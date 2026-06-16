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  • SON DAKİKA | FETÖ ile uluslararası mücadelede yeni hamle: Adalet Bakanı Akın Gürlek SABAH’a konuştu: “Yeni delillerle iade taleplerini yenileyeceğiz” 

SON DAKİKA | FETÖ ile uluslararası mücadelede yeni hamle: Adalet Bakanı Akın Gürlek SABAH’a konuştu: Yeni delillerle iade taleplerini yenileyeceğiz

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Akın Gürlek SABAH'a önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek: "Tüm iade dosyalarının yeniden ele alındığını belirterek "Yeni deliller tekrardan ilgili ülkelere gönderilecek. Dosyalar güncellenerek, beyin takımının Türkiye'ye iadeleri konusunda yeniden girişimlerimiz başladı" dedi.

01 SON DAKİKA | FETÖ ile uluslararası mücadelede yeni hamle: Adalet Bakanı Akın Gürlek SABAH’a konuştu: Yeni delillerle iade taleplerini yenileyeceğiz
Halit TURAN Halit TURAN

Son dakika haberi: 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden geçen 10 yılın ardından, firari FETÖ/PDY mensuplarının Türkiye'ye iadesi için yürütülen hukuk mücadelesi kararlılıkla devam ediyor. Adalet Bakanlığı verilerine göre, Türk adli makamları bugüne kadar örgüt kapsamında toplam 2 bin 950 iade talebi hazırlayarak merkezi makama iletmiş durumda.

02 SON DAKİKA | FETÖ ile uluslararası mücadelede yeni hamle: Adalet Bakanı Akın Gürlek SABAH’a konuştu: Yeni delillerle iade taleplerini yenileyeceğiz

Ancak, uluslararası alandaki en büyük engellerden biri Interpol'ün tutumu. Adli makamların hazırladığı kırmızı bülten talepleri Interpol Genel Sekreterliği'ne iletilmiş olsa da, hâlihazırda kabul edilmiş bir Kırmızı Bülten bulunmuyor. SABAH'a konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, tüm iade dosyalarının yeniden ele alındığını belirterek "yeni deliller tekrardan ilgili ülkelere gönderilecek. Dosyalar güncellenerek, beyin takımının Türkiye'ye iadeleri konusunda yeniden girişimlerimiz başladı" dedi.

03 SON DAKİKA | FETÖ ile uluslararası mücadelede yeni hamle: Adalet Bakanı Akın Gürlek SABAH’a konuştu: Yeni delillerle iade taleplerini yenileyeceğiz

119 ÜLKEYE BİNLERCE İADE DOSYASI GÖNDERİLDİ

Türkiye, bugüne kadar dünya genelinde 119 farklı ülkeye, 2 bin 765 kişi hakkında toplam 2 bin 950 adet iade talebi ulaştırdı. Bu taleplerin büyük bir kısmı Avrupa ülkeleri ve ABD üzerinde yoğunlaşıyor.

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04 SON DAKİKA | FETÖ ile uluslararası mücadelede yeni hamle: Adalet Bakanı Akın Gürlek SABAH’a konuştu: Yeni delillerle iade taleplerini yenileyeceğiz

İstatistikler, en çok iade talebinin 777 dosya ile Almanya, 428 dosya ile ABD ve 142 dosya ile Belçika'ya iletildiğini gösteriyor. Ancak bu ülkelerdeki süreçlerin büyük bir kısmı ya reddedildi ya da halen karara bağlanmamış durumda bekliyor. Örneğin, Almanya bugüne kadar 519 talebi reddederken, ABD'de 355 dosya halen karara bağlanmadı.

05 SON DAKİKA | FETÖ ile uluslararası mücadelede yeni hamle: Adalet Bakanı Akın Gürlek SABAH’a konuştu: Yeni delillerle iade taleplerini yenileyeceğiz

INTERPOL VE "SİYASİ İÇERİK" ENGELİ

Interpol İcra Komitesi'nin 2018 yılında aldığı, FETÖ taleplerinin "siyasi içerikli" olduğuna ve tüzüğün 3. maddesine aykırı olduğuna dair karar, suçluların yakalanması sürecini sekteye uğratıyor. Yabancı ülkeler, Türkiye'nin iade taleplerini çoğunlukla mültecilik statüsü, vatandaşlık, yargılamanın siyasi saikle yapıldığı iddiası ve kötü muamele ihtimali gibi gerekçelerle reddediyor. Bugüne kadar toplam bin 72 iade talebi bu ve benzeri nedenlerle olumsuz sonuçlandı. İade taleplerinde ise Romanya'dan 2, Cezayir'den 1 olarak sınırlı sayıda dosya bulunuyor.

