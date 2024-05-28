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Haberler Galeri SON DAKİKA | FETÖ'cü Cevheri Güven'den 'köstebek polis' ile alçak plan: Ayhan Bora Kaplan dosyasını böyle ele geçirmiş!
Giriş Tarihi: 28.05.2024 11:14 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 11:26

SON DAKİKA | FETÖ'cü Cevheri Güven'den 'köstebek polis' ile alçak plan: Ayhan Bora Kaplan dosyasını böyle ele geçirmiş!

Son dakika haberi: Türkiye'de yaşanan olayları içindeymiş gibi anlatıp, tam bir yalan makinesine dönüşen firari FETÖ'cü Cevheri Güven'in Ankara Emniyetinde görev yapan köstebeği Serkan Dinçer'in dijitallerini inceleyen bilirkişi, köstebek ile Almanya'daki firari Cevheri'nin iki mail adresini ortak kullandığını ortaya çıkardı. Köstebeğiyle turuncu7gt@gmail.com ve genetikci2024@yahoo.com mail adreslerini ortak kullanan Cevheri Güven, bağlantılarının deşifre olmasıyla kudurdu. İşte çarpıcı detaylar...

Halit TURAN
SON DAKİKA | FETÖ’cü Cevheri Güven’den ’köstebek polis’ ile alçak plan: Ayhan Bora Kaplan dosyasını böyle ele geçirmiş!

Son dakika haberi: Ayhan Bora Kaplan'ın ifadesinin dijital halini 20 Eylül'de polis memuru Serkan Dinçer'in mail adresine yüklediği, Cevheri Güven'in de ortak kullandıkları şifreyle mail hesabına girip ifadeyi indirdiği tespit edildi. Bir kez daha suçüstü yakalanan kumpasçı Cevheri Güven, Dinçer'in tutuklu yargılandığı soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Veysel Kaçmaz'ı hedef aldı.

Başsavcı vekiline "Kasap" diyen firari FETÖ'cü, Ankara Emniyetindeki kumpas soruşturmasını Başsavcı vekili Veysel Kaçmaz'ın açtığını ancak dosyanın onun elinden alındığı yalanını uydurdu. Cevheri'nin aynı iddiasını, T24 yazarı Tolga Şardan'ın da gündeme getirmesi ikisinin de aynı kaynaktan beslendiğini ortaya koydu.

SON DAKİKA | FETÖ’cü Cevheri Güven’den ’köstebek polis’ ile alçak plan: Ayhan Bora Kaplan dosyasını böyle ele geçirmiş!

Görseldeki: Köstebek polis memuru Serkan Dinçer

Çektiği kara propaganda videoları sayesinde elde ettiği gelirlerle Almanya'da lüks hayat yaşayan Cevheri Güven, örgüte tam bağlı olarak nitelendirilen 5'5'lik örgüt üyeleri arasında yer alıyor. Güven, aynı zamanda FETÖ'nün eski Emniyet İmamı Kozanlı Ömer kod adlı Osman Hilmi Özdil'in de manevi oğlu olarak biliniyor.

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SON DAKİKA | FETÖ’cü Cevheri Güven’den ’köstebek polis’ ile alçak plan: Ayhan Bora Kaplan dosyasını böyle ele geçirmiş!

ByLock kullanıcısı olan ve örgütte 'Bahadır' kod adını kullanan Erzurumlu Cevheri Güven, örgüt elebaşından alınan talimat gereği 17-25 Aralık'tan sonra parasını Bank Asya'ya yatıran örgüt yöneticilerinden. 15 Temmuz hain darbe girişiminden iki gün önce 'tankın eli kulağında' paylaşımı yapan, Deniz Baykal ve Muharrem İnce'ye yönelik kaset kumpasının planlayıcıları arasında yer alan Güven, devlet aleyhine yayınlar yaparak, Youtube kanalından asılsız haberlerle sürekli kamu çalışanlarını karalıyor.

SON DAKİKA | FETÖ’cü Cevheri Güven’den ’köstebek polis’ ile alçak plan: Ayhan Bora Kaplan dosyasını böyle ele geçirmiş!

SABAH Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek tarafından kara propaganda yuvası haline getirdiği Almanya'daki adresinde görüntülenen Güven, Türkiye'de gündemdeki soruşturmalarla ilgili videolar çekip, sanki olayların içinde gibi algı operasyonuna devam ediyor.

SON DAKİKA | FETÖ’cü Cevheri Güven’den ’köstebek polis’ ile alçak plan: Ayhan Bora Kaplan dosyasını böyle ele geçirmiş!

İKİ MAİLİ ORTAK ŞİFRE İLE KULLANMIŞLAR

FETÖ üyesi firari Cevheri Güven ile bağlantılı olduğu ortaya çıkan Ankara Emniyetinde görevli polis memuru Serkan Dinçer, "terör örgütüne üye olma" iddiasıyla tutuklanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Dinçer'in cep telefonu ve bilgisayarları bilirkişi tarafından yeniden incelendi. Yapılan incelemelerde Serkan Dinçer ile Almanya'daki firari Cevheri'nin turuncu7gt@gmail.com ve genetikci2024@yahoo.com mail adreslerini ortak kullandığını ortaya çıktı.

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