SON DAKİKA | FETÖ ile uluslararası mücadelede yeni hamle: Adalet Bakanı Akın Gürlek SABAH’a konuştu: “Yeni delillerle iade taleplerini yenileyeceğiz” 

INTERPOL VE "SİYASİ İÇERİK" ENGELİ
Interpol İcra Komitesi'nin 2018 yılında aldığı, FETÖ taleplerinin "siyasi içerikli" olduğuna ve tüzüğün 3. maddesine aykırı olduğuna dair karar, suçluların yakalanması sürecini sekteye uğratıyor. Yabancı ülkeler, Türkiye'nin iade taleplerini çoğunlukla mültecilik statüsü, vatandaşlık, yargılamanın siyasi saikle yapıldığı iddiası ve kötü muamele ihtimali gibi gerekçelerle reddediyor. Bugüne kadar toplam bin 72 iade talebi bu ve benzeri nedenlerle olumsuz sonuçlandı. İade taleplerinde ise Romanya'dan 2, Cezayir'den 1 olarak sınırlı sayıda dosya bulunuyor.