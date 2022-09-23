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Haberler Galeri Son dakika | FETÖ tetikçisi Cevheri Güven'in Almanya günlüğü: Endişe ve korku içinde yaşıyor
Giriş Tarihi: 23.09.2022 07:02 Güncelleme Tarihi: 23.09.2022 07:51

Son dakika | FETÖ tetikçisi Cevheri Güven'in Almanya günlüğü: Endişe ve korku içinde yaşıyor

Son dakika haberler: Almanya'daki adresinden iftira ve kara propaganda faaliyetleri yürüten firari FETÖ'cü Cevheri Güven, günlerini korku ve endişe içinde geçiriyor. Güven, iftira yuvasına dönüştürdüğü evinden sadece geceleri ya da sabah erken saatlerde dışarıyı kontrol ederek çıkabiliyor. İşte SABAH'ın görüntülediği Cevheri Güven'in firar günlerine dair kritik bilgi ve objektiflere yakalandığı anlar

ABDURRAHMAN ŞİMŞEK
Son dakika | FETÖ tetikçisi Cevheri Güven’in Almanya günlüğü: Endişe ve korku içinde yaşıyor

Son dakika haberler: Siyasilere ve üst düzey bürokratlara yönelik iftira ve kara propaganda faaliyetleri yürüten firari FETÖ'cü Cevheri Güven, Almanya'da yaşadığı adresinde günlerini korku ve endişe içinde geçiriyor. Sosyal medya üzerinden yayımladığı videolarla algı operasyonu yapan Güven'in izini süren SABAH, hakkında 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemi bulunan Güven'in Almanya'nın Hessen eyaletindeki 17 bin nüfuslu ilçe muadili küçük bir yerleşim yeri olan Babenhausen'de yaşadığı ortaya çıkarmıştı.

İşte Cevheri Güven'in görüntüleri ve firarında günlük yaşamına ilişkin detaylar;

Son dakika | FETÖ tetikçisi Cevheri Güven’in Almanya günlüğü: Endişe ve korku içinde yaşıyor

ÖNCE DIŞARIYI GÖZETLİYOR

SABAH ekibinin günler süren saha çalışması sonucuda sokakta yürürken görüntülemeyi başardığı Güven, yalnızca sabahları 07.15- 07.30 civarında saklandığı evinden dışarı çıkıyor. Dışarıya çıkmadan önce dairenin ikinci katından dışarıyı detaylı olarak gözetleyen firari örgüt üyesi, daha sonra kontrollü olarak evinden çıkıyor. Güven'in Babenhausen'de kaldığı dubleks daire, polis merkezine ise 100 metre mesafede bulunuyor. Dairenin bu nedenle özel olarak seçildiği tahmin ediliyor.

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Son dakika | FETÖ tetikçisi Cevheri Güven’in Almanya günlüğü: Endişe ve korku içinde yaşıyor

Dairenin çatı katında kara propaganda yayınlarını hazırlayan Güven'in büyük bir endişe içinde olduğu ise dışarıda yürürken tedirgin hareketlerinden anlaşılıyor. Geceleri ya da sabahın çok erken saatlerinde gizlice dışarı çıkan Güven, sokakta uzun süre park halinde bekleyen tüm araçları 100 metre ilerideki Alman polis merkezine bildiriyor.

Son dakika | FETÖ tetikçisi Cevheri Güven’in Almanya günlüğü: Endişe ve korku içinde yaşıyor

KORUMA TALEP ETTİ

Sürekli takip edildiği ve kaçırılacağı endişesiyle psikolojisi iyice bozulan Cevheri Güven'in, bazı sosyal medya mesajlarını delil olarak gösterip avukatı aracılığıyla Alman resmi makamlarına bu yılın başında bir dilekçe verdiği de ortaya çıktı. Dilekçede, kendisinin 'çok tanınan, muhalif ünlü bir gazeteci!' olduğunu, sosyal medya hesaplarından kendisine ağır hakaretler edildiğini, bu tehditlerden çok korktuğu için de öldürülebileceğini öne sürerek Alman polisinden kendisi için geniş çaplı koruma zinciri oluşturulmasını ve can güvenliğinin sağlanmasını talep etti.



Son dakika | FETÖ tetikçisi Cevheri Güven’in Almanya günlüğü: Endişe ve korku içinde yaşıyor

Bununla yetinmeyen Güven, 24 saat esasına göre kapısında polis koruma noktası oluşturulmasını da talep etti.

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