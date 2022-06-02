Giriş Tarihi: 02.06.2022 08:04
Güncelleme Tarihi: 02.06.2022
08:05
SON DAKİKA: Fahiş kiralar için 4 bakanlık harekete geçti! Ev sahibi de kiracı da korunacak
Son dakika bilgisine göre sık sık gündeme gelen yüksek kira fiyatları bir diğer adıyla fahiş kiralar ile ilgili önemli bir düzenleme geliyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, üzerinde çalışılan kira düzenlemesiyle miktar üzerinden değil, oran üzerinden belirleme yapılacağını belirterek, "Son aşamaya gelindiğini ifade etmek isterim. Bu, geçici bir düzenleme olacaktır, altını çizeyim. Kalıcı bir düzenleme değil, geçici bir düzenleme yapacağız." dedi. Bozdağ "TÜFE, TEFE, diğer enflasyon rakamlarını dikkate alarak hem ev sahibinin hem de kiracının hukukunu koruyan ortak bir formül. Bunlarla ilgili çalışmalar yapılıyor." diye ekledi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...