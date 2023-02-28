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Haberler Galeri Son dakika | EYT bugün yasalaşıyor; İşte ilk maaşların yatacağı tarih ve EYT kapsamı
Giriş Tarihi: 28.02.2023 08:00 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 08:00

Son dakika | EYT bugün yasalaşıyor; İşte ilk maaşların yatacağı tarih ve EYT kapsamı

Son dakika EYT haberleri: Deprem nedeniyle çalışmalarına üç hafta ara veren Meclis, gündemindeki konuları ele almak için bugün çalışmalarına başlıyor. Milyonlarca vatandaşın çıkmasını beklediği EYT'de son viraja girildi. Düzenleme bugün Meclis Genel Kurul gündeminde ele alınacak. Muhalefet de desteklediği için düzenlemenin jet hızı ile yasalaşması bekleniyor.

ZÜBEYDE YALÇIN
Son dakika | EYT bugün yasalaşıyor; İşte ilk maaşların yatacağı tarih ve EYT kapsamı

Son dakika EYT son durum haberleri: Milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT düzenlemesi tamamlandı. Düzenleme bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek, başvurular ne zaman başlayacak? İşte EYT'de son durum ve detaylar...

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) artık geri sayıma geçti. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifi bugün Genel Kurul'da görüşülecek. Teklifin bu hafta yasalaşması bekleniyor

Son dakika | EYT bugün yasalaşıyor; İşte ilk maaşların yatacağı tarih ve EYT kapsamı

AK PARTİ'DEN EYT AÇIKLAMASI: BUGÜN BİTEBİLİR

EYT hakkındaki görüşmelerde, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "İlk gündem başlığımız EYT düzenlemesi salı günü umuyorum ki bitirebiliriz" demişti. Milyonlarca kişinin beklediği EYT teklifi hafta içinde yasalaştırılacak. Teklifte herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

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Son dakika | EYT bugün yasalaşıyor; İşte ilk maaşların yatacağı tarih ve EYT kapsamı

EYLÜL 99 ÖNCESİNDE BAŞLAYANLAR EMEKLİ OLABİLECEK

Buna göre 8 Eylül 1999 ve öncesinde işe başlayanlar emekli olabilecek. Emeklilikte yaş sınırı aranmayacak.

Son dakika | EYT bugün yasalaşıyor; İşte ilk maaşların yatacağı tarih ve EYT kapsamı

EYT'DE İLK MAAŞLAR NE ZAMAN YATIYOR?

Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından başvurular alınacak. İlk maaşların nisan ayında hesaplara yatırılması planlanıyor.

Son dakika | EYT bugün yasalaşıyor; İşte ilk maaşların yatacağı tarih ve EYT kapsamı

KİMLER KAÇ YIL GÖREV İLE EYT'DEN YARARLANACAK?

Düzenlemede; yaş sınırı yer almıyor. İlk etapta 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı elde edecek. Kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl hizmet şartı geçerli olacak. Prim günü eksiği olanlar, doğum ve askerlik borçlanmasıyla tamamlayabilecek.


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