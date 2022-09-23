KORUMA TALEP ETTİ

Sürekli takip edildiği ve kaçırılacağı endişesiyle psikolojisi iyice bozulan Cevheri Güven'in, bazı sosyal medya mesajlarını delil olarak gösterip avukatı aracılığıyla Alman resmi makamlarına bu yılın başında bir dilekçe verdiği de ortaya çıktı. Dilekçede, kendisinin 'çok tanınan, muhalif ünlü bir gazeteci!' olduğunu, sosyal medya hesaplarından kendisine ağır hakaretler edildiğini, bu tehditlerden çok korktuğu için de öldürülebileceğini öne sürerek Alman polisinden kendisi için geniş çaplı koruma zinciri oluşturulmasını ve can güvenliğinin sağlanmasını talep etti.







