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Haberler Galeri SON DAKİKA: Fahiş kiralar için 4 bakanlık harekete geçti! Ev sahibi de kiracı da korunacak
Giriş Tarihi: 02.06.2022 08:04 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 08:05

SON DAKİKA: Fahiş kiralar için 4 bakanlık harekete geçti! Ev sahibi de kiracı da korunacak

Son dakika bilgisine göre sık sık gündeme gelen yüksek kira fiyatları bir diğer adıyla fahiş kiralar ile ilgili önemli bir düzenleme geliyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, üzerinde çalışılan kira düzenlemesiyle miktar üzerinden değil, oran üzerinden belirleme yapılacağını belirterek, "Son aşamaya gelindiğini ifade etmek isterim. Bu, geçici bir düzenleme olacaktır, altını çizeyim. Kalıcı bir düzenleme değil, geçici bir düzenleme yapacağız." dedi. Bozdağ "TÜFE, TEFE, diğer enflasyon rakamlarını dikkate alarak hem ev sahibinin hem de kiracının hukukunu koruyan ortak bir formül. Bunlarla ilgili çalışmalar yapılıyor." diye ekledi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SON DAKİKA: Fahiş kiralar için 4 bakanlık harekete geçti! Ev sahibi de kiracı da korunacak

Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Bakan Bozdağ, kira konusunda fahiş artışların talep edildiğini, bu artışlar karşısında kiracıların zorda kaldığını, özellikle İstanbul'da bunun büyük bir soruna dönüştüğünü belirtti. Ev sahibinin ve kiracının hukukunu koruyarak kiralarda fahiş fiyatların önünü geçmek için bir formül arayışında olunduğunu dile getiren Bozdağ, bu konuda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Adalet, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıklarının ortak çalışma yaptığını hatırlattı.

SON DAKİKA: Fahiş kiralar için 4 bakanlık harekete geçti! Ev sahibi de kiracı da korunacak

HEM EV SAHİBİNİN HEM DE KİRACININ HUKUKUNU KORUYACAK
Bakan Bozdağ, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında kendisinin de yer aldığı toplantıda bazı başlıklar üzerinde durulduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

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SON DAKİKA: Fahiş kiralar için 4 bakanlık harekete geçti! Ev sahibi de kiracı da korunacak

"Birinci başlık ilk defa kiraya verecek ev sahibi ile kiralayacak kişi arasında kira miktarıyla ilgili nasıl bir ölçü konabilir, iki tarafın hukukunu koruyan bununla ilgili çalışma yapılması talimatını verdik. Arkasından oturanlarla ilgili artış oranı nasıl olacak, ne olacak, neye göre yapılacak, TÜFE, TEFE, diğer enflasyon rakamları, başka şeyler, bütün bunları da dikkate alarak hem ev sahibinin hem de kiracının hukukunu koruyan ortak bir formül. Bunlarla ilgili çalışmalar yapılıyor."

SON DAKİKA: Fahiş kiralar için 4 bakanlık harekete geçti! Ev sahibi de kiracı da korunacak

Denetim mekanizması konusunda da çalışma yapıldığını aktaran Bozdağ, ana çerçeve üzerinde istişarelerin yürütüldüğünü, şu ana kadar da önemli mesafeler alındığını, bazı formüllerin ortaya konduğunu bildirdi. Borçlar Kanunu'nda bu konuda yeteri kadar düzenlemenin bulunduğuna işaret eden Bozdağ, mevcut mevzuattan da ilham alındığını dile getirdi.
Adalet Bakanı Bozdağ, "Oran üzerinden bir belirleme yapacağız. Miktar üzerinden değil. Çünkü oran üzerinden bir belirlemenin makul olacağını düşünüyoruz. Oran üzerinden yaptığımızda maliyet her miktara göre farklı şekilde oluşacaktır. Son aşamaya gelindiğini ifade etmek isterim. Bu, geçici bir düzenleme olacaktır, altını çizeyim. Kalıcı bir düzenleme değil, geçici bir düzenleme yapacağız. Süre bittikten sonra da bu eski hale devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

SON DAKİKA: Fahiş kiralar için 4 bakanlık harekete geçti! Ev sahibi de kiracı da korunacak

Bakan Bozdağ, soru üzerine kira ihtilaflarını arabulucuya devretmeyi, bu usulle uyuşmazlıkları çözmeyi hedeflediklerini belirtti. Böylece uyuşmazlıkların kısa sürede çözülmesini sağlayacağını kaydeden Bekir Bozdağ, "Kira ihtilaflarını arabulucuya devretmeyi ve bu usulle çözmeyi hedefliyoruz. Bunun çok faydası var. Bir, kısa sürede mesele halledilecek. İki, usul ekonomisi bakımından tasarruf yapılacak. Üçüncüsü, mahkeme masrafları, diğer masraflardan tasarruf edilmiş olacak, taraflar arasındaki ihtilafın husumete dönüşmesi önlenmiş olacak. Kısa süre içerisinde arabulucunun bu ihtilafları çözeceğine inanıyoruz ve arabuluculuk müessesesinin çok faydalı olacağını da düşünüyoruz. Çünkü bu konuya ilişkin haberler kamuya yansıdıktan sonra çok sayıda olumlu tepki aldık. "Şimdiye kadar olumsuz tepki hemen hemen hiç görmedim" dersem abartmış olmayız. Bu da çok hayırlı bir iş. Esasında bizim alternatif uyuşmazlık çözüm yollarını Türkiye'de çoğaltmamız hem yargının üzerindeki iş yükünü alma bakımından hem ihtilafların kısa sürede daha ekonomik bir biçimde çözümünü sağlama bakımından oldukça faydalı olduğunu geçmiş uygulamalarda biz gördük." diye konuştu.

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