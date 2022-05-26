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Haberler Galeri Son dakika: FETÖ Dışişleri Bakanlığı'na böyle sızmış! Özel ekip 470 kişiyi deşifre etti
Giriş Tarihi: 26.05.2022 15:20 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 15:24

Son dakika: FETÖ Dışişleri Bakanlığı'na böyle sızmış! Özel ekip 470 kişiyi deşifre etti

Son dakika haberi: FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Dışişleri Bakanlığı 2009-2013 yılları arasında düzenlenen aday meslek memurluğu, konsolosluk ve ihtisas memurluğu sınavlarının sorularını çaldığı ortaya çıktı. Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekip, sınavlardaki usulsüzlük iddiası ile ilgili soruşturmalarında bilirkişi raporu, MASAK raporu, HTS analizleri, büfe/ankesör çalışması, etkin pişmanlık ifadeleri ve havuz sorguları sonucunda bylock kullanıcısında olan 470 kişiyi tespit etti.

ÖMER ÇETİN
Son dakika: FETÖ Dışişleri Bakanlığı’na böyle sızmış! Özel ekip 470 kişiyi deşifre etti

Dışişleri Bakanlığı soruşturma kapsamında başsavcılığına gönderdiği raporda sınavı kazanların ağırlıklı olarak FETÖ ile ilişkili Fatih Üniversitesi mezunlarının olduğunun altı çizildi. Avrupa ve Afrika ülkelerindeki yurtdışı sorumları, elçiliklerde göreve başlayan örgüt mensupları ile irtibata geçerek elçiliğe gelen kriptolu mesajları kendilerine aktarılmasını sağladıkları ortaya çıktı. Özel ekibin başarılı çalışması sonucu etkin pişmanlıktan yararlanan 61 kişi önemli bilgiler verirken ilk etkin pişmanlıktan yaranlanan FETÖ üyesi Y.Ş.'nin anlattıklarından paniğe kapılan örgüt Pensilvanya'dan arayarak "emniyet ile işbirliği" yapmaması konusunda tehdit etti. Yurtdışında bulunan örgüt avukatları, dosyada gizlilik kararı olmasına rağmen Y.Ş. adına çıkardıkları sahte vekaletname ile dosyaya erişmeye çalıştıkları ortaya çıktı.

Son dakika: FETÖ Dışişleri Bakanlığı’na böyle sızmış! Özel ekip 470 kişiyi deşifre etti

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekip, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Dışişleri Bakanlığı aday meslek memurluğu, konsolosluk ve ihtisas memurluğu 2009-2013 yılları arasında düzenlenen sınavlarda yaptıkları usulsüzlüğü tüm yönleriyle deşifre etti. Özel ekip, bakanlık sınavlardaki usulsüzlük iddiası ile ilgili soruşturmalarında bilirkişi raporu, MASAK raporu, HTS analizleri, büfe/ankesör çalışması, etkin pişmanlık ifadeleri ve havuz sorguları sonucunda sınav sorularını dağıtan, alan ve bylock kullanıcı olduğu tespit edilen 470 kişi hakkında işlem başlattı. Şüphelilerden 248 kişi gözaltına alınırken 65 kişi tutuklandı, 129 şüpheli de adli kontrol ile serbest bırakıldı. Özel ekibin başarılı çalışmasında FETÖ terör örgütünün kirli yüzünü gören 61 kişi etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak önemli bilgiler paylaştı.

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Son dakika: FETÖ Dışişleri Bakanlığı’na böyle sızmış! Özel ekip 470 kişiyi deşifre etti

DIŞİŞLERİ RAPORUNDA FATİH ÜNİVERSİTESİ DETAYI

Dışişleri Bakanlığı, sınavlarında yapılan usulsüzlükler ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği raporda önemli bilgiler yer aldı. Raporda; 2010-2013 döneminde Dışişleri Bakanlığına giren memurların mezun oldukları üniversitelerin 2010 öncesi ve 2014 sonrası ile karşılaştırıldığında izahı olmayan bir sapma olduğunun altını çizdi. 2005-2009 dönemlerinde Ankara'da bulunan üniversitelerden mezun olan adayların ilk sıralarda olduğu ancak 2009-2013 yıllarında ise bu üniversitelerde düşüş olduğu bilgisi paylaşıldı. Bu üniversitelerin yerine ise; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, OHAL kapsamında KHK ile kapatılan Fatih Üniversitesi o dönem mezun olanların aldığı ortaya çıktı.

Son dakika: FETÖ Dışişleri Bakanlığı’na böyle sızmış! Özel ekip 470 kişiyi deşifre etti

BİLİRKİŞİ USULSÜZLÜĞÜ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Mali polisin operasyon ile gözaltına aldığı FETÖ mensupları ifadelerinde Dışişleri Bakanlığı sınavlarına bakanlığın internet sitesinde bulunan notlardan çalıştıklarını şeklinde beyanda bulundular. Bilirkişi raporu ise gerçeği gözler önüne bir kez daha serdi. Bilirkişi çalışmasında eğitimli bir İngiliz vatandaşının kullandığı İngilizce sayısı ortalama 20 bin civarında olduğunu, orijinal bir cümle oluştururken yazı yazan kişinin 20 bin sözcükten herhangi birini seçebileceğini ve bu sözcükleri herhangi bir sırada kullanmada özgür olacağı varsayıldığında tam olarak uyan 5 sözcük dizisi olasılığının 3,5 milyonda bir şans olduğunu aktardı. Ayrıca bir dilin daha küçük bir alt kümesinin kullandığı varsayıldığında bir kişinin en yaygın bin sözcüğü bildiği temel alınırsa bu kişinin başka bir yazarla 5 sözcük uzunluğunda birebir aynı dizini kullanma olasılığının 1 katrilyonda 1 şans olduğunu raporunda yazdı.

Son dakika: FETÖ Dışişleri Bakanlığı’na böyle sızmış! Özel ekip 470 kişiyi deşifre etti

KRİPTO MESAJLAR PENİLVANYA'YA AKTARILDI

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli haberleşme programı olan bylock programını kullanan örgüt mensupları ve "Dışişleri Abisi" olarak belirlenen kişinin yazışmaları titizlikle incelendi. Bylock'un yurtdışında tablet gibi cihazlarda kullanıldığını belirlendi. FETÖ'nün Avrupa ve Afrika ülkelerindeki yurtdışı sorumları, elçilikte göreve başlayan örgüt mensupları ile irtibata geçerek elçiliğe gelen gizli kriptolu mesajları kendilerine aktarılmasını sağladıkları ortaya çıktı. Dışişleri Bakanlığı kazanarak yurtdışı görevlere gidecek olan kişilere laptop ve içinde Fetullah Gülen'in sohbetleri olan 32 GB flaş bellek verdikleri tespit edildi.

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