Son dakika: FETÖ Dışişleri Bakanlığı’na böyle sızmış! Özel ekip 470 kişiyi deşifre etti

BİLİRKİŞİ USULSÜZLÜĞÜ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Mali polisin operasyon ile gözaltına aldığı FETÖ mensupları ifadelerinde Dışişleri Bakanlığı sınavlarına bakanlığın internet sitesinde bulunan notlardan çalıştıklarını şeklinde beyanda bulundular. Bilirkişi raporu ise gerçeği gözler önüne bir kez daha serdi. Bilirkişi çalışmasında eğitimli bir İngiliz vatandaşının kullandığı İngilizce sayısı ortalama 20 bin civarında olduğunu, orijinal bir cümle oluştururken yazı yazan kişinin 20 bin sözcükten herhangi birini seçebileceğini ve bu sözcükleri herhangi bir sırada kullanmada özgür olacağı varsayıldığında tam olarak uyan 5 sözcük dizisi olasılığının 3,5 milyonda bir şans olduğunu aktardı. Ayrıca bir dilin daha küçük bir alt kümesinin kullandığı varsayıldığında bir kişinin en yaygın bin sözcüğü bildiği temel alınırsa bu kişinin başka bir yazarla 5 sözcük uzunluğunda birebir aynı dizini kullanma olasılığının 1 katrilyonda 1 şans olduğunu raporunda yazdı.