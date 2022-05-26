Giriş Tarihi: 26.05.2022 15:20
Güncelleme Tarihi: 26.05.2022
15:24
Son dakika: FETÖ Dışişleri Bakanlığı'na böyle sızmış! Özel ekip 470 kişiyi deşifre etti
Son dakika haberi: FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Dışişleri Bakanlığı 2009-2013 yılları arasında düzenlenen aday meslek memurluğu, konsolosluk ve ihtisas memurluğu sınavlarının sorularını çaldığı ortaya çıktı. Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekip, sınavlardaki usulsüzlük iddiası ile ilgili soruşturmalarında bilirkişi raporu, MASAK raporu, HTS analizleri, büfe/ankesör çalışması, etkin pişmanlık ifadeleri ve havuz sorguları sonucunda bylock kullanıcısında olan 470 kişiyi tespit etti.