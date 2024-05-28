SON DAKİKA | FETÖ’cü Cevheri Güven’den ’köstebek polis’ ile alçak plan: Ayhan Bora Kaplan dosyasını böyle ele geçirmiş!

Giriş Tarihi: 28.05.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 28.05.2024
11:26
Son dakika haberi: Türkiye'de yaşanan olayları içindeymiş gibi anlatıp, tam bir yalan makinesine dönüşen firari FETÖ'cü Cevheri Güven'in Ankara Emniyetinde görev yapan köstebeği Serkan Dinçer'in dijitallerini inceleyen bilirkişi, köstebek ile Almanya'daki firari Cevheri'nin iki mail adresini ortak kullandığını ortaya çıkardı. Köstebeğiyle turuncu7gt@gmail.com ve genetikci2024@yahoo.com mail adreslerini ortak kullanan Cevheri Güven, bağlantılarının deşifre olmasıyla kudurdu. İşte çarpıcı detaylar...