06 SON DAKİKA | FETÖ ile uluslararası mücadelede yeni hamle: Adalet Bakanı Akın Gürlek SABAH’a konuştu: Yeni delillerle iade taleplerini yenileyeceğiz

YENİ DELİLLERLE KARARLI DÖNEM

Darbe girişiminin 10. yılında, Adalet Bakanlığı'nın stratejisi daha aktif bir sürece evrilmiş durumda. Adalet Bakanı Akın Gürlek, elde edilen yeni delillerle iade taleplerinin yenilenmesi ve dosyaların yeniden ele alınması süreci başlattı. Özellikle İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan "En Çok Aranan Şahıslar Listesi"ndeki 1.039 kişi üzerindeki çalışmalar, adli makamlarla koordineli şekilde devam ediyor.

07 SON DAKİKA | FETÖ ile uluslararası mücadelede yeni hamle: Adalet Bakanı Akın Gürlek SABAH’a konuştu: Yeni delillerle iade taleplerini yenileyeceğiz

Türkiye'nin adli yardımlaşma talepleri de bu mücadelenin bir diğer ayağını oluşturuyor. Bugüne kadar iletilen 246 adli yardımlaşma talebinden 46'sı yerine getirilirken, 140'ı yabancı makamlarca çeşitli gerekçelerle reddedildi. Hukuk mücadelesi, firari isimlerin Türkiye'de yargılanması amacıyla uluslararası arenada kararlılıkla sürdürülüyor.

08 SON DAKİKA | FETÖ ile uluslararası mücadelede yeni hamle: Adalet Bakanı Akın Gürlek SABAH’a konuştu: Yeni delillerle iade taleplerini yenileyeceğiz

INTERPOL'E EN AKTİF DESTEK TÜRKİYE'DEN

Türkiye, Interpol çalışmalarına hem kurumsal hem de operasyonel düzeyde en aktif destek veren lider ortak ülkelerden biri olduğuna dikkat çeken Gürlek, Interpol'ün de Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı aynı hassasiyetle amasız ve fakatsız bir şekilde Türkiye'nin yanında durması gerektiğini söyledi.

09 SON DAKİKA | FETÖ ile uluslararası mücadelede yeni hamle: Adalet Bakanı Akın Gürlek SABAH’a konuştu: Yeni delillerle iade taleplerini yenileyeceğiz

"BEYİN TAKIMI YURTDIŞINDA"

Gürlek, FETÖ ile mücadelenin artık sadece Türkiye sınırları içinde değil, uluslararası boyutta sürdürüldüğünü belirterek "örgütün beyni yurt dışında. Bu kapsamda yeni bir diplomatik ve hukuki hamle başlattık. Elde edilen yeni delillerle iade taleplerini yenileyeceğiz.

10 SON DAKİKA | FETÖ ile uluslararası mücadelede yeni hamle: Adalet Bakanı Akın Gürlek SABAH’a konuştu: Yeni delillerle iade taleplerini yenileyeceğiz

Özellikle ABD ile Avrupa ülkeleriyle yapılan görüşmelerde bu konu öncelikli gündem maddesi olacak. FETÖ terör örgütünün kendisini sürekli yenileyen bir yapı. Özellikle yeni eleman kazanma ve finans ağlarını da yakından takip ediyoruz. Cumhuriyet Başsavcılıklarımızda bu konuda teyakkuz halinde" dedi.

11 SON DAKİKA | FETÖ ile uluslararası mücadelede yeni hamle: Adalet Bakanı Akın Gürlek SABAH’a konuştu: Yeni delillerle iade taleplerini yenileyeceğiz

ÖRGÜTÜN "A TAKIMI" ABD VE AVRUPA'DA

Türkiye'nin iade dosyalarında yer alan kilit isimler ve örgüt içerisindeki rolleri, mücadelenin boyutunu gözler önüne seriyor. Örgütün finansal ve idari merkezi haline gelen ABD'den, aralarında Fethullah Gülen'in sekreteri ve "mahrem yapılanma" sorumlusu Cevdet Türkyolu, örgütün sözde "Türkiye İmamı" ve finans kaynağı Mustafa Özcan, "Tayin Heyeti" üyeleri Ahmet Kara, Şerif Ali Tekalan ve İsmail Büyükçelebi ile medya sorumlusu Ekrem Dumanlı'nın da bulunduğu çok sayıda ismin iadesi talep edildi.

12 SON DAKİKA | FETÖ ile uluslararası mücadelede yeni hamle: Adalet Bakanı Akın Gürlek SABAH’a konuştu: Yeni delillerle iade taleplerini yenileyeceğiz

Ayrıca, Gülen'in yeğeniyle evli ve halefi olarak gösterilen Ahmet Kurucan ile Kaynak Holding eski başkanı Naci Tosun da ABD'den istenen isimler arasında yer alıyor. 15 Temmuz gecesi TRT'deki darbe bildirisinin okunmasına teknik destek sağlayan Murat Yıldız'ın Almanya'da olduğu tespit edilerek iade süreci başlatıldı. Belçika'dan, "Batı Avrupa İmamı" Süleyman Tiftik ve kumpas davalarının savcılarından Cihan Kansız'ın iadesi istenirken; Brezilya'dan Kanada'ya kaçan "TSK imamı" Hamdullah Bayram Öztürk'ün adres tespit çalışmaları sürüyor.

#AKIN GÜRLEK

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