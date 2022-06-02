SON DAKİKA: Fahiş kiralar için 4 bakanlık harekete geçti! Ev sahibi de kiracı da korunacak

Bakan Bozdağ, soru üzerine kira ihtilaflarını arabulucuya devretmeyi, bu usulle uyuşmazlıkları çözmeyi hedeflediklerini belirtti. Böylece uyuşmazlıkların kısa sürede çözülmesini sağlayacağını kaydeden Bekir Bozdağ, "Kira ihtilaflarını arabulucuya devretmeyi ve bu usulle çözmeyi hedefliyoruz. Bunun çok faydası var. Bir, kısa sürede mesele halledilecek. İki, usul ekonomisi bakımından tasarruf yapılacak. Üçüncüsü, mahkeme masrafları, diğer masraflardan tasarruf edilmiş olacak, taraflar arasındaki ihtilafın husumete dönüşmesi önlenmiş olacak. Kısa süre içerisinde arabulucunun bu ihtilafları çözeceğine inanıyoruz ve arabuluculuk müessesesinin çok faydalı olacağını da düşünüyoruz. Çünkü bu konuya ilişkin haberler kamuya yansıdıktan sonra çok sayıda olumlu tepki aldık. "Şimdiye kadar olumsuz tepki hemen hemen hiç görmedim" dersem abartmış olmayız. Bu da çok hayırlı bir iş. Esasında bizim alternatif uyuşmazlık çözüm yollarını Türkiye'de çoğaltmamız hem yargının üzerindeki iş yükünü alma bakımından hem ihtilafların kısa sürede daha ekonomik bir biçimde çözümünü sağlama bakımından oldukça faydalı olduğunu geçmiş uygulamalarda biz gördük." diye konuştu.

