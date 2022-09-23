Giriş Tarihi: 23.09.2022 07:02
Güncelleme Tarihi: 23.09.2022
07:51
Son dakika | FETÖ tetikçisi Cevheri Güven'in Almanya günlüğü: Endişe ve korku içinde yaşıyor
Son dakika haberler: Almanya'daki adresinden iftira ve kara propaganda faaliyetleri yürüten firari FETÖ'cü Cevheri Güven, günlerini korku ve endişe içinde geçiriyor. Güven, iftira yuvasına dönüştürdüğü evinden sadece geceleri ya da sabah erken saatlerde dışarıyı kontrol ederek çıkabiliyor. İşte SABAH'ın görüntülediği Cevheri Güven'in firar günlerine dair kritik bilgi ve objektiflere yakalandığı anlar