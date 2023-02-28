Giriş Tarihi: 28.02.2023 08:00
Güncelleme Tarihi: 28.02.2023
08:00
Son dakika | EYT bugün yasalaşıyor; İşte ilk maaşların yatacağı tarih ve EYT kapsamı
Son dakika EYT haberleri: Deprem nedeniyle çalışmalarına üç hafta ara veren Meclis, gündemindeki konuları ele almak için bugün çalışmalarına başlıyor. Milyonlarca vatandaşın çıkmasını beklediği EYT'de son viraja girildi. Düzenleme bugün Meclis Genel Kurul gündeminde ele alınacak. Muhalefet de desteklediği için düzenlemenin jet hızı ile yasalaşması bekleniyor.