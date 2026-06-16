SON DAKİKA | FETÖ ile uluslararası mücadelede yeni hamle: Adalet Bakanı Akın Gürlek SABAH’a konuştu: “Yeni delillerle iade taleplerini yenileyeceğiz” 

İstatistikler, en çok iade talebinin 777 dosya ile Almanya, 428 dosya ile ABD ve 142 dosya ile Belçika'ya iletildiğini gösteriyor. Ancak bu ülkelerdeki süreçlerin büyük bir kısmı ya reddedildi ya da halen karara bağlanmamış durumda bekliyor. Örneğin, Almanya bugüne kadar 519 talebi reddederken, ABD'de 355 dosya halen karara bağlanmadı.