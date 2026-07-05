SON DAKİKA… FETÖ’cü hainlere vatandaşlık kalkanı! İşte Batı’nın ikiyüzlülüğü: SABAH iade edilmeyen firarilerin ret cevaplarına ulaştı!
SON DAKİKA… Türkiye'nin firari FETÖ mensuplarına yönelik yurt dışında yürüttüğü hukuki mücadele ve kırmızı bülten talepleri, Batılı devletlerin bürokratik engellerine takıldı. SABAH, yabancı ülkelerin iadeleri reddetmek için öne sürdüğü mazaret gerekçelerine ulaştı. Almanya'nın, örgütün sözde tayin heyeti üyesi Suat Yıldırım'ın iadesini "Türkiye'de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alma ihtimali" mazeretiyle, sözde istişare heyeti üyesi Abdullah Aymaz'ın talebini ise hızla "Alman vatandaşlığına geçirilmesini" gerekçe göstererek reddettiği ortaya çıktı. Kanada, aralarında FETÖ elebaşı Gülen'in doktoru, Hacettepe Teknokent eski Genel Müdürü Tuncay Delibaşı'nın da bulunduğu isimler için ise "ikili anlaşma eksikliği" mazeretini yaptı!