneğin, 2010 KPSS'de kopya çekerek çeşitli kurumlara yerleşen yüzlerce kişinin haksız iktisap ile elde ettiği devlet memurluğu sona erdirilmiştir." dedi.

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SON DAKİKA | Eski YÖK üyesi, şaibeli diploma hakkında SABAH’a konuştu: Üniversiteye düşen, iptal etmektir

"YÖK'TEN GÖRÜŞ ALINMALI"

"1990 yılında İİBF işletme (İngilizce) bölümüne yatay geçiş yapan Ekrem İmamoğlu'nun bu kavram ve kurallar çerçevesinde değerlendirilmeli" diyen Abdullah Çavuşoğlu, "İmamoğlu'nun: "Trabzon Lisesi'nden mezun olduktan sonra KKTC'de Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü kazandı.

SON DAKİKA | Eski YÖK üyesi, şaibeli diploma hakkında SABAH’a konuştu: Üniversiteye düşen, iptal etmektir

Bir süre sonra kaydını Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi İşletme bölümüne aldırdı. KKTC'de iki yıllık eğitimin ardından İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'ne yatay geçiş yaptı ve 1994 yılında mezun olduğu kendi öz geçmişinde belirtilmektedir.

SON DAKİKA | Eski YÖK üyesi, şaibeli diploma hakkında SABAH’a konuştu: Üniversiteye düşen, iptal etmektir

1990'lı yıllarda dijitalleşmenin günümüzdeki kadar gelişmediği ortamda, denklik sorgulaması hususunda geçerli olan yöntem 'yazı yazarak' YÖK'ten görüş almaktır." ifadelerini kullandı.

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