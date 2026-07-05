SON DAKİKA… FETÖ’cü hainlere vatandaşlık kalkanı! İşte Batı’nın ikiyüzlülüğü: SABAH iade edilmeyen firarilerin ret cevaplarına ulaştı!

Kanada Dışişleri Bakanlığı tarafından iletilen bilgilerde, iki ülke arasında suçluların iadesine ilişkin ikili bir antlaşma ya da her iki ülkenin de taraf olduğu çok taraflı bir sözleşme bulunmadığı gerekçe gösterildi. Kanada hükümeti, "karşılıklılık ilkesi çerçevesinde iadenin mümkün olamayacağını" savunarak talepleri yerine getirmeyi reddetti.

(Görsel: Cansun Sarıyıldız)