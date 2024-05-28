SON DAKİKA | FETÖ’cü Cevheri Güven’den ’köstebek polis’ ile alçak plan: Ayhan Bora Kaplan dosyasını böyle ele geçirmiş!

Son dakika haberi: Ayhan Bora Kaplan'ın ifadesinin dijital halini 20 Eylül'de polis memuru Serkan Dinçer'in mail adresine yüklediği, Cevheri Güven'in de ortak kullandıkları şifreyle mail hesabına girip ifadeyi indirdiği tespit edildi. Bir kez daha suçüstü yakalanan kumpasçı Cevheri Güven, Dinçer'in tutuklu yargılandığı soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Veysel Kaçmaz'ı hedef aldı.

Başsavcı vekiline "Kasap" diyen firari FETÖ'cü, Ankara Emniyetindeki kumpas soruşturmasını Başsavcı vekili Veysel Kaçmaz'ın açtığını ancak dosyanın onun elinden alındığı yalanını uydurdu. Cevheri'nin aynı iddiasını, T24 yazarı Tolga Şardan'ın da gündeme getirmesi ikisinin de aynı kaynaktan beslendiğini ortaya koydu.